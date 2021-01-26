9 отличий дешевых вещей от дорогих, о которых вам не расскажут в магазине

Цена не всегда показатель качества. Особенно когда дело касается покупки одежды. Порой вещи масс-маркета можно носить годами, а товар из дорогого магазина портится после 3-й стирки. Чтобы не попасться на удочку нечестных производителей, нужно знать их уловки. И наша статья в этом поможет.

Мы в AdMe.ru любим шопинг, поэтому составили чек-лист, который поможет при покупке отличить дорогую вещь от дешевой.

1. Подержите вещь в руке

При выборе изделий из трикотажа старайтесь ориентироваться на плотность и вес. Технологи на швейном производстве используют термин «поверхностная плотность»: если говорить проще, сколько граммов весит 1 квадратный метр. Чем выше этот показатель, тем дороже стоит ткань. Для измерения плотности вам не понадобятся специальные приборы. Подержите вещь в руке и оцените ее плотность. Слишком тонкий и рыхлый материал быстро порвется и вытянется в местах выпуклости фигуры. Еще один способ проверить качество — рассмотреть одежду на свету. Неравномерное просвечивание — признак плохой ткани.

2. Посмотрите на подклад

У хорошо скроенных вещей рисунок на швах должен совпадать. Если он не совпадает, то производитель решил сэкономить. Это касается не только лицевой стороны изделия, но и подклада. Чтобы одежда хорошо сидела по фигуре, подкладочная ткань должна быть плотной, но мягкой. Если вещь сшита из эластичных тканей, например трикотажа, гипюра, бархата, то и подкладка у нее должна быть эластичной. И наоборот: у вещи из нерастягивающейся ткани типа шерсти или хлопка и подкладочная ткань должна быть соответствующей.

3. Потрите ткань

Катышки, или по-научному пилли, портят внешний вид ткани. Чаще всего они образовываются на синтетических материалах, материалах с короткими волокнами, смеси синтетики и натуральных тканей и трикотаже. Прежде всего смотрите на состав. Чем больше в нем синтетики (полиэстера, эластана, акрила, полиамида, нейлона), тем скорее вещь покроется пиллями. На шерстяной одежде катышки появляются быстро и со временем исчезают сами по себе. Чтобы понять, появятся катышки или нет, нужно интенсивно потереть кусочек ткани между собой: некачественный материал начнет сразу же скатываться.

4. Загляните в карманы

Прежде чем отправить вещь в магазин, добросовестный производитель зашивает боковые карманы пиджаков жакетов и пальто. Это делается для того, чтобы изделие не потеряло товарный вид. Подшитые карманы не провисают и не оттопыриваются от многочисленных примерок. Шлицу, задний разрез на пальто или пиджаке, зашивают по той же причине. И если после покупки карманы можно не расшивать, то шлицу — обязательно.

5. Возьмите с собой платок

Некачественно окрашенная одежда испортит не только соседние вещи, но и вашу кожу. Особенно этим грешат джинсы. Стоит в них немного вспотеть или попасть под дождь, и ноги цвета смурфика гарантированы. Чтобы этого не произошло, узнайте заранее, будет ткань линять или нет. Возьмите мокрый белый платок или влажную салфетку и потрите ткань. Если она окрасится, то, увы, она линяет.

6. Приглядитесь к фурнитуре

Некачественная фурнитура — это еще один способ сэкономить. Пластиковые или крашенные под металл пуговицы на одежде, пластмассовая молния, торчащие нитки выдают горе-производителя с головой. В магазине у хорошо сшитой одежды молния должна быть застегнута. На брюках, юбках и платьях она обычно потайная или закрыта планкой, которая защищает зубчики от повреждений. Петельки должны быть хорошо обработаны, прорезаны, в комплекте обязательно должна быть запасная пуговка. Если вы все же остановили свой выбор на изделиях с пластиковыми пуговицами, то, во-первых, они не должны быть слишком тонкими, а во-вторых, должны совпадать по оттенку с тканью.

7. Понюхайте

Вы замечали, что в некоторых магазинах масс-маркета, а особенно в секонд-хендах особенно пахнет? Всему виной формальдегид. Это органический газ с резким и неприятным запахом. С помощью него дезинфицируют одежду и предотвращают появление плесени на вещах. Большое количество формальдегида является опасным и вызывает аллергию. Но не нужно паники: газ исчезает после нескольких стирок. Поэтому одежду нужно не только трогать и мерить, но и нюхать. Качественные вещи не должны иметь резкого запаха. Обычно они пахнут чем-то нейтральным или легкой парфюмерной отдушкой.

8. Посмотрите на швы

После того как вы потерли ткань, посмотрели на свету и понюхали, самое время примерить. Если штанины брюк или джинсов закручиваются или шов ниже колена идет неровно — перед вами брак. Причины две: неправильные крой или сборка изделия. Это не только приносит неудобство, но и визуально искривляет ноги и придает им лишний объем. Исправить дефект можно в ателье.

9. Подожгите

Иногда производитель одежды скрывает состав и вместо 100%-го хлопка покупатель получает смесь из хлопка и полиэстера. Чтобы определить состав ткани, необязательно сдавать ее в лабораторию на экспертизу. Это можно сделать в домашних условиях. Возьмите лоскуток ткани, который идет в комплекте с запасной пуговкой или аккуратно вытащите нитку из изделия и подожгите ее. Лен и хлопок горят одинаково. В них высокий процент целлюлозы, поэтому при горении ткань пахнет жженной бумагой. Волокна горят ярко и быстро, оставляя небольшое количество белого дыма.

Вискозу изготавливают из натуральной древесины химическим способом. Она горит быстро, пахнет жженной бумагой и оставляет после себя серый дым и пепел.

Шерсть и шелк пахнут палеными волосами или перьями. Горят они медленно, волокна свертываются и быстро гаснут.

Акрил горит ярко-желтым пламенем с небольшими вспышками. А после остывания образуется плотный шарик.

Ацетатные волокна (синтетика) горят желтым пламенем с ярким запахом уксуса.

Искусственный лавсан горит слабым желтым цветом, выделяя черную копоть. После сгорания образуется плотный черный шарик. Мы настоятельно не рекомендуем проводить этот тест в магазине.