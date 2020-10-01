9 хитростей, которые помогут выглядеть на миллион, потратив сущие копейки

Каждая девушка хочет выглядеть модно. Кто-то начинает без разбору скупать все самое дорогое, ошибочно полагая, что дороговизна равна стилю. Кто-то пытается ориентироваться на узконаправленные схемы от модных гуру без учета своих форм и предпочтений. Но давно стоит признать — универсального рецепта просто не существует. Поэтому самое оптимальное, что можно сделать в погоне за привлекательным внешним видом, — учитывать нюансы собственной внешности и использовать наиболее функциональные секреты, которые применимы по отношению к любой одежде и стилю.

В этой статье AdMe.ru собрал как раз такие хитрости, которые позволяют выглядеть солидно, ухоженно и дорого, не тратя на это больших средств.

Заведите привычку менять фурнитуру и пуговицы

Неудачная фурнитура может испортить вид даже самой качественной вещи модного покроя. Но это вовсе не значит, что нужно непременно отказаться от ее покупки. Найти элемент одежды, который идеально сядет по фигуре, подчас гораздо сложнее, чем перешить сомнительные или потрепанные пуговицы. Не поленитесь найти более уместную альтернативу в швейном магазине, и вы удивитесь, насколько сильно изменится внешний вид вещи из-за такой, казалось бы, мелочи.

Присмотритесь к сложным оттенкам

Разные оттенки цвета очень сильно влияют на восприятие одной и той же вещи. Особенно ярко это прослеживается при сравнении, например, обычного зеленого и неонового. Но есть и более тонкие нюансы. На фото выше вы можете видеть, насколько благороднее выглядит серый справа по сравнению с другим, более бледным вариантом. Подобные оттенки называют сложными, так как в них задействована значительная примесь монохромов. В данном случае это белый, серый и черный.

Уделите особое внимание материалам

Тонкие трикотажные кофточки, излишне обтягивающие и подчеркивающие каждую складочку, плюшевые свитера с торчащей пряжей, сетчатые джемпера — все эти вариации, может, и уместны в конкретных ситуациях. Но в большинстве случаев подобные решения все-таки уступают тем же сдержанным кардиганам из тяжелой фактурной ткани, так как она и без лишнего пафоса в виде декора, фасона или расцветки выглядит статусно.

Забудьте о подделках известных брендов

Качественная бюджетная сумка от производителя без громкого имени добавит образу гораздо больше очков, чем подделка Gucci и Michael Kors с торчащими нитками, кривым принтом и неправильным логотипом. Не стоит гнаться за трендами. Гораздо разумнее учитывать тенденции и покупать вещи модного фасона в масс-маркете, чем слепо гнаться за покупкой именно брендовой вещи, не придавая значения даже тому, что в ваших руках подделка, которая выдает себя по всем фронтам.

Уделите внимание правильному нижнему белью

Считается, что трусики играют второстепенную роль в создании идеального силуэта, поэтому мы больше наслышаны о важности выбора бюстгальтера. Однако этот подход в корне неверен, ведь от их грамотного выбора тоже зависит формирование правильных изгибов. Наиболее выигрышными в данном вопросе считаются бесшовные трусики модели кюлот из микрофибры. Высокая посадка гарантирует фиксацию юбок, кайма под ягодицами обеспечивает их лифтинг, да и в целом физиологичная форма делает их наиболее комфортными в носке.

Не гонитесь за нишевыми элементами гардероба

Вечная погоня за специфическими элементами не только неизбежно приводит к захламлению гардероба вещами, абсолютно не сочетающимися между собой, но и начисто лишает чувства собственного стиля. Стоит помнить, что мода не всегда рациональна. То, что она каждый раз предлагает что-то новое, не значит, что все это нужно опробовать на себе. Комбинации из универсальных вещей, подобранных по стилю и фигуре, всегда будут выглядеть гораздо более выигрышно, чем образ, составленный по всем законам подиума без учета собственной индивидуальности.

Выбирайте контрастные аксессуары

Монохромный образ безусловно выглядит стильно, но даже в нем аксессуары должны выделяться. В конце концов, когда они сливаются с одеждой и теряются на ее фоне, они перестают выполнять свою основную функцию — подчеркивание и разбавление образа, придание ему характера. То же самое касается и размеров: слишком маленькая сумка не сочетается с многослойным нарядом, так же как и слишком большая неуместна при подчеркнутом минимализме.

Стройте гардероб вокруг ключевых предметов

Чтобы построить гармоничный капсульный гардероб, очень важно четко представлять, какие предметы являются ключевыми именно для вас. Будь ваша основа из юбок, лодочек и блузок или джинсов, пуловеров и ботинок — позаботьтесь о том, чтобы этот костяк был максимально хорошего качества. Затем постепенно насаживайте на него новые элементы, которые будут легко сочетаться хотя бы с двумя из уже имеющихся вещей. Составив гардероб по этой технике хотя бы для одной сферы жизни, вы непременно втянетесь и достроите все остальное.

Расставляйте акценты в образе, используя правило «2×2»

Помимо того, что аксессуары должны подчеркивать образ, а не смешиваться с ним, так же важно учитывать и то, что они должны гармонично сочетаться между собой. Самый простой способ не ошибиться в комбинации — использовать правило «2×2». С точки зрения логики, он работает так: акценты в образе должны перекликаться по цвету, фактуре, форме, типу металла и так далее. На первом фото продемонстрирована самая простая вариация — цвет и материал сумки сочетается с цветом и материалом ремня, а также с кожаной вставкой на обуви. На втором фото схема более сложная: очки сочетаются по форме с элементом на ремне, цвет стекол сочетается с платьем и маникюром, цвет металла перекликается с оттенком часов. Материал и фактура шляпки вполне очевидно отсылают нас к сумке. В конечном счете все эти элементы грамотно пронизывают образ и собирают его воедино.