9 мифов о стиле, над которыми смеются модные гуру

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Современный стиль неохотно подчиняется стереотипам. Очередной тренд сезона обычно идет вразрез с теми или иными правилами и словно намекает на то, что наша индивидуальность превыше всего. Было время, когда подобные запреты помогали нам жить, но оно успешно закончилось. Поэтому дизайнеры и герои модной хроники выбирают смелые комбинации цветов и принтов, не боятся миксовать якобы несочетаемое и носить то, что им действительно нравится.

Мы в AdMe.ru решили разрушить 9 распространенных мифов о стиле, в которые не стоит верить в 2020 году.

Миф № 1: Нельзя носить серебро и золото одновременно

Если раньше носить вместе золото и серебро считалось признаком дурного вкуса, то сейчас в такой комбинации нет ничего зазорного. Как уверены стилисты, в этом случае важно лишь, чтобы украшения были в едином стиле и грамотно сочетались с остальными деталями образа.

Миф № 2: В одном комплекте нельзя сочетать больше 3 цветов

Соединение в одном наряде разных текстур, цветов и принтов уже давно из безвкусицы переросло в ультрамодный тренд. Сейчас и дизайнеры, и гуру уличной моды смело миксуют, казалось бы, несочетаемые узоры и палитры, совсем не боясь дисгармонии.

Миф № 3: Оверсайз только для худых и высоких

Существует миф, что одежда оверсайз подходит только худым девушкам высокого роста. На самом же деле миниатюрным представительницам прекрасного пола и дамам с формами может быть сложнее подобрать такую вещь. Но зачастую одежда оверсайз на них выглядит не менее элегантно.

Миф № 4: В туфлях на каблуках девушка всегда выглядит женственнее

Бытует мнение, что сделать образ максимально женственным способны только туфли на шпильках. На самом деле с этим может справиться масса других особенностей: походка, осанка, уверенность в себе, подобранная по фигуре одежда. А завершающим штрихом имеет все шансы стать любой элемент. Например, яркая помада или кокетливо открытые плечи.

Миф № 5: Вещи из полиэстера смотрятся дешево

Как считает стилист Катарина Штарлай, в наше время не нужно бояться полиэстера и других синтетических тканей. Большая часть спортивной одежды изготавливается из специально разработанных синтетических волокон. Они быстро высыхают и не впитывают запахи. Кроме того, сейчас даже именитые бренды часто изготавливают одежду из полиэстера.

Миф № 6: Черный цвет делает старше

То, что черный цвет может визуально состарить, — тоже распространенный миф. Однако хорошо подобранная одежда этого оттенка удлиняет силуэт, делает фигуру стройнее и приковывает взгляд к лицу.

Миф № 7: Сумки из натуральной кожи выглядят более стильно

Стильная сумка — венец образа. Но стильная и красивая вовсе не означает кожаная. Кроме того, в последние годы многие известные дизайнеры выпускают коллекции этичных сумок из экокожи, и этим трендом уже вооружились не только звезды, но и обычные модницы.

Миф № 8: Блестки предназначены для вечернего образа

Раньше считалось, что блеск — только для вечера. Но герои стритстайл-хроники и звезды давно доказали, что подобные вещи круто смотрятся и в дневных ансамблях. Их можно дополнять любимой базовой одеждой: комфортными брюками, свитшотом или лаконичным пальто.

Миф № 9: Нужно отказываться от вещей, которые вы не носили долгое время

Часто стилисты предлагают избавиться от вещей, если вы не носили их больше года. Но современные модные гуру полагают, что это заблуждение. Ведь главное — причина, по которой вы не носите эту одежду. Может, вам просто не с чем было ее комбинировать? А однажды наступит момент, когда дико захочется надеть ее снова.