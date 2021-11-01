9 курьезных трендов прошлого, которые нас покинули. И все тому несказанно рады

Жизнь модных трендов коротка. Зачастую мы носим яркие, привлекающие внимание вещи всего пару сезонов, а затем переключаем свое внимание на новые предметы гардероба. Однако модно не значит стильно и красиво, и многие любимые ранее наряды теперь вызывают не восхищение, а лишь смущенные улыбки окружающих.

AdMe.ru решил разобраться в том, какие тренды прошлого уже вряд ли когда-нибудь смогут завоевать сердца модников и стиляг.

Лоферы с мехом

В 2015 году лоферы с мехом стали открытием модного дома Gucci. Тогда их появление на подиуме произвело фурор, и пушистая обувь тут же пошла в массы. Оригинальные туфли, впрочем, быстро всем надоели, и их создатели вскоре отказались показывать свое творение на публике.

«Китовый хвост»

Популярность одного из самых неоднозначных трендов начала 2000-х то затухает, то разгорается вновь. Нижнее белье, выглядывающее из-под брюк и джинсов с низкой талией, раздражает многих. Но не главных трендсеттеров планеты, таких как Белла Хадид, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Селебрити, кажется, мечтают вывести этот тренд на новый уровень. Однако получится ли у них заставить мир следовать моде 20-летней давности, покажет только время.

Бюстгальтер в виде пули

Мадонна, которая однажды выступила на сцене в остроконечном бюстгальтере, оказалась далеко не первой женщиной, решившей надеть этот неоднозначный предмет гардероба. Первый подобный бюстгальтер был выпущен еще в 1941 году: тогда модницы считали бра в виде пули настоящим must have. Однако этот элемент нижнего белья необычной формы давно канул в Лету, и предпосылок к его возвращению пока нет.

Автозагар

Повальное использование крема-автозагара и посещение соляриев явно не шли на пользу модникам и модницам начала 2000-х, которые порой явно перебарщивали с количеством нанесенного на лицо и тело средства. Сегодня чрезмерно коричневый цвет кожи не приветствуется: в моде естественность, с которой автозагар уж точно несовместим.

Приспущенные брюки

Мода на просторные приспущенные брюки еще совсем недавно была настолько распространена, что способ ношения штанов таким образом получил собственный термин — «сэггинг». В 90-х расслабленный стиль активно пропагандировали рэперы и хип-хоп-исполнители, которые так показывали свое равнодушие к общественным нормам и порядкам. Сейчас тренд практически изжил себя, однако его отголоски мы все еще видим в популярном ныне стиле оверсайз.

Легинсы

Время легинсов прошло — им на смену успели прийти брюки со штрипками. Strippe, к слову, в переводе с немецкого означает «ремешок» — отличительную черту этого любопытного предмета гардероба. Штрипки без зазрения совести можно надеть даже поверх обуви — так брюки не задираются и помогают сохранить ноги в тепле в холодное время года.

Другой подвид брюк со штрипками предполагает ношение на ногах дополнительного аксессуара — тонкого ремешка, при помощи которого фиксируются штанины.

Носки

В 2020 году мода на бельевой стиль в одежде коснулась и носков, и колготок. Но если раньше носки с открытой обувью носили все кому не лень, то в 2021-м этот неоднозначный тренд начал потихоньку сдавать свои позиции. Впрочем, заядлые модники пока не спешат полностью отказываться от носков в паре с тапочками и лоферами: вместо капроновых изделий они предпочитают трикотажные цветные или белые чулки.

Туфли с цепочками

Обувь с цепочками массово раскупалась в начале весны 2021 года, однако уже к концу лета популярность тренда пошла на спад. С туфель и сапог цепи незаметно перекочевали на сумки, которые затем буквально заполонили собой торговые центры. Сегодня на смену обуви с цепочками пришли лоферы на каблуках — один из главных модных трендов наступившей осени.

Джоггеры

Столь популярные в начале 2021 года джоггеры к осени незаметно для всех перекочевали из отдела новинок в отдел распродаж. Теперь правят бал широкие брюки из разных материалов: трикотажные, из денима и даже вязаные. Просторные и одновременно удобные, они выглядят гораздо изысканнее и дороже треников, в которых мы проходили почти весь 2020 год.