9 способов превратить заурядную ванную в самую шикарную комнату в доме

Наверняка многие думают, что в ванной мы проводим мало времени. Однако за всю жизнь обычный человек тратит на водные процедуры больше двух лет. И раз уж это такое популярное место, стоит позаботиться о том, чтобы оно напоминало райский уголок.

AdMe.ru разобрался, как можно придать любой ванной комнате особый шик. Этими советами может воспользоваться каждый.

Для отделки ванной использовать спокойные оттенки, но не забывать про акценты

Вне зависимости о того, есть в ванной комнате окно или нет, для ее оформления лучше использовать нейтральные цвета. Просто потому, что они создают иллюзию большого пространства. Но это не означает, что дизайн должен быть скучным. Можно добавить акцент с помощью обоев. Идеальным вариантом будут временные обои, которые можно менять хоть раз в неделю.

Не бояться обновлять фурнитуру и сантехнику

Смеситель, ручки для тумбочек или душевая лейка неожиданного оттенка могут создать настроение и даже стиль ванной. На рынке существует масса вариантов, и старомодные хромированные изделия постепенно вытесняются деталями цвета розового золота, всех оттенков латуни, с матовыми фактурами.

Добавить изюминку в виде зеркала необычной формы

В квартирах и офисах, в ресторанах и кафе обычно висят скучные прямоугольные зеркала. Дизайнеры как будто боятся экспериментировать с формой. А зря. Не стоит ограничиваться чем-то привычным. Выбирая нестандартный дизайн, вы добавляете индивидуальности своей ванной. Кстати, чтобы не тратить приличные суммы на какие-то ультрамодные зеркала, загляните в антикварный магазин или на блошиный рынок: там иногда встречаются настоящие бриллианты.

Встроенные светильники заменить люстрой

Потолочные светильники, пожалуй, самый распространенный вариант для освещения ванной комнаты. В первую очередь мы выбираем их с целью экономии места. Однако если позволяет пространство, стоит немного похлопотать и повесить небольшую люстру. Она может стать дополнением к туалетному столику или сделать более уютной зону для принятия ванны.

Добавить ванной шика, подобрав металлические детали одного цвета

В идеале ручки шкафчиков, держатель туалетной бумаги, кольца для занавески в душе, крючки и вешалки должны быть одного цвета. Это создаст гармонию. Тогда как ванная комната с разномастными пластиковыми крючками для полотенец будет выглядеть неаккуратной.

Оформляя интерьер, избегать резких цветовых контрастов

Если вы все же решили рискнуть и добавить цвета своей ванной, то предпочтение стоит отдавать светлым, спокойным, а не кислотно-ярким тонам. Слишком броские оттенки создадут резкий контраст. Например, от ярко-красной плитки вы быстро устанете, а вот полотенца с акцентными полосками будут радовать глаз.

Подобрать аксессуары из различных материалов

Текстурные детали, например из дерева, добавят глубины и индивидуальности комнате. Это касается и корзины для белья: модель, выполненная из натуральных материалов, смотрится куда элегантнее пластиковых.

Если позволяет пространство, организовать место для сидения

Конечно, в ванную комнату массивное кресло не поставишь. А вот небольшая плетеная модель, пуфик или даже табурет точно украсят помещение. Стулья из дерева с мягкой обивкой станут хорошим дополнением к плитке или камню. Сидя на таком стуле, вы сможете делать педикюр. Или можно просто использовать его как дополнительное место для хранения. Когда принимаете ванну, на него можно положить книгу, крем или поставить свечку.

Выбрать подходящий аромат

Выбор подходящего аромата для ванной комнаты напрямую зависит от возраста и характера хозяина, а также от декора и времени года. Но, несмотря на это, предпочтение стоит отдавать легким благовониям, потому что слишком резкие запахи в небольшом помещении могут вызвать головную боль. Идеальными вариантами будут ароматы хлопка, океанского бриза, лемонграсса, грейпфрута, бергамота, ванили, кокоса и лаванды. Помимо аромата также важно внимательно выбирать устройство, с помощью которого он будет распыляться. Большинство классических освежителей воздуха в баллончиках содержат химические вещества, которые могут затруднять дыхание. Альтернативой могут стать ароматические диффузоры, которые распыляют натуральные масла. Помимо этого диффузоры очищают воздух и уничтожают бактерии.