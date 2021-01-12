8 зарубежных трендов в дизайне интерьера, от которых мы почему-то воротим нос

Вы, наверное, замечали, что «нашу» квартиру всегда можно отличить от западной даже по одной фотографии. И дело тут вовсе не в размерах жилища, наличии больших окон и вида за ними, а в самом интерьере. Мы чаще придерживаемся привычных сочетаний, тогда как мир дизайна предлагает очень много ярких и порой нестандартных решений.

AdMe.ru обложился толстыми журналами о дизайне интерьера и выяснил, на какие новинки в этой сфере вполне можно обратить внимание.

Стиль бохо

На Западе 70-е считаются одним из самых стильных десятилетий и до сих пор являются источником вдохновения архитекторов. Несмотря на то что стиль бохо популярен уже давно, в новом году эстетика 70-х обещает стать главным трендом. Дизайнеры находят все новые и новые способы привнести естественную красоту в жилые помещения. Плетеная мебель, макраме, ковры на стене, узоры, вдохновленные природой, оттенки земли в палитре, обилие растений и в целом дух свободы, индивидуальности и уюта — понятно, почему этот стиль не выходит из моды.

Обилие декоративных элементов

Растения, картины, россыпь фигурок, обилие подушек и подушечек, пледов — это все приметы индивидуализации пространства. Смысл в том, чтобы не прятать вещи, которые говорят о вас, ваших увлечениях, путешествиях и в целом о вашей жизни, а показать их. Максимализм в декорировании переживает сейчас небывалую популярность. Возможно, это связано с тем, что сейчас люди много времени проводят дома и стремятся сделать так, чтобы их жилище больше рассказывало о хозяевах и напоминало места, в которых они любят бывать.

Мрамор в отделке кухни

Мрамор — это практически классика. Да, про него периодически забывают, но нельзя сказать, что он когда-нибудь будет в списке устаревших материалов. Мрамор, особенно с крупными прожилками, стал синонимом роскоши и экологичности. Считается, что он добавляет выразительности помещению, создает контраст с другими поверхностями. Это отличный выбор для кухонь: долговечность и способность существовать вне времени и моды делают его хорошей инвестицией.

Смешение стилей

Плетенка на стене по соседству с винтажным абажуром, пластиковые стулья рядом с антикварным комодом — уже не первый год в дизайне интерьера актуально смешение стилей и эпох, нового и старого, вечного и преходящего. Эклектика — искусство, доступное каждому, и главный принцип — не забывать про веселье.

Смелый монохром

Еще один оригинальный и требующий отваги тренд — окрашивание помещения в один цвет или в различные оттенки одного цвета. Причем эффект будет сильнее, если эти оттенки присутствуют также в декоре и мебели. Такие цвета, как кобальтовый голубой, зеленый и даже баклажановый, помогут придать комнате индивидуальности, игривости и даже элегантности. Но, если вы не готовы к таким ярким цветам, можно выбрать «безопасные» — темно-коричневые, серые или белые тона.

Цветочные обои

Стоило нам только-только избавиться от привычки наклеивать на стены обои в цветочек, как они снова вошли в моду. Но речь идет, конечно, о современной интерпретации цветочного принта: с очень крупными деталями и яркими красками. Более того, такими обоями можно оклеить стены не только в спальне или гостиной, но даже, к примеру, в ванной комнате. Многие дизайнеры считают, что именно с помощью обоев можно быстро придать помещению индивидуальности и сделать его «своим».

Причудливые ванные комнаты

Ванная комната становится отличным местом для экспериментов. Дизайнеры призывают вкладывать при ее оформлении частичку себя. Например, повесить картины, расставить нетипичные для этого помещения украшения. И хотя даже за рубежом еще не все готовы клеить в этой комнате обои сумасшедших расцветок, красить стены в темные или яркие цвета, расставлять повсюду растения, к этому тренду стоит приглядеться: ванные получаются действительно уникальными.

Растения по всему дому

Мы уже не раз писали, что в последнее время на растения в интерьере сильно повысился спрос. Дизайнеры призывают не бояться устраивать из своего дома «джунгли» и расставлять кашпо по всему дому, не только на подоконниках. Лианы можно пустить по карнизам для штор, пышные растения — поставить на шкаф или тумбу. Кстати, в цветочном мире тоже есть свои тенденции. Так, в новом году особым почетом будут пользоваться растения с текстурными и узорными листьями — к примеру, фикус альтиссима и антуриум Гукера.