9 предметов женского гардероба, которые сводят мужчин с ума

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Согласно исследованиям ученых, при знакомстве мы оцениваем людей по 3 основным параметрам: внешность, голос и речь. Оказалось, что всего 7 % первого впечатления зависит от темы разговора, 38 % — от голоса и тона, а целых 55 % — от внешности. Путем простых подсчетов и научных доказательств можно сделать вывод, что встречают нас всех все-таки по одежке, как сказано в поговорке, а уж мужчины женщин — и подавно. Поэтому прекрасной части человечества стоит брать это знание на вооружение, чтобы всегда быть на высоте. AdMe.ru решил рассказать, какая женская одежда выгодно преподносит свою хозяйку и вызывает неподдельный интерес у мужского пола. Безусловно, описанные варианты не панацея для всех, по-прежнему нужно учитывать особенности собственной фигуры и стиля.

1. Сарафаны

Пожалуй, сложно придумать более изящный, нежный и женственный наряд, чем сарафан. Правильно подобранный по фигуре, он в прямом смысле превращает женщину в богиню. Именно поэтому летом мужчины становятся смелее и чаще проявляют инициативу познакомиться — невозможно отказать себе в порыве подойти к девушке, которая только что прошла мимо в великолепном платьице, обтягивающем изгибы тела или грациозно развевающемся на ветру.

2. Джинсы скинни

Джинсы скинни стройнят фигуру, визуально удлиняют ноги и подчеркивают аппетитные формы — ну чем не сказка? И это гораздо элегантнее, нежели лосины, так как скрывают недостатки фигуры под плотной тканью. Более того, это тот предмет гардероба, для которого очень просто подобрать верх и аксессуары и создать полноценный образ.

3. Свитера

Уютные свитера, особенно oversize, делают образ очень чувственным и при этом безмятежным. Свитер дает понять, что девушка находится в гармонии со своим внешним видом, может позволить себе носить комфортную одежду вместо откровенной и по-прежнему чувствовать себя красивой и привлекательной.

4. Спортивная одежда и волосы, собранные в хвост

Один факт того, что девушка, возможно, любит спорт, дает ей дополнительные очки в глазах парня. На толстовке показался логотип любимой команды? Еще лучше — это новая тема для разговора. Но основной секрет кроется в том, что девушка в спортивной одежде выглядит более беззаботной и дружелюбной. То же самое касается хвостиков. Распущенные волосы — это хорошо, но собранные также имеют ряд преимуществ: они дают возможность разглядеть хрупкие плечи, тонкую шею, маленькие ушки. Разве может быть что-то более женственное и утонченное?

5. Платье с разрезом

То, что в женщине важна загадка, — давно известный факт. И лучше всего этот принцип демонстрируют соблазнительные платья и юбки с высоким разрезом. Красивая кожа бедра, лишь периодически попадающая в поле зрения, возбуждает интерес и привлекает внимание получше любого откровенного мини. Только в случае с любым платьем стоит быть осторожнее с расцветкой и рисунками, чтобы случайно не попасть в неловкое положение.

6. Бейсболка

В отношении некоторых женщин бейсболка творит чудеса. Она может создать образ расслабленной, спортивной, уверенной в себе девушки, источающей непринужденную атмосферу, без всяких ужимок. Поэтому если раньше вы относились к кепкам скептически и вспоминали про них только тогда, когда нужно было прикрыть несвежие волосы или скрыть неудачную прическу, возможно, стоит пересмотреть свое отношение к ним.

7. Джинсы с завышенной линией талии

Такие джинсы, соответственно, выделяют талию, чем делают фигуру более пропорциональной и женственной. Бонусом они акцентируют внимание на бедрах, выставляя их в лучшем свете. Такой вариант особенно подойдет тем, кто не очень любит джинсы в облипку, как скинни, и предпочитает что-то не слишком сковывающее движения.

8. Строгая рубашка

Строгая белая рубашка, не перегруженная лишними элементами, воланами и рюшами, почти всегда производит впечатление. Ведь она создает образ холодной и неприступной леди, но от этого лишь еще больше притягательной. Разумеется, вне рабочего пространства этот элемент гардероба можно использовать и при создании более естественного и изысканного образа — в сочетании с джинсами, менее строгой сумочкой, обувью без каблука.

9. Юбка-карандаш

Юбка-карандаш из-за своего кроя и в сочетании с высокими каблуками практически вынуждает девушек двигаться более медленно и плавно. Также такие юбки, как правило, «окольцовывают» талию, что придает фигуре форму песочных часов. Такой образ практически моментально приковывает взгляды как в пределах офиса, так и при выходе в свет, выделяясь среди прочих особенным пикантным шиком.

Бонус

Не секрет, что голая кожа привлекает внимание, но пользоваться этим нужно с большой осторожностью и умом. Например, голые плечи и вырез на юбке допустимы и делают образ притягательным и элегантным. Но иногда в стремлении приковывать к себе взгляды девушки сильно перебарщивают и отдают предпочтение слишком коротким платьям, слишком глубоким декольте и даже чересчур низким джинсам, из-под которых пошло выглядывают стринги. Конечно, продавцы идут на поводу у потребителей и даже создают сомнительные вариации подобной раскрепощенной одежды, как на фото выше. Но в таких случаях просто не нужно забывать про здравый смысл и слепо следовать веяниям моды.