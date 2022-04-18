9 способов носить украшения так, чтобы быть на пике моды

Украшения поднимают настроение, делают образ ярче и помогают человеку подчеркнуть свою индивидуальность. Вот только это все достижимо при условии, что мы не замыкаемся в рамках и не придерживаемся одних и тех же решений десятилетиями. А чтобы этого не происходило, иногда полезно обратить внимание на модные тенденции: не обязательно для того, чтобы строго их придерживаться, но для того, чтобы обрести второе дыхание.

Именно это мы в AdMe.ru и сделали, выяснив, что современные тренды дарят неслыханную свободу самовыражения, которой просто грех не воспользоваться.

9. Не бойтесь крупных размеров

В тренде снова максимализм, а значит, можно экспериментировать со своим стилем без оглядки на скромность. Дизайнеры смело обходятся с формами и размерами украшений, впечатляя публику крайне массивными серьгами, цепями и кольцами. Поэтому и вы вольны выбирать вместо тонких незаметных колец большие печатки, вместо гвоздиков — увесистые серьги с камнями, а вместо классических цепочек — длинные ожерелья, толстые цепи и крупные подвески.

8. Чем больше цвета, тем лучше

Относительно расцветок ситуация не менее радужная: предоставлена полная свобода самовыражения. Ювелирные бренды позволяют себе все больше креатива, создавая смелые цветовые сочетания, экспериментируя с новыми материалами и отдавая предпочтение всему яркому и броскому. Поэтому, будь то серьги с разноцветными камнями, которые вы давно мечтали показать свету, или развеселенькие браслеты, самое время вписать их в свой образ.

7. Добавьте нотку ностальгии по детству

Яркие, наивные и легкомысленные украшения внезапно ворвались в тренды и даже не думают сдавать своих позиций. Ожерелья с плюшевыми мишками, напоминающими мармеладки, браслеты конфетного цвета, серьги в форме животных, всевозможные украшения и аксессуары из бисера — все то, что мы были вынуждены с грустью оставить в детстве как нечто неприемлемое для взрослого серьезного человека, теперь можно смело вплетать в свой стиль, чтобы снизить градус строгости и добавить больше легкости и иронии.

6. Экспериментируйте с многослойностью

Это, пожалуй, один из самых легких в применении трендов, идущих под девизом: «Все и сразу!». Не скромничайте, дайте себе свободу наслаивать любимые браслеты, кольца, ожерелья и серьги друг на друга так, как вам заблагорассудится. Зачем ограничиваться одним колечком, когда можно надеть множество? Причем не только на несколько пальцев, но и на разные фаланги.

5. Смело смешивайте стили и металлы

Всегда считали, что золото нельзя смешивать с серебром, а симметричные украшения не должны оказаться рядом с асимметричными? Забудьте. В настоящее время официально приветствуется креативный и легкомысленный подход. Проще говоря, все сочетается со всем, если вы так решите. Разные металлы, формы, размеры и материалы вполне могут оказаться рядом в рамках одного образа и тем самым сделать его очень стильным.

4. Подчеркните индивидуальность особыми символами

Еще к слову о самовыражении: растет интерес и к по-настоящему персонализированным украшениям. Сочетания инициалов, знаки зодиака, тайные символы, духовные, мифологические и сентиментальные образы со смыслом — все это дизайнеры охотно продолжают воплощать в своих коллекциях. А мы, в свою очередь, получаем возможность себя не просто украсить, но и окружить приятными сердцу ассоциациями и образами.

3. Приглядитесь к эмалированным украшениям

Яркие и гладкие ювелирные изделия, покрытые эмалью, находятся в трендах уже несколько сезонов и пока не проявляют никаких признаков ухода на второй план. В каком-то смысле их можно назвать неким продолжением детской тематики. Только они, пожалуй, как раз больше подойдут тем, кто тоже жаждет внести в свой стиль яркость, но при этом предпочитает придерживаться более сдержанных и классических решений.

2. Обратите внимание на классику в новом прочтении

Жемчужные украшения, как известно, — неустаревающая классика. Они по-прежнему не сдают позиций, однако теперь уже в несколько модифицированном виде. Поскольку в ходу сейчас массивность, смешение цветов и стилей, а также причудливые формы, гораздо выгоднее отдавать предпочтение украшениям из жемчуга в неординарном дизайнерском прочтении, а не стандартным круглым бусинам.

1. Не ограничивайте себя — украшайте все тело

Например, надевая сандалии или кроссовки, не забудьте добавить браслет на щиколотку. Кроме того, вы наверняка хотя бы раз обращали внимание на то, что среди вечерних платьев все чаще встречаются модели с лямками, выполненными в виде цепочек или украшенными стразами. Подобные наряды выглядят смело и изящно, и такой эффект вполне можно создать самостоятельно, дополнив свой образ цепочкой на талии вместо обычного ремня.