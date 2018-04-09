9 советов от стилиста, которые помогут выглядеть стройнее

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Чтобы немного похудеть, вовсе не обязательно срочно садиться на диету, иногда достаточно применить несколько ловких трюков с одеждой и остерегаться распространенных ошибок при выборе гардероба.

Стилист AdMe.ru решил показать на примерах, как одежда может помочь сбросить лишние килограммы и стать стройнее буквально за пару ловких движений.

1. Не укутывайтесь в балахоны

Почему-то многие девушки считают, что объемные вещи обязательно скроют лишние килограммы. Но это в корне ошибочное мнение: мешковатая одежда не стройнит, а только добавляет объем силуэту. Поэтому вместо просторного длинного тренча лучше надеть, к примеру, пиджак прямого кроя. И не стоит бояться ярких цветов в одежде, главное — определить те сочетания, которые подходят именно вашему типу внешности. Вот эта шпаргалка поможет вам научиться сочетать даже самые смелые и яркие предметы гардероба.

2. Выбирайте монохромные луки

Добавить стройности помогут однотонные наряды, как, например, этот комбинезон цвета хаки. Таким образом фигура «вытягивается» и образ не перегружается лишними деталями.

3. Подбирайте правильный материал и крой

Стоит максимум внимания уделить качеству и материалам ваших вещей: изделия из тонкой, облегающей ткани лишь подчеркнут недостатки. В образе слева не только неподходящая ткань «в облипку», но и плохой крой и невразумительная расцветка. В образе справа ткань гораздо плотнее, принт ярче и интереснее, к тому же играет на руку и V-образный вырез. Заметьте, в обоих платьях есть пояс, но по-настоящему он работает только в хорошо скроенной одежде.

4. Аккуратнее с контрастами

В образе слева сразу несколько ошибок. Во-первых, из-за контрастного верха и низа фигура как бы разбивается на 2 части, что делает ее только массивнее. Во-вторых, объемный свитер крупной вязки явно не добавляет легкости и изящества. Выбирайте одежду так, чтобы и верх, и низ был либо темными, либо светлыми. Не стоит резать фигуру при помощи контрастных цветов, а если хочется добавить яркое пятно, то делайте это изящно. Например, монохромный нижний слой из светлых брюк и футболки выглядит выигрышнее в сочетании с темным пиджаком, главное, не застегивайте его на пуговицу.

5. Не бойтесь полосок

Аккуратная вертикальная полоска автоматически «скидывает» ненужные килограммы. В целом любые вертикальные линии на одежде делают фигуру визуально стройнее, даже ряд пуговиц. Не забывайте про ровную спину и уверенную походку — уж эти трюки никогда не будут лишними.

6. Откажитесь от громоздких аксессуаров

В образе с левой стороны комбинация «темная футболка — светлый низ» снова делит фигуру пополам, а огромная сумка в нелепую крупную полоску еще больше утяжеляет образ. Добавляем светлый верх, избавляемся от ненужной котомки — и образ заиграл яркими красками.

7. Будьте аккуратны с принтами

Будьте осторожны с выбором принтов. Лучше не выбирать одежду с крупными, аляпистыми рисунками. К тому же такой «пижамный» образ подойдет далеко не каждой девушке и легко превратит скорее в уютное одеяло, чем в стройную куколку.

8. Играйте акцентами на вытягивание силуэта

Играйте на удлинении силуэта всеми возможными способами — как при помощи вертикальных полосок (например, как на этих брюках), так и при помощи аксессуаров (длинные серьги). Также не стоит прятать руки под бесформенным вязаным кардиганом, а вот хорошо скроенный топ придется как нельзя кстати.

9. Смело создавайте дополнительный слой

На этом примере мы покажем, как из неплохого образа сделать отличный. Однотонное голубое платье с плиссированной юбкой вытягивает фигуру, но вместе с пиджаком наряд получается более гармоничным и цельным. Кстати, возьмите на заметку и трюк с подворачиванием рукавов: это всегда добавляет не только капельку стильной небрежности, но и поможет вам визуально сбросить пару-тройку килограммов.

И еще несколько советов

Выбирайте одежду правильного размера : балахон, как мы уже говорили, сделает вас еще больше, а наряд «в обтяжку» только подчеркнет проблемные места.

: балахон, как мы уже говорили, сделает вас еще больше, а наряд «в обтяжку» только подчеркнет проблемные места. Обратите внимание на одежду с вырезом V-образной формы, она также обладает магическим «стройнящим» свойством.

она также обладает магическим «стройнящим» свойством. Отдавайте предпочтение простому, изящному крою без лишних деталей, а также откажитесь от блестящих тканей и материалов.

без лишних деталей, а также откажитесь от блестящих тканей и материалов. Будьте аккуратны при выборе украшений: чересчур вычурные и объемные колье и серьги могут сыграть злую шутку с образом.