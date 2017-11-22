9 популярных женских стрижек, которые с головой выдают характер своих хозяек

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В мае 2004 года китаянка Ксие Квипингт была занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как обладательница самых длинных волос в мире. Женщина берегла их на протяжении 13 лет, и на момент установления рекорда длина ее шевелюры достигала аж 5,627 метра! Впечатляющая терпеливость, не правда ли? И довольно редкое явление, так как в большинстве своем женщины все же предпочитают менять стрижку время от времени. Но вы знали, что мы выбираем именно тот вариант, который наиболее четко отражает наше внутреннее состояние? Недаром говорят, что если женщина сменила прическу, значит, вскоре последуют изменения в жизни. AdMe.ru выбрал самые яркие варианты таких совпадений. На абсолютную истину мы, конечно, не претендуем, но ее доля тут все же имеется. Итак, давайте посмотрим, что же скрывается за нашими челками и длинными локонами.

1. Модный боб

Такие прически выбирают женщины, у которых настроение меняется как весенняя погода. Солнышко и теплые лучи — не прошло и пять минут, как налетел ветер со снегом. Амбициозны, любят управлять, легко достигают карьерных высот. Чем не истинная королева?

2. Каре

Нежная, легкая и ранимая. Из-за своего такта имеет много друзей, так как легко находит любую тему для разговора и отлично умеет слушать собеседника. Такую девушку оберегать, холить и лелеять обязательно, уж очень они хрупкие.

3. Зеркальные длинные волосы

Этакая роковая красотка. Любит быть в центре внимания и любит, когда ей делают комплименты. А делают их часто, так как такая женщина обладает яркой харизмой и таинственной загадочностью одновременно. Восхищаться всем!

4. Выбритые виски

Творческие, независимые личности, которые плевать хотели на осуждающие взгляды окружающих (если таковые имеются, конечно). Но также за такой броской внешностью часто скрываются натуры, тонко чувствующие и беспокойные. В общем, разносторонние девушки, и какой стороной повернется она к вам — зависит только от вашего отношения.

5. Каскад

Локоны, сбегающие игривым каскадом, выбирают натуры волевые, четко знающие свою цель и следующие к ней. Однако это не мешает им быть веселыми и жизнерадостными, рядом с ними ощущаешь позитив и жизнелюбие. Пригреют, посоветуют и дадут пинка, если понадобится.

6. Пикси

Ох уж эти бунтарки с короткими стрижками! Самостоятельные, обладающие мужскими качествами (но и умело их скрывающие, если нужно). Не зависят от чужого мнения и вызывают восхищение своей практичностью и уравновешенностью. И чем короче стрижка, тем больше смелость. Молодцы, что тут сказать.

7. Четкие геометрические линии

Четкие линии в стрижке говорят о том, что ее хозяйка — человек консервативных взглядов (даже подчеркнуто консервативных), с ярко горящей творческой искрой. Она точно знает, чего хочет, и делает так, чтобы окружающие тоже этого хотели. При этом то, что у нее в душе, старается не показывать. Что же, разумно.

8. Стрижка с челкой

Челку можно сравнить со средневековым забралом, скрывающим лицо. Своеобразная защитная функция. И чем гуще и длиннее челка, тем сильнее хочется огородиться от внешнего мира. Такая девушка романтична и ранима, этакая дева в беде. Обнять, защищать и восхищаться.

9. Частая смена причесок

Те женщины, что сегодня обладают роскошной гривой волос, а завтра показывают миру свой бритый затылок, — натуры эксцентричные, обожающие перемены и находящиеся в постоянном поиске себя. Они не стоят на месте, им нужны новые впечатления и яркая жизнь. И это круто, конечно.

А у вас совпало? Делитесь мнением в комментариях!