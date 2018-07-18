9 причин, из-за которых дорогая обувь часто выглядит дешево

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«Каждая женщина имеет право на туфли», — сказала однажды Кэндес Бушнелл, автор книги «Секс в большом городе». Однако в погоне за новой парой обуви многие девушки забывают, что дороговизна и известный бренд не гарантируют благородный внешний вид. А ведь обувь — это то, на что всегда обращают внимание при встрече. Если вы считаете, что красота требует жертв, и до сих пор ходите на неудобных каблуках или являетесь поклонницей красных лаковых туфель, наша статья написана специально для вас.

Мы в AdMe.ru собрали 10 причин, почему обувь будет выглядеть дешево, даже несмотря на высокий ценник.

1. Много страз и блесток

Стразы и блестки красиво смотрятся на дорогих платьях известных модных домов. В отличие от платьев высокой моды, обувь со стразами всегда выглядит неуместно и безвкусно. К тому же часто блестящие элементы для недорогих туфель делают некачественными, и из-за этого обувь смотрится дешево. Также блестки — это непрактично: через некоторое время они могут отвалиться или отколоться. Если вам нравится блестящая обувь, выбирайте туфли с покрытием металлик.

2. Слишком высокая платформа

Некоторые девушки небольшого роста предпочитают обувь на большой платформе. Однако сколько бы эта обувь ни стоила, она не выглядит элегантно и дорого. Из-за высокой платформы ноги становятся похожими на копытца, а фигура выглядит непропорционально. Лучше сделать выбор в пользу обуви на небольшой платформе или совсем без нее. Достаточно иметь классический каблук, чтобы выглядеть роскошно.

3. Сочетание сразу нескольких фактур и цветов

Старайтесь обходить стороной обувь с большим количеством разнообразных текстур и цветов. Банты, блестки и все цвета радуги сделают вашу даже самую дорогую пару похожей на дешевую подделку. Помните о чувстве меры: не смешивайте больше двух цветов и текстур.

4. Много металлических вставок

Ремни, заклепки и шипы смотрятся на обуви неплохо, если соблюдена мера. Иногда дизайнеры пытаются усыпать обувь всевозможными металлическими элементами, и это выглядит дешево и безвкусно. Разумеется, иногда пара сапог с заклепками в байкерском стиле добавит яркости образу, но ограничьтесь небольшим количеством украшений. Саму обувь выбирайте из матовых материалов.

5. Лакированная обувь

Лаковые туфли не самая практичная обувь, хотя и красивая. На такой обуви сразу видны потертости и пятна. Такая же модель, но из гладкого и матового материала будет смотреться дороже. При выборе обуви с блеском главное не переборщить и отдать предпочтение нейтральным и спокойным цветам: бежевому, черному и белому.

6. Леопардовый принт

Туфли с леопардовым принтом способны добавить изюминку в ваш образ. Однако нужно уметь выбирать правильную расцветку. Классический «леопард», который сразу приходит на ум, часто ассоциируется с безвкусицей. Если вам нравится «животный» узор, попробуйте поискать обувь с нестандартным принтом: белого цвета, с минималистичным рисунком, в горошек неровной формы.

7. Неудобная обувь

Всегда ищите удобную обувь. Плохо подобранная пара не только выглядит странно, но и влияет на вашу походку и усталость ног. Даже если вы нашли туфли вашей мечты, но они вам жмут, натирают, вам неудобно и больно ходить, не покупайте их. Неуверенное покачивание на паре слишком высоких каблуков никому не идет и смотрится нелепо, независимо от того, сколько стоит ваша обувь. Это же может привести к тому, что она будет быстрее изнашиваться. Попробуйте на несколько месяцев перейти на обувь с более низким и устойчивым каблуком. Если вы не уверены в своей походке на высоких шпильках, купите обувь с более комфортной высотой подъема.

8. Много искусственной кожи

Многие мировые бренды создают обувь из качественной экокожи и не считают это зазорным. Но, к сожалению, в магазинах часто представлены туфли, сапоги или ботфорты из некачественных искусственных материалов. Такая обувь выглядит дешево, быстро теряет первоначальный внешний вид и выходит из строя. Если вы все же решили купить сапоги из искусственной кожи, выберите те, что покороче. Ботфорты из натуральной кожи будут выглядеть дороже и более стильно, чем такие же из заменителя, похожего на клеенку.

9. Старая обувь

Недаром существует известное выражение: встречают по одежке. Чтобы произвести правильное впечатление, тщательно следите за обувью. Не носите обувь без набоек. При любых повреждениях старайтесь вовремя относить обувь в ремонт, чтобы поддерживать ее первоначальный вид. Также существует много хитростей, как почистить или помыть обувь из разных материалов.