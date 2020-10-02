9 детских товаров, которые опытные родители ни за что не купят

Нам всем хотелось бы верить, что в продажу поступает только безопасная продукция, но, например, в США в 2019 году было отозвано более 5 млн единиц детских товаров. Родителям нужно крайне осторожно подходить к выбору аксессуаров для ребенка, ведь даже популярные товары могут стать причиной серьезной травмы.

Мы в AdMe.ru изучили товары, которых лучше избегать ради безопасности ваших детей.

1. Бортики

Родители часто используют бортики, чтобы малыш не ударился головой, но этот красивый аксессуар может стать настоящим кошмаром для ребенка. Эксперты предупреждают, что бортики бывают опасны. Они повышают риск синдрома внезапной детской смерти, ведь даже «дышащие» бортики могут стать причиной удушения. Все предметы, которые могут закрывать лицо ребенка, рекомендуется держать подальше от кроватки.

2. Детские переноски с узким основанием

Рюкзак-переноска отлично подходит для установления тесной связи с малышом, но в большинстве таких переносок ребенок находится в неестественной позе. Когда ноги свисают прямо, а колени и бедра вытянуты, позвоночник сильно напрягается. Это увеличивает риск вывиха бедра, особенно у детей младше 6 месяцев. Мы уверены, что носить ребенка таким образом может быть полезно как родителям, так и детям, но для этого нужно выбирать переноски с широким основанием, чтобы ноги ребенка были согнуты. Такая поза не представляет опасности.

3. Ходунки, прыгунки

Когда ребенок начинает передвигаться по дому, некоторые родители поддаются искушению купить ходунки или прыгунки. Однако в некоторых странах, например в Канаде, ходунки запрещены, и на то есть причины. Эти устройства позволяют детям стоять и ходить, когда их мышцы еще не готовы к этому. Также, находясь в ходунках, ребенок может легко получить травму, например опрокинуться или упасть с лестницы. Врачи отмечают, что у детей, которые много времени проводят в ходунках и прыгунках, часто наблюдаются задержки в развитии. Причина заключается в том, что они меньше времени проводят за полезными играми на полу.

4. Детские сиденья для ванной

Каждый третий случай утопления среди детей до 2 лет связан с сиденьями для ванны. Некоторые родители ошибочно считают их мерой безопасности. Уверенные, что с ребенком ничего не случится в таком сиденье, родители могут отвлечься, а ребенок — выскользнуть и погрузиться в воду.

5. Кроватки с откидным бортиком

Малыши проводят много времени проводят в кроватке, поэтому нужно быть на 100 % уверенными, что там они в безопасности. Опытные родители не покупают кроватки с откидными бортиками. Они знают, что подвижная сторона кроватки иногда соскальзывает, и между ней и матрасом образуется щель, в которой ребенок может застрять. В этом случае дети могут получить травму и даже задохнуться. В Канаде и США такие кроватки признали небезопасными и запретили к продаже.

6. Подушки для младенцев

Помимо того факта, что подушка может заблокировать нос и рот ребенка, если он уткнется в нее лицом, родителям нужно помнить, что детям младше 2 лет они просто не нужны. Ребенок начинает нуждаться в подушке, когда его плечи становятся шире головы.

7. Слинги (которые родители надевают на шею)

Разнообразие детских слингов поражает воображение. Все производители обещают, что именно их товар — это то, что нужно вашему малышу. Однако имейте в виду, что слинги, которые родители надевают на шею, могут представлять опасность для детей. В них дети не могут вытянуться во весь рост, а подбородок оказывается прижат к груди, перекрывая доступ воздуха. Эксперты полагают, что все слинги без исключения несут потенциальную опасность для детей младше 4 месяцев. Если их нос или рот окажутся прикрыты, они могут задохнуться, так как из-за слабых мышц шеи они не смогут поменять положение головы, чтобы получить возможность дышать.

8. Люлька под наклоном

Родители готовы на все, чтобы их малыши хорошо спали. Ведь только так у них появляется немного свободного времени. Однако наклонная люлька не поможет вашему младенцу лучше спать. Кроме того, результаты исследования показывают, что у детей, которые спят не на плоской поверхности, а на наклонной, есть риск задохнуться.

9. Детский поплавок для шеи

Плавание — отличное занятие для младенцев, и им не нужно для этого никакого снаряжения. Шейные поплавки были изобретены для детей-инвалидов, но иногда используются для отдыха на воде. Многие родители отказываются от таких надувных кругов, потому что они препятствуют активным движениям детей в воде, заставляя их просто пассивно плавать на поверхности. Кроме того, поплавок может сдуться, а ребенок — из него выскользнуть.