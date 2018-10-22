9 обложек модных журналов, которые вызвали бурю обсуждений

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Редакторы очень тщательно подходят к выбору обложки своего журнала, ведь они знают, что именно на нее в первую очередь обращает внимание читатель при покупке издания. Правильно подобранная фотография способна значительно увеличить продажи, сделать акцент на социальной проблеме и тем самым поднять журнал на пьедестал, либо же, в случае неудачи, обрушить на него шквал критики.

AdMe.ru отобрал провокационные обложки, которые запомнились тем, что вызвали немало споров и обсуждений среди общественности.

1. Glamour, август 1965 г.

Катити Киронде приняла участие в конкурсе «Стильные девушки колледжа», который проводил журнал Glamour. Одержав победу, девушка оказалась на обложке глянца. Экземпляр разошелся миллионным тиражом, ведь впервые на обложке модного журнала была афроамериканка.

2. Time, апрель 1997 г.

Известная телеведущая Эллен Дедженерес в 1997 году предстала на обложке журнала Time с громким заявлением: «Да, я лесбиянка». Слухи о нетрадиционной ориентации Эллен уже ходили какое-то время, но к подобному официальному заявлению были готовы не все. После выхода обложки в свет некоторые телеканалы даже сняли с эфира программы с участием Дедженерес.

3. People, сентябрь 1997 г.

После ужасной автокатострофы в Париже, в результате которой погибла принцесса Диана, американское издание People выпустило в продажу журнал с ее фотографией на обложке: счастливая Диана в тиаре улыбается с черно-белого снимка. Эта обложка до сих пор считается одной из самых трогательных в истории мирового глянца.

4. Time, сентябрь 2001 г.

Спустя 3 дня после того, как 11 сентября в Америке произошла серия террористических актов, в печать был сдан спецвыпуск журнала Time. На обложке была фотография башен-близнецов в момент взрыва. Помимо фотографий с места события, в номере также напечатали комментарии людей, которым, к счастью, удалось выжить в этой ужасной трагедии.

5. Playboy, ноябрь 2009 г.

В честь 20-летия мультсериала The Simpsons эротический журнал для мужчин Playboy решил разместить на обложке изображение Мардж Симпсон. Главная героиня мультика воссоздала культовую обложку Playboy 1971 года с афроамериканской моделью Дарин Стерн.

6. New York, ноябрь 2014 г.

Издание New York решило сделать акцент на том, как быстро развивается и меняется речь в современном мире. Поэтому вместо громких заголовков на обложке они разместили огромный «разговаривающий» смайлик. Эта обложка была признана одной из лучших в категории «Бизнес и технологии», по мнению Американской ассоциации издателей журналов (ASME).

7. Vogue, март 2017 г.

Мартовская обложка модного глянца должна была запомниться тем, что на ней позируют сразу 7 супермоделей. Однако вместо этого аудитория обвинила журнал в использовании фотошопа: так, читателям показалось, что рука модели Джиджи Хадид выглядит на фото неестественно длинной.

8. Paper, март 2018 г.

Когда в продажу поступил новый выпуск журнала Paper, многие сначала не узнали девушку на обложке. Естественная, с милыми веснушками и без яркого макияжа — такой популярную певицу Кристину Агилеру еще никто не видел. «Я артист по своей натуре, но сейчас для меня пришло такое время, даже в музыкальном плане, когда нужно отбросить все лишнее и оценить, кто ты есть и какова твоя естественная красота», — прокомментировала Кристина.

9. National Geographic, май 2018 г.

Официальное издание Национального географического сообщества США в мае 2018 года запустило громкую кампанию под названием «Планета или пластик?» и опубликовало обложку с полиэтиленовым пакетом в виде айсберга. Внутри выпуска также были собраны шокирующие фотографии, рассказывающие о том, как наш мир буквально утопает в пластике. Таким образом журнал хотел привлечь внимание к вопросам потребления пластика и тем ужасным последствиям, которые эта проблема несет животному миру.

А какая обложка впечатлила вас больше всего?