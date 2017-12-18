9 известных продуктов, которые в других странах выглядят совершенно по-другому

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Прежде чем выйти на новый рынок, компании, как правило, тщательно его изучают и адаптируют свои названия под культурные особенности страны. Так, многие привычные нам бренды могут ничего не сказать человеку из другой страны. AdMe.ru собрал названия товаров, которые звучат по-разному в зависимости от региона.

KFC

Во франкофонной провинции Канады Квебеке привычный нам KFC называется на французский манер — Poulet frit kentucky, или попросту PFK.

Milky Way

Если, приехав в США, вы захотите купить свой любимый батончик Milky Way, то путаницы не избежать. Дело в том, что привычной нам конфеты в голубой обертке там нет, зато есть 3 Musketeers («Три мушкетера») — это привычный нам Milky Way. А вот купив в Штатах Milky Way в коричневой обертке, будьте готовы «встретиться» с... батончиком Mars.

Always

Оказывается, средства женской гигиены компании Procter&Gamble в разных странах называются по-разному. Как Whisper их знают женщины во многих странах Азии и Австралии, Lines — в Италии, Orkid — в Турции, Evax and Ausonia — в Испании и Португалии.

Lenor

Известный в Европе, Японии и России кондиционер для белья Lenor американские хозяйки знают под названием Downy, что, кстати, означает «нежный, мягкий, пуховый».

Opel

В середине XX века британская компания Vauxhall связала свою деятельность с немецкой автомобильной фирмой Opel. И сегодня известные нам авто, которые выпускаются компанией из Германии, продаются на рынке Великобритании под брендом Vauxhall.

OLAY

Знаменитый косметический бренд от Procter&Gamble не всегда назывался так, как его знают в большинстве стран мира, — Olay. Среди вариаций его названий — Oil of Ulay, Oil of Ulan, Oil of Olaz. И даже после того как в 1999 году мировым именем бренда косметики стал Olay, в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и регионах, говорящих на немецком языке, он по сей день остается Oil of Olaz, или просто Olaz.

Coca-Сola Light

Низкокалорийная Coca-Cola в различных странах называется по-разному. В США и Великобритании в магазинах можно найти Diet Coke, а вот в Европе продавец вряд ли поймет, что от него требует американец, ведь здесь этот напиток называется Coca-Cola Light. Все потому что в некоторых странах английское слово «diet» («диетический») не является маркером для низкокалорийных продуктов. А не так давно было принято решение о замене Coca-Cola Light на Coca-Cola Zero.

Tide

Стиральный порошок Tide имеет три названия: так, в Турции это Alo, а в странах Центральной Европы — Vizir. Все зависит от решения местных маркетологов. Кроме того, состав и форма этого средства тоже варьируются от страны к стране, в зависимости от того, какой вид стирки предпочитают местные хозяйки. Например, на Филиппинах и в Индонезии традицонно стирают мылом... Tide.

Вазелин

Возможно, вы удивитесь, почему мы поставили в один ряд с продукцией известных брендов это средство. Но, оказывается, Vaseline — это бренд компании Unilever. На португальском и испанском языках его название звучит иначе — Vasenol. Под таким именем этот продукт и продается в некоторых испано- и португалоязычных странах.