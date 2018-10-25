9 советов для тех, кто хочет сделать безопасный маникюр (Спойлер: в торговых центрах — на свой страх и риск)

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В последнее время по форумам и социальным сетям ходит целая куча страшилок про то, что во время маникюра можно подхватить гепатит или еще какую-нибудь неприятную болячку. В результате одни из нас даже решили подпиливать ногти и наносить лак самостоятельно, а другие просто махнули рукой и продолжили посещать уже ставшие привычными процедуры. Правда, как обычно, находится где-то посередине: нужно выбрать салон, где уделяют внимание не только красоте ногтей, но и соблюдению необходимых правил безопасности.

AdMe.ru попробовал выяснить, в каких условиях действительно не страшно делать маникюр, а когда лучше развернуться прямо на пороге, чтобы не рисковать своим здоровьем.

1. Пакет с инструментами должны вскрывать у вас на глазах

Правильная обработка инструментов всегда производится в бумажном крафт-пакете, который мастер обязан открывать при вас. На пакете должен находиться небольшой квадратный индикатор. Изначально он будет серого цвета, а после пребывания в стерилизационном шкафу приобретет темно-розовый или светло-коричневый оттенок (все зависит от того, чем будет проводиться обработка, — паром или сухим воздухом). Подобные действия мастера — гарантия того, что инструмент очищен от всевозможных бактерий, оставшихся после предыдущего клиента, и полностью безопасен для применения.

2. Деревянные палочки и салфетки можно использовать только один раз

Все расходные материалы для маникюра должны быть одноразовыми. Поэтому обязательно посмотрите, как в салоне происходит утилизация салфеток и деревянных палочек. Использованные палочки должны складываться в специальные контейнеры для отходов (некоторые мастера даже ломают палочки). Случается, что в салоне решают сэкономить и подкладывают под руки клиентам обычное полотенце, которое просто встряхивают после процедуры. На самом деле это прямое нарушение правил безопасности: каждую руку полагается обрабатывать на специальной салфетке.

3. На качественный маникюр должно уходить не меньше часа

Прежде чем делать маникюр, поинтересуйтесь у мастера, сколько времени потребуется на эту процедуру. Если вам сообщат, что «здесь дел всего минут на 30», лучше поищите другой салон. Дело в том, что на классический обрезной маникюр уходит примерно час. Из этого 40 минут занимают удаление кутикулы и придание ногтям нужной формы. Еще около 20 минут требуется на покрытие ногтей лаком (обезжиривание, нанесение основы, двух слоев лака и закрепителя). Конечно, можно сделать и побыстрее, но в этом случае велик риск, что маникюр будет выглядеть далеко не лучшим образом буквально через неделю. Зато правильно сделанный маникюр будет отлично держаться, даже когда ногти начнут отрастать.

4. Хороший мастер не станет покрывать ногти дешевым лаком

Вам предлагают сделать «шикарный маникюр всего за 500 рублей»? Не постесняйтесь спросить, какие материалы будет использовать мастер. База, на которую накладывается дешевый лак, способна пересушить ногти. Из-за повышенного содержания кислот она глубоко въедается в ногтевую пластину и повреждает ее структуру. В результате уже через пару-тройку подобных обработок ногти могут начать слоиться. Поэтому лак и прочие материалы в салоне обязательно должны быть профессиональными.

5. Клиент и мастер должны быть защищены от воздействия химикатов

Многие материалы для моделирования ногтей имеют сильный неприятный запах, а акриловая пыль, образующаяся при спиливании старых слоев покрытия, может нанести вред здоровью. Именно поэтому в идеале каждый маникюрный стол должен быть оснащен системой вентиляции. Помимо этого, в салоне должна работать общая вытяжка. А пока вы ожидаете своей очереди, обратите внимание на то, как мастер работает с другими людьми: он должен пользоваться маской-респиратором и держать химикаты на безопасном расстоянии от клиента.

6. Мастер должен делать маникюр только на здоровых руках и ногтевых пластинах

Не спешите облегченно вздыхать, если вас усадили за столик, не обратив внимания на мелкие царапины на коже рук и видимые заболевания ногтей. Мастера, дорожащие своей репутацией, никогда не рискнут работать с такими руками. В подобном случае они порекомендуют пройти лечение, а уже потом вновь прийти на маникюр и моделирование. От услуг салона, где никто не обращает внимания на состояние рук клиентов, лучше отказаться. Даже при должной обработке инструментов здесь есть вероятность подхватить грибок или другое неприятное заболевание.

7. Мастера должны профессионально обращаться с инструментами и уметь работать с химическими материалами

Шабер, триммер, всевозможные фрезы, а еще ацетон, акрилаты, синтетические полимеры... Какие только штуки не используются для того, чтобы сделать наши ногти длинными и красивыми. Но при этом нельзя забывать, что мастер должен уверенно держать в руках любой из своих многочисленных инструментов. Не стесняйтесь потребовать у него сертификат о прохождении соответствующих курсов. Более того, все сотрудники салона обязаны пройти у поставщика продукции инструктаж по безопасной работе с химическими материалами. И еще один важный момент: перед использованием средств для моделирования ногтей вам должны провести тест на возможную аллергию.

8. Мастер обязан иметь опрятный внешний вид и поддерживать порядок на рабочем месте

Большим плюсом к репутации салона будет опрятный внешний вид сотрудников и порядок на маникюрных столиках. Перед тем как начать работу с новым клиентом, мастер обязан провести обработку рабочего места и выбросить использованные перчатки. Затем ему полагается вымыть руки с антибактериальным мылом и предложить сделать то же самое новому клиенту. И это не паранойя, а довольно эффективная профилактика возможных инфекционных заболеваний.

9. В салоне не должно быть вороха старых журналов

Звучит неожиданно, но источником микробов могут стать журналы, которые клиентам предлагается полистать в ожидании своей очереди. Согласитесь, вряд ли их обрабатывают антибактериальным раствором, даже несмотря на то, что растрепанные страницы этих изданий побывали в руках у множества людей. Так что, если вам вдруг захочется ознакомиться с последними модными советами, берите из стопки только свежие номера.

Бонус: если вы пользуетесь услугами частного мастера или хотите сделать маникюр на бегу

К частному мастеру ногтевого сервиса лучше приходить со своими инструментами. У таких фрилансеров обычно нет денег на покупку дорогостоящего оборудования для стерилизации. Жарочный шкаф в салоне гарантированно убивает все опасные микроорганизмы, а ультрафиолетовая лампа, которую используют многие частники, не является серьезной угрозой для ряда бактерий и вирусов. То же самое касается и попытки «смыть все вредное» под краном.

Маникюр на стойках в торговых центрах нельзя назвать на 100 % безопасной процедурой. Часто мастера проводят обработку ногтей на скорую руку и не имеют возможности полноценно очищать рабочий инструмент.

Желание «сделать ногти» в предпраздничные и праздничные дни сопряжено с серьезным риском. Именно в это время мастера захлебываются в потоке заказов и не всегда успевают правильно обеззараживать оборудование.