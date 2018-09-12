9 модных трендов, которые пора забыть (Спойлер: топы в бельевом стиле всех достали)

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Женщины во все времена охотно следовали модным тенденциям. Когда-то все поголовно носили корсеты, а сегодня многие отдают предпочтение платьям и топам в бельевом стиле. И это нормально, если только одинаковые образы не встречаешь на каждом шагу. Тогда вещи становятся мейнстримом и начинают радражать. В этой статье мы расскажем, как оставаться модной, не копируя самые популярные образы, которые уже набили оскомину.

AdMe.ru собрал вещи, которые пора исключить из своего гардероба, и расскажет о том, чем их можно заменить.

1. Брюки с лампасами

Подобные брюки сегодня можно увидеть практически на каждой второй девушке на улице. И хотя они удобные и стильные, от них уже рябит в глазах. Сейчас их надевают для совершенно любых ситуаций. Чем заменить? Однотонными брюками. Если надоел серый или черный цвет, то можно отдать предпочтение модному хаки, бордовому или бежевому. Укороченные модели можно носить как повседневый вариант, удлиненные — как более торжественный. Они также годятся, если нужно визуально сделать ноги длиннее.

2. Туфли с шипами

Такие туфли выдают в девушке бунтарку. Правда, ту, которая вместо косухи выбрала «колючую» обувь. Эту модель давно пора убрать в дальний угол шкафа до лучших времен, потому что сейчас подобные туфли смотрятся просто вульгарно. Чем заменить? Замшевые модели будут смотреться намного эффектнее. Если хочется создать более дерзкий образ, то отлично подойдут лаковые туфли. Но с ними стоит быть аккуратнее, так как они тоже могут выглядеть слишком вульгарно. Лучше отдайте предпочтение спокойным, благородным оттенкам.

3. Легинсы с сеткой

Такая модель есть практически у каждой девушки, которая занимается фитнесом. Сетка не дает сильно вспотеть и хорошо тянется. Наверное, поэтому эти легинсы так популярны. Чем заменить? Если классические однотонные модели вам надоели, то выбирайте среди сотен разноцветных, которые сегодня готовы предложить многочисленные бренды одежды.

4. Топы в бельевом стиле

Топы в бельевом стиле, как и аналогичные платья, уже практически вышли из моды, но многие девушки упорно продолжают их носить. Хотя такая модель одежды имеет кучу недостатков: под нее сложно подобрать белье и гармоничный низ для вашего образа. Чем заменить? Неплохой вариант на замену — топы на одно плечо из более плотной ткани. Они также выглядят женственно, но при этом намного удобнее, к тому же их не носит каждая вторая.

5. Брюки-кюлоты

Кюлоты завоевали сердца всех модниц. Удобные и стильные, они подойдут как к повседневному, так и к торжественному образу. Но стоит отметить, что такая модель идет далеко не всем: если вы низкого роста, то кюлоты, как и любые укороченные брюки, могут визуально сделать вас еще ниже. Чем заменить? Если хочется некой легкости и в то же время элегантности, то вам подойдут брюки-палаццо. Они активно набирают популярность, но еще пока не успели всем надоесть. К тому же такая модель поможет визуально сделать ноги длиннее и скроет другие недостатки фигуры.

6. Джинсовки oversize

Девушки носят такие джинсовые куртки с шортами и кедами и в то же время легко сочетают их с платьями и туфлями. Модели oversize популярны не первый сезон, а потому уже порядком поднадоели. Чем заменить? Если джинсовка обычного размера вам не нравится, то всегда можно найти подходящий кардиган или свитер. Они тоже могут быть как стандартного приталенного кроя, так и oversize. Еще один вариант — тренч. Это классика, которая никогда не выходит из моды.

7. Круглые очки

Круглые очки в стиле Джона Леннона не приобрел, пожалуй, только ленивый. Они на самом деле стильные, но подходят далеко не ко всем формам лица. Если очки круто смотрятся на модели, это не значит, что точно так же они будут выглядеть и на вас. Чем заменить? Выбирая очки, следует отдать предпочтение не самым модным моделям, а тем, которые подходят именно к вашей форме лица. Иначе вы рискуете выглядеть модно, но глупо.

8. Рваные джинсы

Такое ощущение, что сегодня модницы решили заменить рваными джинсами шорты: дыры становятся все больше, а длина — все короче. Эта деталь гардероба уже не входит в списки модных вещей, но ее до сих пор продолжают носить. Чем заменить? Если хотите выглядеть по-настоящему стильно, отдайте предпочтение классическим джинсам без дыр. Главное, подберите удачный фасон, который хорошо сядет на вашу фигуру. Если же классика не впечатляет, то присмотритесь к моделям с необработанными краями или бахромой.

9. Туфли с силиконовыми вставками

Эта модель притягивает к себе внимание, потому что она удобная и смотрится почти так же эффектно, как туфли с открытой стопой. Однако основная загвоздка заключается как раз в этом «почти»: если открытые туфли на самом деле изящные, то модели с силиконовыми вставками скорее вульгарные. Чем заменить? Классическими лодочками или лодочками с открытой стопой. Если же хочется чего-то более интересного, то отлично подойдут туфли с открытым носом или босоножки.