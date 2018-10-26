9 мелочей, которые точно не сыграют вам на руку, даже если вы попытаетесь их скрыть

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Каждой девушке хочется всегда оставаться красивой, привлекательной и ухоженной. Но, к сожалению, далеко не всегда и не у всех это получается. Бывает, нам кажется, что каких-то незначительных деталей никто не заметит, но на самом деле это не так. И сегодня мы хотели бы рассказать вам о мелочах, которые могут испортить весь ваш образ.

AdMe.ru постарался собрать для вас список самых непривлекательных вещей, которых стоит избегать, чтобы не показаться неряхой.

1. Неухоженные брови

Несмотря на то, что сейчас в моде широкие брови, это вовсе не означает, что чем они шире и чем больше волосков растет у вас в этой области, тем лучше. Даже если вы не хотите регулярно посещать салон для ухода за бровями, нужно хотя бы самостоятельно следить за тем, чтобы они выглядели аккуратно, а не напоминали своим видом заросли кустарников.

2. Сальные или длинные неухоженные волосы

Если вам кажется, что собранные в хвост или косичку грязные волосы в целом выглядят довольно опрятно, то вы ошибаетесь. На такой случай хорошо иметь под рукой сухой шампунь, который поможет ненадолго освежить волосы, если, к примеру, вам нужно срочно куда-то выйти, а помыть голову вы не успеваете. То же самое относится и к длинным, но неухоженным волосам — сухим, секущимся, торчащим во все стороны. Гораздо лучше будут смотреться пусть и более короткие, но ухоженные волосы.

3. Испорченный или неудачный маникюр

Одна из важнейших составляющих нашего безупречного внешнего вида, на которую в первую очередь стоит обращать внимание, — это, конечно же, руки. Если вы не можете похвастаться умением делать себе шикарный маникюр, то лучше от этого совсем отказаться и просто покрывать ногти прозрачным лаком и следить за их чистотой и аккуратностью. Также ваш образ испортят сильно отросший маникюр или облупившийся лак, поэтому будьте внимательны к этим деталям.

4. Непроглаженная одежда

Если вы хотите выглядеть безупречно, не забывайте о том, что одежду нужно гладить полностью, а не только те места, что видны. А чтобы не было неловко из-за того, что поглаженная вещь уже через час носки выглядит так, будто ее кто-то пожевал, отдавайте предпочтение одежде из ткани, которая мнется не слишком сильно, например из полусинтетической ткани, плотного хлопка или шерсти.

5. Неумелый макияж и некачественная косметика

Некачественная косметика — настоящий враг, который может затаиться в вашей косметичке. Макияж, выполненный такими средствами, либо с самого начала будет выглядеть отвратительно, либо потечет или скатается уже через полчаса. Такой макияж способен испортить не только впечатление о вас, но и вашу кожу, с которой не получится просто смыть все недостатки: кожу придется лечить, а это займет время. Поэтому лучше купить пару-тройку качественных средств, чем складировать дома тонны плохой косметики.

6. Неухоженная одежда

Неухоженной одежде нужно объявлять бой сразу, как только вы обнаружите, что вещь потеряла вид. Не стоит думать, что катышки или крохотную дырочку никто не заметит, ведь неловкий момент случается именно тогда, когда пытаешься его избежать. Если вам уж очень нравится та или иная вещь, но на ней вдруг появились катышки, можно убрать их специальным приспособлением или станком для бритья. Небольшую дырочку также можно зашить, но не надевайте вещь, пока не избавите ее от подобных недостатков.

7. «Незаметные» мелочи

Сумки с потертыми ручками, пожелтевшие кроссовки, футболки с пятнами от дезодоранта и другие подобные вещи, которые уже нельзя отстирать или отреставрировать, лучше сразу выбросить, а не оставлять на всякий случай, чтобы не было соблазна их снова использовать.

8. Испорченная бижутерия

Серебро, потерявшее свой товарный вид и покрывшееся темными пятнами, поцарапанная или облезшая бижутерия, кольца или серьги с помутневшими камнями вас отнюдь не украсят. Даже самый безупречный образ будет испорчен, если вы решите дополнить его такими деталями. Лучше обойтись совсем без украшений, чем использовать такие.

9. Волосы на одежде