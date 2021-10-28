9 практичных и стильных фишек датского интерьера, которые хочется сразу же взять и опробовать в своем доме

Вот уже много лет скандинавский дизайн для всего мира ассоциируется с минимализмом и черно-белой цветовой гаммой, однако датские интерьеры готовы немного развенчать этот миф. Как пошутила одна из иностранок, которая живет в Дании вот уже более 10 лет, датчане не так заботятся о наличии в своем гардеробе дизайнерской одежды и сумок, как об обустройстве жилища. И если дать им выбор: обновить гардероб или кухню — они, безусловно, выберут второе.

Мы в AdMe.ru были немного обескуражены тем, что сегодня датский дизайн — это совсем не то, чем мы его представляем.

1. Больше света — больше хюгге

Датчане обожают всевозможные светильники со светлым оформлением, которые как нельзя лучше подчеркивают монохромную цветовую палитру интерьера. Они скорее сделают выбор в пользу нескольких незаметных источников света вместо одного яркого основного. Без ума они и от каминов. Согласно статистике, треть датских домов оснащена ими. Они любят собираться с семьей или с друзьями у камина и наслаждаться обществом друг друга. Датчане покупают гораздо больше свечей, чем обитатели других европейских стран, а один среднестатистический житель Дании за год сжигает не менее 6 кг воска. Особенно они любят зажигать их, когда ужинают или принимают ванну. А по праздникам многие из них ставят свечи на подоконник, создавая всеобщую атмосферу хюгге. Причем свечи могут быть и не ароматизированными, а обычными белыми. Важно лишь само присутствие огня.

2. Красочные акценты в интерьере

Утверждение о том, что датское наполнение жилищ преимущественно черно-белое, уже давно неактуально. У датчан нет конкретных правил по оформлению цветовой гаммы интерьеров, хотя наиболее часто встречающиеся цвета нейтральны: белый, пепельный, песочный, небесно-голубой. Пол и стены в большинстве домов остаются белыми, однако могут быть расставлены яркие акценты в виде, например, ярко-зеленого стула, желтого дивана или красочных покрывал, ковров и подушек. Ведь сочные краски способны подарить человеку ощущение счастья, так что, может быть, не зря Дания неоднократно признавалась самой счастливой страной в мире?

3. Практичная и функциональная мебель

Для датчан самое главное в мебели — практичность и функциональность. Во многих квартирах при входе можно увидеть настенные обувные шкафы от пола до потолка. Так обувь не разбросана по прихожей, а аккуратно убрана. Ведь датчане считают, что дом без беспорядка создает настоящую иллюзию простора, и весьма бережно относятся к каждому сантиметру своего жилища. Делают они свой выбор и в пользу многофункциональных кроватей. Так, например, у них довольно популярны кровати с высокими продольными балками. На них они могут повесить цветы в горшках или одежду. Вообще в датских домах вы не найдете много мебели, и этот минимализм они объясняют уважением к собственному и чужому труду, к природе. Разумное потребление и повторное использование материалов (переработка) — вот к чему они стремятся.

4. Много текстиля

Датский дом не будет датским, если в нем мало текстиля. Приятная текстура, по которой хочется постоянно проводить рукой, и не слишком кричащие цвета — по таким принципам они выбирают текстильные изделия. Датчане не могут представить кровать без небрежно брошенного на нее покрывала, пол в спальне — без шерстяных клетчатых или пушистых ковриков, а пол в гостиной — без имитации овечьей или козьей шкуры. Кухонные столы у них покрыты скатертями. Текстильные изделия представлены преимущественно натуральными материалами. Часто их меняют в зависимости от сезона. Так, зимой датчане предпочитают пользоваться изделиями из кашемира, а летом — из льна и хлопка.

5. Приверженность к старине

Присутствует в домах датчан и немного ретро-стилистики. Антикварной может быть какая-то деталь: например, старинное зеркало тети, прислоненное к стене, швейная машинка, использующаяся в качестве туалетного столика, или же старинный чемодан, приспособленный под прикроватную тумбу. Любая такая деталь для них не станет лишней, а обязательно будет использоваться хоть иногда и даже, вполне возможно, что не по назначению. Украшая свой дом, датчане руководствуются сердцем и чувством гармонии. Для них бесценны воспоминания, поэтому они могут повесить на стену фотографии или портреты своих родственников, а также отведут почетное место любимой игрушке детства или по несколько раз прочитанным книгам в потрепанных переплетах. Для философии хюгге характерно создание уютной и энергетически приятной заряженной атмосферы без вычурности и излишнего пафоса, чего и пытаются добиться датчане при оформлении интерьера своего жилища.

6. Посуда, добавляющая привлекательности еде

Кухня для датчан — одно из самых главных мест в доме. По их мнению, простая домашняя еда и выпечка способны сделать человека счастливее и спокойней. Частые гости на их столах — булочки с орехом пекан, крендели с корицей и кокосовые кексы. Датская кухня всегда оснащена хорошим многофункциональным духовым шкафом, добротным и удобным столом, иногда к стене прибита полочка, на которой хранятся сборники рецептов, бережно записанные в тетрадь бабушкой или даже прабабушкой. В соответствии с философией хюгге, посуда является как бы продолжением блюда, то есть вещью, которая должна добавлять еде привлекательности. Типичной датской посудой считаются чашки в свитерах, керамические пиалы, кувшины и чайники, украшенные вязаными грелками, и порционные сковородки.

Особая любовь к дереву прослеживается у датчан даже в выборе мельниц для специй, которые нередко выполнены из светлого дуба. Также они отдают предпочтение деревянным подносам. Часто на датских кухнях в числе посуды есть оригинальные чугунные формы для запекания. Рулон с бумажным полотенцем у них может быть водружен на небольшой мраморный постаментик, а посуда, которая лежит на столе, покоится на подставках, которые имеют строгие геометрические формы. Когда подставки не используются, они висят на стене.

7. Дерево и латунь — идеальное сочетание

Дерево — самый широко используемый материал в датских жилищах. Датчане убеждены, что оно благоприятно влияет как и на атмосферу в доме, так и на окружающую среду, потому что легко поддается переработке. Поэтому часто полы, столы и стулья в их домах деревянные. Без ума они и от забавных деревянных фигурок, например от обезьянок краснодеревщика Кая Бойесена, которые были созданы им в 1950-х годах. Это одна из самых популярных деталей интерьера в Дании.

Идеальным сочетанием материалов датчане считают дерево и латунь. Например, если в доме деревянный стол или пол, то их предпочитают миксовать со светильниками, дверными ручками и вазами из латуни. А некоторая датская мебель и вовсе продается с латунными элементами.

8. Большая любовь к стульям и скамейкам

Датчане обожают всевозможные стулья, табуретки, скамейки. Так, например, изделия от датского дизайнера Ханса Вегнера, которого прозвали «королем стульев», уже давно завоевали любовь не только на родине, но и по всему миру. Он буквально открыл эру современного датского дизайна. Эти предметы мебели есть не только в каждой датской гостиной и кухне, но и в спальне. Ведь простенькие табуретки у них частенько используются в качестве прикроватных столиков. Некоторые предпочитают ставить скамейку у изножья кроватей по типу банкеток. Они могут положить на них несколько книг, горшок с цветком, а могут оставить ее пустой и присаживаться на скамью, когда надевают носки.

9. Нарочитая небрежность в заправке постели

Датчане обожают свои спальни. Однако они не очень-то заботятся о том, чтобы постель была всегда аккуратно заправлена, но даже если такое и случится, то это наверняка будет сделано нарочито небрежно — с разбросанными декоративными подушками и пододеяльниками. Частенько можно увидеть выглядывающий из прихожей кусочек кровати, на которой вы не найдете покрывала — кровать будет просто накрыта одеялом. Но вот постельное белье у датчан всегда гармонично подобрано.