9 брендов, которые отказались от идеальных моделей и получили гораздо больше, чем прибыль

32 4

54

865

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Около 72 % девушек считают, что на них давят стандарты красоты, и всего лишь 4 % женщин во всем мире считают себя по-настоящему привлекательными. Такому положению дел способствуют недостижимые стандарты внешности, которые пропагандируют реклама и глянцевые журналы. К счастью, в последние годы некоторые бренды одежды и косметики начали отказываться от нереалистичных и неправдоподобно идеальных моделей в своих рекламных кампаниях.

Мы в AdMe.ru поддерживаем этот смелый поступок и уверены, что красота не подчиняется никаким стандартам.

ASOS

Интернет-гигант по продаже одежды и аксессуаров принял решение показать естественную красоту моделей. Честные снимки без прикрас привлекают все больше покупателей, которые пишут восторженные отзывы о новой политике компании.

Выбирая одежду на сайте ASOS, можно увидеть, как в действительности выглядит вещь на обычной женщине, подчеркивает ли она складочки или выступающий живот. Такие честные снимки очень важны для интернет-магазинов, где нельзя купить вещь без примерки.

Aerie

Бренд Aerie отказался от использования идеальных тел и ретуши в рекламных кампаниях. «Здесь нет ретуши. Настоящая ты — сексуальна», — заявили производители белья в 2014 году и с тех пор не отступают от своих принципов.

Девушки Aerie демонстрирует на фотографиях веснушки, шрамы, растяжки, пирсинг и татуировки, ведь все это — часть жизни. Компания спонсирует Национальную ассоциацию по борьбе с расстройствами пищевого поведения.

Modcloth

Modcloth — интернет-магазин, который продает все: от аксессуаров до винтажных платьев. Это одна из первых компаний, которая перестала использовать ретушь моделей для рекламы, сайта и социальных сетей. С начала основания Modcloth ориентировался на женщин с разными фигурами, разного роста и комплекции.

На сайте компании появляются фото обычных девушек и работниц интернет-магазина. Modcloth стал первым, кто подписал «Обязательство по борьбе с фотошопом». Организация сотрудничает с фондом Малалы Юсуфзай, который помогает получить образование девушкам в восточных странах.

Boohoo

Еще один интернет-магазин, который отказался от идеальных тел. Год назад на сайте Boohoo появилась фотография девушки в слитном купальнике, на ее бедрах видны растяжки. Снимок вызвал небывалый ажиотаж среди клиенток. «Спасибо, Boohoo, что показываешь, как выглядят нормальные девушки», — написала одна из них в твиттере.

H&M

Компания H&M отказалась убирать растяжки, шрамы и волосы на теле моделей. Покупательницы с радостью восприняли эту идею, ведь она помогает обычным девушкам не сравнивать себя с «идеальными» телами на картинках и не чувствовать себя ущербными.

«Отсутствие ретуши помогает нам не сравнивать себя с нереальными стандартами красоты, и это делает нас нормальными», — восторженно писали поклонницы бренда в социальных сетях. H&M надеется, что это решение придаст покупательницам уверенности в себе.

Monki

Monki — младшая сестра гиганта H&M. Она создана для молодых и активных девушек. В рекламных кампаниях марки участвуют как модели, так и обыкновенные люди.

Девушки на фотографиях Monki имеют разную комплекцию и фигуры. Они не скрывают шрамы, веснушки и неровности кожи. Когда-то марка сделала ставку на натуральность и не прогадала.

Baes

Российский бренд нижнего белья стремительно завоевывает поклонников. Лаконичный и удобный дизайн, яркие цвета и никаких кружев. Компания ценит красоту такой, какая она есть, ведь самое прекрасное в женщине — это индивидуальность. В каталогах Baes можно увидеть самых разных девушек: высоких и низких, худых и с формами, с татуировками и веснушками.

SPKTRM Beauty

Вы точно не увидите ретушь в рекламе SPKTRM, ведь и с самого основания компания ее избегала. Создали косметики пообещали своим клиентам, что полностью откажутся от всяческих улучшений, а их продукцию будут представлять модели всех возрастов, комплекций и типов кожи. Косметика SPKTRM не тестируется не животных, а создатели марки жертвуют 10 % от своей выручки на благотворительность.

Overtone

Overtone покрасит волосы во все цвета радуги. Компания была основана людьми, влюбленными в яркие здоровые волосы. В арсенале компании 10 оттенков: от розового золота до фиолетового. Overtone не редактирует фотографии для своего сайта и рекламных кампаний, чтобы клиенты получили именно тот результат, который они увидели.

Как вы считаете, должны ли бренды ретушировать фотографии?