9 дизайнерских приемов, которые сделают узкую и длинную комнату уютной

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Бежевые стены и зеркальные шкафы давно перестали быть единственным спасением для оформления вытянутых комнат. Дизайнеры изобретают все новые способы управиться с дефицитом пространства так, чтобы владельцу было комфортно в обновленном жилище.

AdMe.ru собрал самые свежие интерьерные находки, которые доказывают: главное не количество квадратных метров, а то, как они использованы.

1. Делаем перестановку и меняем громоздкую мебель на легкую

Главное правило — не лепить всю мебель вдоль одной стены, будь то кухня, гостиная или спальня. Такая расстановка только подчеркнет вытянутую форму комнаты. Как избавиться от этого эффекта в столовой, рассказывают здесь.

2. Сочетаем разные фактуры в отделке стен

Еще один способ «убрать длину» — использовать различные фактуры, причем не только на противоположных стенах, но и в пределах одной стены. Это поможет разбить комнату на несколько зон. При этом сочетать можно как сами материалы, так и имитирующие их обои.

3. Добавляем архитектурные элементы

Если позволяет пространство, уравновесить вытянутую комнату можно с помощью арок, колонн, подиумов или декоративных каминов. Расположенный в средней части комнаты, такой элемент привлечет внимание к ее центру и визуально сделает комнату менее вытянутой. Как создать такую же гостиную, читайте тут.

4. Делим комнату на зоны

Если длина комнаты как минимум в полтора раза превышает ширину, стоит заняться ее зонированием. Это можно сделать с помощью расстановки мебели, использования иной (в отличие от большей части комнаты) отделки стен, декора и дополнительного освещения. А зеркала помогут визуально увеличить пространство. Другие примеры зонирования можно найти здесь.

5. Пользуемся магией освещения

Еще один запрет для узкой комнаты — единственный источник освещения. Особенно если это громоздкая люстра. Для вытянутых помещений дизайнеры выбирают люстры на легком каркасе с несколькими плафонами, а затем дополняют их светильниками у изголовья кровати или спинки дивана, лампами над письменным столом, гирляндой у зеркала и другими элементами. Несколько примеров тут.

6. Меняем геометрию пространства

Избавиться от ощущения комнаты-«вагона» можно при помощи цветового акцента, а также картин и ковриков с геометрическим рисунком. Такие элементы создают объем и глубину, визуально расширяя пространство, как в работе этих дизайнеров.

7. Размещаем горизонталь на длинной стене

Обилие мелочей вроде фотографий и картин на одной из длинных стен только усилит впечатление вытянутого пространства. То же самое, впрочем, произойдет, если оставить стену пустой. Альтернатива — большая горизонталь в средней части стены. Это может быть зеркало, панно или картина. Размещать такой элемент рекомендуется в пределах зоны, к которой он относится, но никак не на границе двух участков комнаты.

8. Используем рольшторы вместо портьер

Если комната не только узкая, но и маленькая, для небольшого окна в ней практичнее использовать жалюзи или рольштору. Обычные занавески и портьеры «съедят» и без того дефицитное пространство, а лаконичный вариант позволит создать уют даже в маленьком помещении.

9. Избавляемся от продольно уложенного паркета

Продольно уложенный паркет создает иллюзию движения, акцентируя внимание на длине помещения. Разобраться с этим поможет не только поперечная укладка, но и замена плиткой, например шестиугольной.

Бонус: развенчиваем миф о светлых стенах

Ошибочно полагать, что кремовые или нежно-бежевые оттенки станут панацеей сами по себе. Напротив, идентичный цвет короткой и длинных стен «вытянет» комнату. Есть два простых способа этого избежать. Во-первых, расположенные в торцевой стене оконные рамы и дверные проемы можно выкрасить в контрастный цвет. Такой прием как бы выдвинет эти элементы на первый план, отвлекая от формы комнаты. Во-вторых, можно поступить радикальнее и покрасить в более темный цвет всю торцевую стену. Также можно использовать обои более яркого оттенка. Акцент с помощью цвета визуально «приближает» дальнюю стену к центру комнаты, делая помещение не таким узким. В реальности же в вашем распоряжении останется прежняя площадь, подходящая для того, чтобы создать уютный уголок.

Если у вас есть свой опыт создания комфортного пространства в маленькой или узкой комнате, делитесь им в комментариях.