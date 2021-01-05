9 причесок и окрашиваний, которые давно устарели, но многие до сих пор просят их у парикмахера

Первые расчески появились на планете 5 тыс. лет назад и были найдены в Африке. И с тех самых пор человечество уделяет немало времени и внимания своим волосам, а мода на прически и техники окрашивания меняется столь же стремительно, как и на одежду или аксессуары.

Мы в AdMe.ru изучили последние тренды и узнали, какие прически и виды окрашивания можно смело оставить в прошлом и в ближайшие 10 лет к ним не возвращаться.

1. Пучки на «бублик»

Модные несколько лет назад пучки с использованием резинки-бублика теряют свою актуальность. На смену им приходит легкий и небрежный низкий пучок с убранными за уши волосами. Такая прическа уже не один сезон блистает на показах именитых дизайнеров и на улицах мировых столиц моды.

2. Объемные косы

Прически с фантазийным плетением носили на учебу, работу, свадьбы и юбилеи. Но они остались в далеком прошлом. Мода на натуральность диктует новые правила. Современная коса простая в исполнении, без замысловатого декора. В тренде косы с двумя резинками: сделайте низкий хвостик, затем заплетите волосы как обычно и закрепите прическу резинкой.

3. Высокий хвост

Благодаря Ариане Гранде густой высокий хвост стал вожделенной прической многих девушек. Но ажиотаж вокруг нее постепенно сходит на нет. Стилисты советуют заменить высокий хвост на низкий или классический вариант прически, когда хвост располагается между макушкой и затылком.

4. Короткий боб с бритым затылком

По мнению звездного стилиста Дерека Юэна, в последние несколько сезонов актуален «тупой боб» с прямым графичным краем. Стрижка будет выигрышно смотреться как в жизни, так и на торжественных мероприятиях. При выборе длины Юэн советует ориентироваться на тип лица.

5. Гладкие выпрямленные волосы

Хорошая новость для обладательниц кудрявых и волнистых локонов: самое время забыть об утюжках и идеально прямых волосах. Стилисты советуют подчеркнуть естественную структуру волос с помощью стайлинговых средств и полюбить свои природные кудряшки.

6. Два тугих пучка

Два пучка, напоминающие ушки Микки Мауса или прическу принцессы Леи, были невероятно популярны в социальных сетях. Но чем ярче тренд, тем быстрее он переходит в разряд антитрендов. Этой участи не избежали и пучки-ушки. Сегодня парикмахеры советуют сменить экстравагантную прическу на ее классический вариант.

7. Мелкие локоны

Стилисты советуют сменить мелкие накрученные локоны на классические мягкие волны в стиле 40-х. Прическа не должна выглядеть так, будто вы несколько часов провели в салоне. В моде естественность и ощущение того, что укладка была сделана за несколько минут до выхода из дома.

8. Волосы неестественно белого цвета

Неестественно белый, словно лист бумаги, цвет волос стал настоящей проблемой как для парикмахеров, так и для их клиентов. Нужно постоянно обесцвечиваться, тонироваться и использовать специальные шампуни. Во-первых, это хлопотно, а во-вторых, есть шанс остаться с тонкими и ломкими волосами. Актуальными считаются оттенки клубничного блонда, жемчужный и медовый блонд. Главное — выбрать то, что подходит к вашему оттенку кожи.

9. Цветные кончики

Цветное окрашивание не собирается сдавать свои позиции в грядущих сезонах. Но не цветные кончики, популярные несколько лет назад: этот тип окрашивания остается в прошлом. На смену ему приходят растяжка цвета и тотально цветные волосы.