9 маркетинговых секретов бренда Uniqlo, которые вызывают жажду шопинга даже у мужчин

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Сегодня одежду производят и продают в огромном количестве. Поэтому ритейлерам приходится сильно напрягаться, чтобы завлечь покупателей в свои магазины: маркетологи придумывают кучу уловок, чтобы вы потратили деньги. В своих статьях мы уже разбирали стратегию таких акул бизнеса, как IKEA и Zara. Теперь настала очередь третьего по величине продавца одежды в мире — японского бренда Uniqlo.

AdMe.ru проанализировал историю успеха этого японского предприятия и заодно выяснил, как избежать необдуманных покупок.

Бренд появился случайно

В 1972 году японский предприниматель Тадаси Янаи получил в наследство от отца 20 ателье по пошиву мужской одежды. Возможно, господин Тадаси так и остался бы владельцем пошивочных цехов, но мужчина посетил Америку и Европу, где наведался в магазины Gap и United Colors of Benetton. Предприниматель решил повторить увиденное у себя на родине и основал бренд Uniqlo. Однако японцы не очень-то хотели покупать одежду для массового потребителя, считая ее низкокачественной. Так что Янаи придумал агрессивную концепцию, которая потихоньку захватила почти весь мир. Сейчас чистая выручка предприятия составляет $ 17 млрд, а стоимость бренда оценивается в $ 7 млрд. И все благодаря невидимым глазу покупателя уловкам, которые внедрили в Uniqlo.

Намеренно шьют одежду, лишенную индивидуальности

На первый взгляд фасоны одежды данного бренда могут показаться слишком простыми и даже скучными, однако это тоже маркетинговый ход. Uniqlo специально шьет немодную одежду и гордится этим. В отличие от той же Zara, которая копирует модные наряды с подиумов, японская компания продвигает «одежду для всех». Полки в магазинах бренда увешаны совершенно одинаковыми вещами, на одежде не печатаются принты или «веселенькие» рисунки. Но Uniqlo такая стратегия приносит ощутимую прибыль: в магазины потянулись люди, которые ничего не понимают в современных модных тенденциях и не любят часами слоняться по магазинам. Бренд сумел использовать интересы тех людей, на которых раньше продавцы не обращали внимания. Японская одежда выглядит одинаково на подиуме и в реальной жизни, а чтобы купить ее, не нужен консультант по стилю.

Делают ставку на недорогие товары, чтобы у покупателя создалась иллюзия экономии

Бренд решил победить конкурентов с помощью низких цен: 35 % товаров в Uniqlo продается по цене ниже $ 10. По современным меркам это даже не дешево, а почти что даром. При взгляде на вешалки и полки, набитые относительно недорогой одеждой у потребителя возникает неудержимая потребность в шопинге. По отдельности эти товары стоят дешево, поэтому мы принимаемся незаметно набивать корзину с покупками. У потребителя создается ощущение, что и все остальные товары в магазине покупать выгодно. Хотя это не совсем так: верхняя одежда, брюки и свитеры стоят примерно столько же, сколько и у конкурентов.

Продают одну и ту же одежду круглый год, чтобы удержать потребителя

Для бренда, который претендует на звание одного из крупнейших ритейлеров одежды в мире, ассортимент товаров у Uniqlo совсем небольшой. Это связано с экономией: Uniqlo, в отличие от H&M или Zara, не может позволить себе производить по несколько коллекций в год. Однако покупатели, привыкшие к изобилию, могут уйти к конкурентам. И вот что придумали японцы: Создают иллюзию большого ассортимента. Вся одежда бренда производится в десятках цветовых вариаций. Одни только рубашки-поло шьют в 80 оттенках.

Вся одежда бренда производится в десятках цветовых вариаций. Одни только рубашки-поло шьют в 80 оттенках. Летом продают зимнюю одежду, а зимой — летнюю. Такой подход привлекает практичных покупателей, которые предпочитают готовиться к холодам или жаре заранее.

Такой подход привлекает практичных покупателей, которые предпочитают готовиться к холодам или жаре заранее. Редко сотрудничают со знаменитыми дизайнерами и тем самым избегают модных фейлов. Вещи, которые круто смотрятся на подиуме и получают сотни тысяч лайков в Instagram, обычные люди просто боятся носить. В Uniqlo не рискуют и заранее создают коллекцию простых вещей, которые уж точно купят.

В магазинах почти невозможно найти обувь, и на это есть одна простая причина

Uniqlo почти не продает туфли и ботинки, а делает ставку на белье, носки и трикотаж. И вовсе не потому, что их обувь никто покупать не будет. Покупателям чаще требуется разная мелочь: майки, трусы или одежда для дома. А обувь мы покупаем реже, значит, поводов заскочить в магазин нет. Японцы делают ставку на предметы одежды, которые, согласно правилам гигиены, нужно менять постоянно (или иметь в большом количестве). Однако велики шансы того, что, заскочив в магазин за полезной мелочью, покупатели соблазнятся и остальным ассортиментом.

Предлагают технологии вместо моды, чтобы покупатели почувствовали себя умнее

Бренд ориентируется на покупателей в возрасте от 18 до 40 лет, которых принято называть миллениалами. Эти мужчины и женщины скупают новые модели смартфонов, следят за новинками в сфере цифровых технологий, но предпочитают демократичный стиль в одежде и быту. Однако доступную одежду специально для них никто не производил. Uniqlo отчасти одежда для гиков: потому что даже для самой простой футболки применяются инновационные технологии. Вместо того чтобы тратить деньги на армию дизайнеров, бренд нанимает штат научных сотрудников, которые изобретают сверхлегкие, тонкие или теплые ткани. Бренд делает ставку на интеллектуальных покупателей и зарабатывает на людях, которые хотят отличаться от «модного большинства». Это тоже продуманная маркетинговая стратегия, хоть и не такая заезженная, как те, к которым мы все привыкли.

Ассортимент магазинов отличается в зависимости от предпочтений жителей страны

В Uniqlo есть команда специалистов, которые анализируют покупки людей в разных странах и выстраивают географическую стратегию маркетинга. Например, в Азии, откуда родом бренд, люди предпочитают яркую одежду. А в странах Европы покупатели одеваются куда сдержаннее. Цветовая палитра одежды в магазинах бренда зависит от вкусовых предпочтений покупателей. Размер тоже имеет значение. Не секрет, что жители Японии и Китая почти не носят размеры ХL и больше. Зато для жителей других стран специально производят одежду больших размеров.

Используют манекены по минимуму, чтобы мы покупали больше одежды

Крупные ритейлеры стараются всячески подтолкнуть покупателя к правильному выбору: дизайнеры располагают обувь, одежду и сумки рядом, чтобы у потребителя в голове сложилась картинка образа. Однако Uniqlo пошел другим путем: они не рассказывают вам, что и с чем носить. На первый взгляд кажется, что брюки, юбки и рубашки продаются бессистемно. Но это не так. Вся одежда бренда изначально проектируется так, чтобы сочетаться друг с другом. Дизайнеры разрабатывают коллекции за год до того, как те попадут на прилавки.

Не тратят деньги на рекламу, но вкладываются в репутацию (это тоже реклама)

Чтобы продавать одежду или другие товары, современным брендам недостаточно иметь широкий ассортимент и низкие цены. В век интернета важна хорошая репутация. Это не открытая реклама, которая зазывает в магазины, это маркетинговый ход, который призван повысить лояльность потребителя. В 2017 году послом бренда стал теннисист-колясочник Гордон Рейд, который помогает Uniqlo продвигать философию «одежда для всех».

Компания участвует в программе переработки старой одежды и помогает нуждающимся.

Продвигает свои товары в соцсетях и на крупных интернет-площадках. У Uniqlo есть аккаунт на Reddit, который приносит 20 % интернет-продаж в день. Бренд почти не рекламирует себя по ТВ и вкладывает деньги в сотрудничество со звездами, спортсменами и неформальное общение с покупателями. Кроме того, глава бренда господин Янаи сделал филантропию модной и привлек к ней внимание широкой общественности.

Незаметно заставили мужчин полюбить шопинг

Крупные ритейлеры обожают женщин за то, что те покупают кучу ненужной одежды. А мужские отделы на фоне женских выглядят бледно. Однако в Uniqlo сделали ставку на представителей сильного пола. Теперь 50 % всех продаж приходится именно на мужчин. Вообще-то парни реже ходят по магазинам, однако за один заход покупают больше, чем женщины. Но необходимость подбирать правильные сочетания одежды убивает все стремление мужчин к шопингу. А в магазинах бренда отец семейства или простой студент могут купить «просто рубашку» или «просто брюки» и носить их, пока те выглядят прилично. К тому же мужчин привлекают относительно низкие цены, потому что они предпочитают практичные покупки и не склонны приобретать вещи, которые будут пылиться в шкафу.

Бонус: какие товары в Uniqlo покупать выгоднее всего

У любого бренда есть товары, которые удались на славу. А есть, мягко говоря, не самые удачные модели. Мы изучили отзывы покупателей и выбрали наиболее полезные: Мне нравятся футболки, бюстгальтеры и нижнее белье в Uniqlo. Очень мягкие, но не дешевые. © Penny Zhang

Мужские брюки чинос — лучшие во вселенной, особенно если вы высокий худой парень и не можете найти одежду своего размера. © Dan Lenski

Лучшее в магазине — это базовые вещи с продуманными деталями и хорошим качеством. Одежда очень прочная и не теряет вида в течение 2 или более сезонов. © Mira Musank

Мне нравятся их юбки, отчасти потому, что у большинства из них есть карманы. © mira8484

Темные джинсы-скинни с высокой посадкой! Они не линяют после нескольких стирок и просто незаменимы осенью. © mrrh902

А вы часто ходите по магазинам и примеряете модные новинки или предпочитаете покупать вещи с холодной головой? Расскажите нам о своих любимых марках одежды и о том, как вам удается экономить на гардеробе. Помогают ли вам в этом сетевые магазины одежды?