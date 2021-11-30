9 модных фишек Кейт Миддлтон, благодаря которым она всегда приковывает взгляды окружающих

Время идет, одни иконы стиля приходят на смену другим, а Кейт Миддлтон продолжает оставаться самой влиятельной законодательницей мод современности. Придерживаясь достаточно консервативного стиля в одежде, будущая королева-консорт с легкой руки задает новые тренды и одними своими публичными выходами поднимает продажи брендов до немыслимых высот.

Мы в AdMe.ru не перестаем любоваться стилем Кэтрин и советуем обратить внимание на некоторые модные фишки герцогини.

Если носить колготки, то максимально приближенные по тону к обуви

Каждая модница знает: колготки в цвет обуви зрительно удлиняют и стройнят ноги. Герцогиня Кембриджская часто пользуется этим правилом, доводя свои образы до совершенства. К коричневым ботильонам из замши — плотные колготки в тон, к нюдовым лодочкам — телесные.

А черные туфли не обходятся без пары тонких колготок графитового оттенка.

Качество и классика превыше всего

Кэтрин — большая ценительница классики. В коллекции герцогини Кембриджской много обуви. Но большая часть — это, как правило, универсальные лодочки нейтральных оттенков, которые прекрасно комбинируются как с вечерними, так и с дневными туалетами. А самое главное, такая обувь, в отличие от трендовых моделей, не выходит из моды на протяжении долгого времени.

Хотите произвести впечатление — выбирайте монохром

Говорят, привычку надевать однотонные наряды герцогиня Кембриджская переняла у бабушки своего супруга, королевы Елизаветы II: яркая одноцветная одежда помогает монархам выделиться из толпы. Но нам кажется, что немаловажное влияние на выбор Кэтрин оказала мода, ведь монохром продолжает оставаться в тренде на протяжении нескольких сезонов. В мае 2021 года Кейт посетила церемонию открытия больницы. Для выхода она выбрала лаконичный образ из классического пальто, струящихся брюк и водолазки цвета camel, который дополнила аксессуарами в тон и шарфом в похожих оттенках. А в октябре герцогиня восхитила поклонников алым ансамблем из плиссированной юбки и трикотажной водолазки.

Образ заиграет новыми красками, если сочетать люкс и массмаркет

Невестка королевы Елизаветы II выбирает одежду демократичных брендов не только для повседневных, но и для официальных выходов. А в некоторых случаях Кэтрин умудряется сочетать массмаркет с баснословно дорогими вещами из сегмента люкс. Такая смесь оживляет образы, придавая им особую изюминку. В 2020 году Миддлтон восхитила публику строгим пальто в стиле милитари от Alexander McQueen стоимостью несколько тысяч долларов, а под него герцогиня надела клетчатое платье Zara с бантом, которое со скидкой можно было приобрести всего за $ 39,9.

Шляпки — хорошо, а бант — еще лучше

Воцарившиеся на модных подиумах аксессуары для волос в стиле ретро — еще один пример того, как герцогиня умело вписывает в свой консервативный гардероб современные тренды. При правильном подборе ободки и банты оживляют образ, внося в него современные нотки, а ко всему прочему они еще и являются оригинальной альтернативой обязательным по протоколу шляпкам.

Сумка в тон обуви? Почему бы и нет

Жена принца Уильяма своим примером доказывает: не всем fashion-правилам нужно следовать беспрекословно. Гораздо ценнее образы вне моды и времени. Вопреки советам стилистов Миддлтон часто выбирает обувь и сумки одинакового цвета и выглядит при этом роскошно.

Маленькая сумка — отличная замена скучному клатчу

Согласно правилам этикета представительницы королевской семьи всегда должны выходить в свет с маленькой сумочкой. Она имеет практическое значение: помогает владелице избежать нежелательных рукопожатий. Если женщина считает телесный контакт неуместным, то попросту придерживает аксессуар обеими руками, как бы отправляя невербальное послание собеседнику. До недавнего времени Кейт Миддлтон использовала в этих целях клатчи, но с некоторых пор супруга принца Уильяма начала выходить в свет с сумочками на короткой ручке — они гораздо практичнее, а при необходимости также могут уберечь свою хозяйку от неловких ситуаций.

Не спешите избавляться от старых вещей

Являясь ярой сторонницей разумного потребления, Кэтрин не стыдится «выгуливать» одни и те же вещи по нескольку раз. Более того, Ее Королевское Высочество герцогиня Кембриджская не расстается с любимыми вещами, даже когда на них появляются явные следы износа. Яркий тому пример — бежевые лодочки, которые супруга принца Уильяма непрерывно носила на протяжении нескольких лет.

Запасайте эффектную одежду для особых случаев

В вечерних туалетах герцогиня Кембриджская делает ставку на фасон и крой, а для особо торжественных случаев выбирает наряды с накидкой. В сентябре 2021 года Кэтрин произвела настоящий фурор на премьере фильма «Не время умирать», надев платье-кейп в пайетках авторства своего любимого дизайнера Jenny Packham. Образ получился настолько эффектным, что его обсуждали больше самой киноновинки.