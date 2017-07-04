9 гаджетов, которые однажды могут спасти вашу жизнь

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Бытует мнение, что современный человек зависим от гаджетов. Смартфоны, планшеты, ноутбуки — без этого мы просто не можем жить. Конечно, это преувеличение. Ведь существуют изобретения, от которых и в самом деле может зависеть жизнь человека. AdMe.ru собрал для вас несколько примеров современных устройств, которые могут прийти на помощь в трудную минуту.

Самоходный спасательный круг

U-Safe — это «умный» спасательный круг с электродвигателем и дистанционным управлением. Он предназначен для использования на судах и для команд береговой охраны. Пульт позволяет подвести устройство к тонущему человеку, а после этого U-Safe сможет доставить спасенного на берег или к борту судна. В планах — создание модели для нескольких человек и увеличение запаса хода.

Отпугиватель акул

Sharkbanz — это специальное устройство, которое незаменимо для дайверов и серферов. Достаточно надеть браслет, активировать его, и ультразвуковой сигнал в неприятном для акул диапазоне сделает вас непривлекательной целью в глазах хищников. Кстати, даже если вы никогда не собираетесь сталкиваться с акулами, стоит просто последить за интересным аккаунтом стартапа в инстаграме.

Тревожное кольцо

«Nimb — это ваш персональный ангел-хранитель», — примерно так рассуждают его создатели. В целом это простая идея «носимой» тревожной кнопки, нажать которую можно быстро и незаметно. Сигнал тревоги направляется через смартфон близким или в службу спасения. Гаджет незаменим для людей с хроническими заболеваниями и для любителей гулять по ночам. Кстати, это редкий пример, когда важное и нужное устройство становится еще и стильным аксессуаром.

Ядоотсасыватель

Если вам пришлось перечитать название дважды, то не пугайтесь, это просто адаптация исходя из функций устройства. Sawyer extractor pump kit — это набор для удаления яда при укусах насекомых и змей. Само устройство — это мощный и удобный вакуумный насос, который может вытянуть яд из раны. Помимо него в комплекте бритва, стерильные салфетки и пластырь.

Многофункциональный брелок для ключей

В целом в таком гаджете ничего сверхумного нет — набор важных инструментов, да и только. Но этот компактный монстр действительно может помочь в аварийной ситуации, а благодаря размерам всегда будет под рукой. Среди 9 инструментов такие, как молоток, фонарик, стропорез, аварийный маячок и несколько менее важных функций. На самом деле хотелось бы, чтобы эти инструменты вам не пригодились.

Экстренный маячок

Сигнальное средство Rescue Me Balloon предназначено для отметки места нахождения терпящих бедствие людей. Это небольшой контейнер оранжевого цвета, который легко взять с собой в поход. Для обозначения местоположения нужно сорвать колпачок, и специальный воздушный шар поднимется на высоту до 45 метров. В ночное время шар будет мерцать благодаря светящемуся кольцу, которое накапливает солнечную энергию днем.

Внешняя антенна

Стильный гаджет goTenna придет на помощь, когда не справляется мобильная сеть. Устройство позволяет быть на связи пользователям смартфонов и планшетов даже вне зоны доступа. Принцип действия — создание частной сети, которая позволяет передавать сообщения и свои GPS-координаты с помощью низкочастотных волн. Дальность действия — до 80 км.

Универсальный фильтр для воды

Любой, кто хоть раз бывал в походах и на природе, знает, как остро стоит перед путешественником проблема чистой воды. Угольный фильтр Sawyer дает возможность моментально отфильтровать воду и сделать ее пригодной к употреблению. Удобная форма поможет не только использовать фильтр как насадку на бутылку, но и позволит пить воду прямо из водоема.

Обаятельный защитник

Для любителей отдыха на природе, поклонников романтики костра и палатки создан гаджет CAMP/y. Этот обаятельный «зверь» с помощью сенсоров отслеживает важные параметры вокруг себя. Он способен засечь диких животных и людей поблизости, утечку газа, изменения погоды и ряд других факторов. Данные передаются на смартфон. В случае опасности устройство сможет поднять тревогу. Помимо этого, CAMP/y способен работать электронным репеллентом, отпугивая комаров в радиусе 2 метров от себя. Согласитесь, важное умение.