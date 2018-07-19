9 покупок, которые пускают ваши деньги на ветер

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Какие у обычных людей во всем мире основные статьи расходов? Все просто: еда, одежда, алкоголь и табак, жилье, отдых, здоровье, транспорт. Однако есть еще одна весьма загадочная позиция под названием «прочие расходы». И, согласно статистике, она забирает до 50 % наших денег. Получается, траты на далеко не самые жизненно важные вещи съедают весьма приличную часть бюджета. И если избавиться от них, можно значительно быстрее накопить на крупные приобретения вроде недвижимости, устроить незабываемый отпуск или приобрести шубу своей мечты.

AdMe.ru пересмотрел некоторые статьи бытовых расходов и нашел вещи, траты на которые нисколько не оправдывают их весьма сомнительную пользу.

1. Косметика на один раз

Признайтесь, сколько в вашей домашней косметичке тюбиков, которые были использованы один раз? Малиновые тени, черная губная помада, сиреневый глиттер... Пусть они кажутся яркими и привлекательными в момент покупки, но ведь по факту практически неприменимы в жизни. Прежде чем пополнить свой запас косметики, спросите себя: «Смогу и буду ли я пользоваться этим хотя бы пару раз в неделю?» Как ни странно, но покупка дорогой и тщательно продуманной косметики помогает экономить. А вот привычка хватать что попало, даже если стоит это дешево, наоборот, опустошает кошелек.

2. Дорогие игрушки для животных

Для наших милых питомцев в большинстве случаев работает следующий закон: чем дороже игрушка, тем меньше интереса она вызывает. Кошка будет игнорировать сомнительную конструкцию из шариков и пугаться мышки на радиоуправлении, зато придет в восторг от скомканного листа бумаги или обычной крышки от бутылки. Собака радостно сгрызет любую новую игрушку, зато будет беречь старого зайца, с которым привыкла спать в детстве. Если хотите, чтобы питомец был действительно счастлив, просто уделяйте ему больше внимания.

3. Тренажеры

Твердо решили заняться спортом? Не спешите приобретать супермодный кардиотренажер. Опыт показывает, что в большинстве случаев он пылится на балконе или в комнате, став своеобразным воплощением укора к самому себе. Если хотите проверить свой энтузиазм, запишитесь на месяц в спортзал. Не хотите выходить из дома для занятий спортом? Не проблема — приобретите эластичную ленту для пилатеса или гантели: они почти не занимают места. Что касается кардиоупражнений, адепты фитнеса разработали множество комплексов, которые не требуют никаких тренажеров, а жир сжигают не менее активно.

4. Непродуманные элементы интерьера

Когда оказываешься в строительном магазине, всегда охватывает соблазн приобрести вот ту милую полочку, мягкое кресло или симпатичные шторы. Сделайте глубокий вдох и остановитесь. Когда вы вернетесь домой, вполне вероятно, что вы вдруг поймете: полочку совсем некуда повесить, шторы не сочетаются со стенами и вообще пропускают свет, а кресло попросту не помещается в нужный угол. Прежде чем приобрести новую вещь для интерьера, вооружитесь сантиметром и измерьте то место, где собрались ее разместить. Затем подумайте, зачем эта вещь вам нужна, какие функции будет выполнять и станет ли с ней жизнь комфортнее. Если нет, то зачем выбрасывать деньги на ветер или с тоской отвозить очередной хлам на дачу?

5. Покупки на отдыхе

«Вероятно, у меня был солнечный удар», — думаете вы, разбирая чемоданы. Зонтик токсичного зеленого цвета, диковинная шляпа с оторванными перьями, кучка разваливающихся брелоков — какие только покупки мы не привозим из отпуска! Очень сомнительно, что они «отработают» потраченные на них деньги. Не мыслите поездки без шопинга? Почитайте рекомендации по поводу того, что можно приобрести в конкретной стране, подумайте и составьте план покупки именно тех вещей, которые вы действительно хотите. Пусть кожаный кошелек и стоит почти как ужин в ресторане с тремя звездами «Мишлен», он будет служить вам много лет. А внезапно купленная в надежде на кулинарные свершения баночка карри бесславно погибнет в недрах кухонного шкафа.

6. Масштабный набор для нового хобби

Решили заняться рисованием или вышиванием? Отличная идея. Но только не надо скупать половину магазина в надежде подстегнуть свой энтузиазм. Всегда есть вероятность, что вы растеряете пыл, поняв: «это не мое». А иногда слишком большое количество возможностей заставляет нас растеряться — за что же браться сначала и как закончить первое дело, когда хочется делать второе? Начните с малого: бумага, карандаши и акварель для художеств, крючок и несколько мотков ниток для вязания. Времена дефицита закончились, и нужную вещь можно купить в любое время. Не надо превращаться в запасливого хомяка, чтобы потом стыдливо сгребать ненужное добро в дальний ящик.

7. Плюшевые игрушки

Плюшевые игрушки вызывают восторг не только у детей. Но, признайтесь, у всех нас есть лишь 1–2 игрушки, которые постоянно радуют глаз и вызывают теплые воспоминания. Остальные плюшевые зверьки лишь собирают пыль — через знесколько дней после покупки они оказываются ненужными, но выбросить как-то рука не поднимается. Если в доме действительно не хватает тепла, приобретите пару мягких подушек и пледов: в них можно будет уютно расположиться для душевного и физического отдыха. А расставание с ними не вызовет у вас тяжелых и грустных эмоций.

8. Спортивный инвентарь для улицы

Покупать велосипед или роликовые коньки, чтобы поездить на них пару раз в год, крайне невыгодно. В современных парках есть много пунктов аренды самого разного спортивного инвентаря — от классического велосипеда до сегвея. Это выйдет гораздо дешевле, чем приобретение штуки, которая будет лишь занимать место в квартире. Другое дело, если вы ездите на велосипеде или самокате на работу, тогда это отличный способ сэкономить на общественном транспорте и внести в свою жизнь немного больше движения.

9. Электронные аксессуары

При современном развитии технологий гаджеты обновляются постоянно, как и дополнения к ним. Однако вскоре свежекупленный плеер уже валяется на полке, потому что вы слушаете музыку с телефона, беспроводная клавиатура не нужна, потому что, сидя с ней на диване, вы все равно не видите экран, и т. д. Прежде чем поддаться искушению, спросите себя: «Действительно ли мне нужна эта новая штука?» Тем более если старая вещь еще не сломалась и отлично справляется с необходимыми вам функциями. И в самом деле, так ли жизненно необходим USB-подстаканник с подогревом?