9 образов из сериалов, которые полюбились зрителям и внесли свои пять копеек в историю моды

Многие образы из кино настолько мощно врываются в сердца зрителей, что становятся настоящими трендами своего времени. Яркая прическа, необычное сочетание одежды и аксессуаров или особенный эксцентричный стиль мгновенно попадают в гардеробы людей и на мировые подиумы. А спустя годы по этим крутым нарядам можно с легкостью изучать историю моды.

Мы в AdMe.ru решили вспомнить вещи, которые появились в сериалах, а затем в буквальном смысле вышли в люди. В бонусе вас ждет героиня одной латиноамериканской теленовеллы, которой многие подражали в 2000-х.

Пацанский стиль и прическа Милагрос из «Дикого ангела»

В пик популярности сериала «Дикий ангел» почти не было девушек, которые не мечтали быть похожими на отвязную бунтарку Милагрос. Ее образ воплотила на экране актриса и певица Наталия Орейро, исполнившая знаменитый вступительный саундтрек «Cambio Dolor». Отличительные черты Милли — свободные джинсы, рубашка, повязанная на поясе, кепка, надетая козырьком назад, и волосы красноватого оттенка. Чуть позже получила популярность и ультракороткая челка, которую Наталия носила уже после съемок в телесериале. Кроме того, сердца телезрительниц завоевали и женственные наряды главной героини — в частности, пикантные мини-юбки и кроп-топы.

Ободки Блэр Уолдорф из «Сплетницы»

Когда на экраны вышел сериал «Сплетница», многие начали носить ободки как у состоятельной жительницы Манхэттена Блэр Уолдорф, которую сыграла Лейтон Мистер. Этот аксессуар сразу стал востребованным, ведь добавлял в образ колоритную перчинку. Кроме того, нельзя сказать, что сейчас такой атрибут относится исключительно к образам конца 2000-х. Эксперты говорят, что в 2020 году ободки как у Блэр Уолдорф снова вернулись в актуальные тренды.

Стиль «Зачарованных»

Женственный и яркий стиль конца 1990-х — начала 2000-х безукоризненно воплотили на экране чародейки сериала «Зачарованные», и их образы нередко копировали поклонницы знаменитой троицы. Причем совсем не важно, находились ли ведьмы в домашней обстановке, на свиданиях или сражались с колдунами — их наряды всегда были на высоте.

Костюмы Даны Скалли из «Секретных материалов»

Главная героиня «Секретных материалов», как и подобает агенту ФБР, конечно же, одевалась в классические костюмы. Деловые дамы 1990-х восхищались строгими, но безукоризненно стильными образами Даны Скалли, которую сыграла Джиллиан Андерсон. Агент предпочитала классические тренчкоты и костюмы в мужском стиле, которые она носила с лодочками на низком каблуке.

Роскошные образы из «Санта-Барбары»

Даже те женщины, которые ничего не знают о жизни миллионеров Калифорнии, сходили с ума от роскошных нарядов персонажей «Санта-Барбары». Это и огромные клипсы, и платья с декольте, и эксцентричные подплечники. Сейчас кажется, будто знаменитая мыльная опера не имеет к трендам в одежде абсолютно никакого отношения. Однако в те годы для наших девушек это был момент настоящего эстетического потрясения. Кстати, сейчас гигантские накладные плечи снова громко заявили о себе. В 2020-м такая деталь вновь появилась в коллекциях дизайнеров на неделях моды.

Джинсы Mom и оверсайз из «Беверли-Хиллз 90210»

Джинсы Mom часто носили героини культового подросткового сериала «Беверли-Хиллз 90210». Герои надевали их в тандеме с футболкой и нередко с джинсовой курткой, создавая образ total denim. В наши дни такой наряд вновь не считается чем-то зазорным и снова становится актуальным. А еще героини «Беверли-Хиллз 90210» гармонично использовали в своих образах мужские вещи — оверсайз-рубашки, пиджаки, галстуки.

Образы из «Твин Пикса»

«Твин Пикс» — сериал с будоражащей атмосферой от Дэвида Линча и Марка Фроста. Высокая эстетика прослеживается почти во всем, начиная от загадочного сюжета и заканчивая нарядами героев. В образах персонажей гармонично сочетаются дерзость начала 1990-х и чувственность 1950-х: это можно увидеть в лаконичных костюмах агента Купера, женственных силуэтах Одри, мешковатых ансамблях Донны. Примечательно, что даже спустя много лет некоторые специалисты считают, что «Твин Пикс» сильно повлиял на развитие моды.

Гламурная одежда «Милых обманщиц»

Подростковая драма «Милые обманщицы» известна не только своими неожиданными и даже шокирующими поворотами, но и впечатляющими решениями в одежде и тщательно продуманными образами. В каждом эпизоде ​​главные героини ходят на высоких каблуках и надевают гламурные наряды, которые некоторые зрительницы часто пытались воссоздать.

Бонус: стрелки и восточные танцы Жади

Сериал «Клон» пусть и не повлиял на глобальные тенденции, но зато определенно затронул вкусовые предпочтения его поклонниц. В частности, многие хотели освоить восточные танцы и научиться так же подводить глаза черной подводкой. Когда смотрела сериал «Клон», мечтала танцевать как Жади . Но когда серьезно занялась восточными танцами, то поняла, что Жади там не танцует. Кто занимается восточными танцами профессионально, тот поймет. © Екатерина / Яндекс.Дзен

. Но когда серьезно занялась восточными танцами, то поняла, что Жади там не танцует. Кто занимается восточными танцами профессионально, тот поймет. © Екатерина / Яндекс.Дзен Я обожала стрелки Жади! Мои карие глаза очень часто проходили эксперимент с таким мейкапом. Безумно красиво. По-восточному. © РыжаЯ Л И С А / Яндекс.Дзен