9 простых способов уложить волосы так, что fashion-дивы приняли бы вас за свою

Когда на сердце скребут кошки, а душа просит экспериментов, то попробуйте начать с волос. Психологи утверждают, что новая прическа раскрепощает и дает возможность взглянуть на себя по-новому. При этом совсем не обязательно бежать в парикмахерскую и отстригать надоевшие локоны — можно просто обновить ежедневную укладку.

Редакцию AdMe.ru хлебом не корми, только дай повод для экспериментов. Нам удалось отыскать элегантные ежедневные укладки, которые буквально за пару минут изменят ваш образ. Кстати, некоторые из них мы проверили на себе.

Укладка в стиле Фэрры Фосетт

Стильный образ из 70-х успешно дополнит укладка в стиле Фэрры Фосетт. Чтобы воссоздать ретро-прическу, вам понадобятся плойка и расческа. Завейте концы волос от лица, а затем расчешите получившиеся кудри. В завершение встряхните волосы вверх-вниз, чтобы придать волосам объем.

Классическая коса

Мода на сложные плетения в волосах канула в лету. Фешен-инфлюэнсеры активно продвигают легкие и лаконичные косы. Например, выигрышно будет смотреться классическое плетение из 3 прядей на основе высокого хвоста.

Крабики

Заколкам в виде краба, которые пылятся на полках с 90-х, дают второй шанс. Небрежно собранные крабиком волосы выглядят элегантно и сочетаются с любым образом: от спортивного костюма до вечернего платья. Чтобы создать модную укладку, попробуйте обмотать волосы в жгут вокруг ладони и закрепить заколкой.

Эффект мокрых волос

Сделав укладку с эффектом мокрых волос, вы будете выглядеть как сошедшая с красной дорожки голливудская актриса. А на ее подготовку вам потребуется не так много усилий. Смочите волосы и расчешите их по направлению от себя с использованием фиксирующего геля для волос.

Классический прямой пробор

Стильно и дорого — не значит сложно. Достаточно классического прямого пробора и гладких волос, заправленных за уши. Если волосы не фиксируются за ушами, то попробуйте собрать их в хвост и скрыть под волосами на спине.

Высокий хвост

Собрать волосы в хвост — лучшее решение, если вы не знаете, как уложить локоны. Аккуратный хвостик будет выглядеть просто, но в то же время очень стильно. Чтобы собранные волосы не провисали и выглядели объемно, приподнимите их и закрепите невидимками у основания.

Небрежный пучок

С пучками действует то же правило, что и с косами: чем проще, тем лучше. Элегантно смотрится именно тот вариант, который сделан небрежно и на волосах «второго дня». Если делать пучок на чистых волосах, то предварительно их стоит обработать сухим шампунем для придания дополнительной текстуры.

Выпущенные у лица пряди

Если вам кажется, что прическе не хватает изюминки, то попробуйте выпустить пару прядей у лица. Помимо дополнительно шарма, они удачно вытянут и подчеркнут контур лица.

Вплетенная в волосы лента

Косы с лентами — обязательный атрибут не только первоклассницы, но и современной модницы. Ленты в волосах добавят шарм и кокетливость любому повседневному образу. Попробуйте вплести аксессуар в классическую косу или зафиксировать им хвост.