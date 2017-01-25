8 юбок, которые стоит иметь в гардеробе каждой женщине

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Все мы знаем, что девушкам не обойтись без маленького черного платья, любимой пары туфель на каблуках и идеально сидящих на фигуре джинсов. Но про юбки мы почему-то часто забываем. А зря. Ведь они не только добавляют образу женственности, но и дают нам возможность сочетать разные стили и цвета. AdMe.ru решил рассказать о юбках, которые стоит иметь в гардеробе, чтобы у вас всегда было что надеть по любому поводу и под любое настроение.

Юбка-карандаш

Юбку-карандаш могут носить отнюдь не только девушки, работающие в офисе. Ведь вам совсем не обязательно покупать ее в классическом черном варианте. Можно выбрать яркие цвета или отважиться на разрез спереди — все зависит от вашего вкуса. Подобный фасон визуально стройнит и, помимо всего прочего, считается одним из самых привлекательных предметов одежды по мнению мужчин.

Юбка плиссе

Совершенно магическая юбка: она способна одновременно и убрать, и добавить объема на бедрах. Именно поэтому при разумном подходе к выбору длины этот фасон подойдет практически для любого типа фигуры. Кстати, юбка плиссе снова входит в моду в этом году.

Яркая юбка с принтами

Здесь речь идет скорее не о конкретном фасоне, а о цветовых сочетаниях. Когда надоедает носить изо дня в день однотонные серые юбки, на помощь приходит вещь с ярким узором и насыщенным цветом. Такая юбка буквально создана для того, чтобы улучшить настроение, добавив новых красок в ваш образ.

Джинсовая юбка

Джинсовая юбка — вещь, которую хочется иметь в своем гардеробе, ведь она сделана из столь практичного и удобного материала, но при этом выглядит действительно женственно и стильно. Модель юбки можно подобрать в зависимости от типа фигуры. Например, джинсовое мини, юбка А-силуэта на пуговицах или юбка-карандаш. Примеряйте и смотрите, что вам больше подходит.

Юбка с запахом

Этот фасон визуально вытягивает фигуру, а также отвлекает внимание от проблемных зон в областях живота и бедер. А смотрится он стильно и игриво. Хорошо подходит как для летнего сезона (юбки из легких, летящих тканей), так и для зимнего (плотные ткани).

Юбка солнце

Этот фасон отлично подчеркивает талию. Огромное преимущество юбки в том, что ее можно использовать как для создания классического образа (дополняя блузками, водолазками и рубашками), так и более смелого (с короткими топами, футболками и джемперами). К тому же юбка солнце делает ваш образ ультраженственным.

Мини-юбка

Этот список не был бы полным без мини-юбки, которая не только оголяет ножки, но и визуально их удлиняет. И конечно, не стоит забывать о «вау-эффекте», жертвой которого пали многие мужчины.

Юбка-«метла» (в пол)