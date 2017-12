9 известных продуктов, которые в других странах выглядят совершенно по-другому

KFC

Milky Way

Если, приехав в США, вы захотите купить свой любимый батончик Milky Way , то путаницы не избежать. Дело в том, что привычной нам конфеты в голубой обертке там нет, зато есть 3 Musketeers («Три мушкетера») — это привычный нам Milky Way. А вот купив в Штатах Milky Way в коричневой обертке, будьте готовы «встретиться» с... батончиком Mars .

Always

Lenor

Opel

OLAY

Знаменитый косметический бренд от Procter&Gamble не всегда назывался так, как его знают в большинстве стран мира, — Olay. Среди вариаций его названий — Oil of Ulay, Oil of Ulan, Oil of Olaz. И даже после того как в 1999 году мировым именем бренда косметики стал Olay, в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и регионах, говорящих на немецком языке, он по сей день остается Oil of Olaz, или просто Olaz.