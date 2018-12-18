9 надежных способов избавиться от расширенных пор на лице

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Огромные поры, похожие на кратеры (конечно, только в нашем восприятии) — результат избыточной выработки кожного сала. Себум или грязь забивает микроотверстия, и поры воспаляются, приобретая неэстетичный вид. Их можно временно замаскировать при помощи косметических средств или надолго привести в нормальный вид с помощью правильного ухода.

Мы в AdMe.ru выяснили, какие средства реально помогают избавиться от расширенных пор и вернуть коже гладкость за считаные дни.

Для начала уточним: размер пор определен генетически, изменить его нельзя. В молодости каждое микроотверстие окружено своего рода «манжетой» из коллагена, которая сохраняет его постоянный размер. С возрастом «манжеты» истончаются и уменьшаются в размерах, так что поры кажутся более крупными. Нерегулярное снятие макияжа и пребывание на солнце также могут быть причиной этой проблемы. Кроме того, поры не могут расшириться от тепла или уменьшиться от холода. Поэтому популярный в блогах совет «сузить поры» при помощи кубиков льда — бессмыслица. Однако лед действительно может оказать благотворное влияние на проблемную кожу: он уменьшает воспаление, после чего косметическое или лекарственное средство может проникнуть в кожу. Рассмотрим, что же реально помогает в борьбе с расширенными порами, и разберемся, почему эти способы работают.

1. Умывайтесь гидрофильным маслом

Сначала кажется, что совет звучит как издевка, но работает он безотказно. Масло в сочетании с эмульгаторами при контакте с водой превращается в нежное молочко, которое идеально очищает поры и к тому же снимает макияж. Пользоваться гидрофильным маслом стоит каждый день, тогда результат будет еще более явным. В Японии и Корее без этого продукта девушки не обходятся ни во время вечернего, ни во время утреннего очищения кожи. После умывания гидрофильным маслом нужно использовать щадящую пенку, потом тонер. Это позволит удалить остатки жира с кожи и еще больше ее увлажнить. Почему это работает: удаляются загрязнения из пор, они становятся визуально меньше.

2. Ежедневно наносите крем или сыворотку

После качественного очищения лицо нужно увлажнить. Даже очень жирная кожа нуждается в этой процедуре. Поддерживая высокий уровень влаги в дерме, можно значительно сократить размер пор. Учтите, что в косметике не должно быть комедогенных ингредиентов — именно они забивают наши многострадальные поры. Мы рекомендуем посмотреть список предателей и внимательно читать состав продуктов перед покупкой. Почему это работает: когда кожа пересыхает, она вырабатывает избыток себума. Увлажняя, мы предотвращаем эту проблему.

3. Используйте маски из глины

В список процедур стоит включить маски из глины. Важно не передерживать маску на лице, иначе польза от нее будет сомнительной. Пока маска влажная, кожа впитывает в себя полезные минералы, во время второй фазы маска начинает стягиваться, что стимулирует кровоснабжение сосудов кожи. А потом она начинает вытягивать влагу из кожи, вызывая раздражение. И если сразу после этого вы нанесете крем для лица, то просто снова забьете поры. Снимайте маску сразу, как только она начнет высыхать. В этот момент цвет ее становится светлее, но она еще остается немного липкой. Почему это работает: глина хорошо удаляет излишки себума и загрязнения с поверхности кожи. Лучше выбирать маски, содержащие гиалуронат натрия или глицерин, — они дополнительно увлажнят лицо.

4. Сделайте химический пилинг

Это эффективный метод очищения пор от отмерших клеток и загрязнений. В идеале процедуру должен выполнять профессионал в салоне. В домашних условиях можно сделать пилинг с гликолевой кислотой. Однако есть ряд противопоказаний: воспалительные процессы в организме,

аллергия на фруктовые кислоты,

прием некоторых лекарств,

хронические заболевания,

повреждения кожи. Следует строго соблюдать рекомендации по уходу после пилинга, иначе процедура может навредить, а не принести пользу. Повторять ее следует не ранее чем через 3 недели. Почему это работает: пилинг с гликолевой кислотой очищает поры, удаляет комедоны, помогает в борьбе с акне, осветляет и выравнивает тон кожи. Если у вас есть шрамы от прыщей, то эта процедура сделает их значительно менее заметными.

5. Наносите ежедневно крем с ретинолом или третиноином

Кремы с ретиноидами — ретинолом или третиноином — способствуют выработке коллагена, уменьшению морщин и хорошо борются с фотостарением кожи. Чаще в косметологии используют именно ретинол (витамин А), поскольку он реже вызывает раздражение на коже, хотя эффективность третиноина в 20 раз выше. Ретинол: за 7 дней усиливает синтез коллагена, повышая упругость кожи;

за 12 недель лечения делает менее заметными мелкие морщины;

вызывает меньшую потерю влаги и шелушение, чем третиноин. Минус ретинола в том, что он быстро разлагается под действием света и воздуха. Третиноин: борется с акне и комедонами;

оказывает противовоспалительное действие;

через 3 месяца регулярного применения мелкие морщины становятся менее заметными, утолщается эпидермис;

через 4 месяца выравниваются как мелкие, так и некоторые глубокие морщины, кожа становится более гладкой;

через 6 месяцев кожа становится менее дряблой, частично исчезает желтизна и гиперпигментация. Чтобы добиться такого эффекта, ежедневно через 20–30 минут после умывания наносите на кожу лица количество крема размером с горошину. Дополнительно нужно будет использовать увлажняющее средство. Поскольку на первых этапах возможно шелушение, начать использовать ретиноиды можно с 1 раза в 7 дней, затем наносить дважды в неделю и постепенно сделать это ежедневной привычкой. Нельзя использовать это средство беременным и женщинам, готовящимся к зачатию ребенка. Почему это работает: ретиноиды эффективно очищают поры, благодаря чему любые лекарственные и косметические препараты действуют эффективнее. Повышая упругость кожи, они тем самым делают поры менее заметными.

6. Используйте солнцезащитный крем

Правило актуально не только летом, но и зимой. В холодное время года уменьшается лишь количество коротковолновых ультрафиолетовых лучей UVB (но и они хорошо отражаются от снега и льда). В то время как количество лучей UVA оcтается достаточно большим. Они способны проникать через облака и стекло, и именно эти лучи ответственны за старение кожи. Находясь на солнце, вы пересушиваете свою кожу, что, в свою очередь, ведет к повышенной выработке кожного сала и расширению пор. Так что даже зимой дерматологи советуют не отказываться от солнцезащитного средства с защитой SPF 30.

7. Ешьте больше овощей, зелени и морепродуктов

Для здоровья кожи важно обеспечить ее полезными веществами. Из-за недостатка кислот омега-3 и омега-6 в организме кожа становится предрасположенной к появлению воспалений и раздражения. Поэтому обязательно включайте в рацион растительное масло, сардины или скумбрию.

Достаточное количество цинка в рационе способствует очищению кожи, препятствует излишнему образованию себума и предупреждает появление воспалений на коже. Этот микроэлемент можно найти в орехах, цельных зернах, грибах, яйцах, морепродуктах, а также в мясе.

Этот микроэлемент можно найти в орехах, цельных зернах, грибах, яйцах, морепродуктах, а также в мясе. Витамин А подавляет работу сальных желез и препятствует появлению акне. Поэтому богатые им продукты (прежде всего это желтые овощи и фрукты, а также зелень) обязательно нужно употреблять людям с проблемной кожей. По возможности избегайте употребления сладостей и простых углеводов, поскольку они увеличивают выброс себума.

8. Пейте достаточное количество воды

Здесь все просто: коже необходимо увлажнение не только снаружи, но и изнутри. Не забывайте также о том, что алкоголь и напитки, содержащие кофеин, могут выводить влагу из кожи.

9. Проверьтесь у эндокринолога

Нормальный уровень эстрогенов в крови сохраняет молодость и упругость кожи, а также препятствует потере влаги.

Если все методы не помогают в борьбе с расширенными порами, то, возможно, в этом виноват гормональный дисбаланс в организме. Часто повышенная выработка кожного сала и появление угрей наблюдаются у людей с высоким уровнем тестостерона, а также у подростков из-за активности гормонов роста. В любом случае консультация эндокринолога не будет лишней.

Можно ли с помощью этих процедур раз и навсегда избавиться от расширенных пор? Нет, и не одно из современных косметических средств вам это не обеспечит (что бы ни писали на упаковке производители). Лишь делая их регулярно, вы получите гладкую, сияющую здоровьем кожу лица. Без корейской затирки и толстого слоя тонального крема.