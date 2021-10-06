8 ярких женщин, которые невольно вдохновили кутюрье на создание шедевров

За каждым культовым творением стоит великий дизайнер. А за этим самым дизайнером часто стоит муза, которая и вдохновила его на создание шедевра. Так было, например, с директором модного дома Hermès Жан-Луи Дюма. Его случайная встреча с английской актрисой Джейн Биркин привела к появлению легендарной сумки Birkin, в очереди на покупку которой приходится ждать несколько лет.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какие еще сумки и даже обувь от знаменитых кутюрье были названы в честь звезд. А в конце статьи вас будет ждать бонус — история знаковой сумки «Lady Dior», которая поначалу не имела названия.

Туфли «So Kate» от Louboutin

Кейт Мосс — большая поклонница туфель Louboutin. В 2011 году, когда дизайнер Кристиан Лубутен лично подбирал для нее туфли, он так вдохновился моделью, что решил создать обувь специально для нее. Он взял за основу одни из любимых туфель Мосс — классические черные «Pigalles», сделал носок длиннее, а каблук — тоньше. Свое произведение он назвал «So Kate» в честь Кейт. На странице бренда была опубликована фотография нового творения, подписанная так: «Любители „Pigalles“, встречайте нового фаворита — „So Kate“».

Сумка «Demi» от Gabriela Hearst

Структурная сумка с узнаваемым силуэтом «Demi» от Gabriela Hears — уменьшенная версия сумки «Nina», которая была названа в честь американской певицы Нины Симон. Однажды Деми Мур попросила дизайнера сделать для нее миниатюрную версию «Nina», с которой она могла бы появиться на красной дорожке, — так и родилась «Demi». В частности, актрису можно было заметить с этим аксессуаром на свадьбе принцессы Евгении в 2018 году.

Туфли «Marilyn Red» от Fratelli Rossetti

В 50-ю годовщину гибели Мэрилин Монро (5 августа 1962 года) бренд Fratelli Rossetti решил почтить память легендарной кинодивы и выпустить лимитированную серию туфель в ее честь. Lady Brera, ведущая модель зимнего сезона — 2012-2013, была создана в версии «Marilyn Red» из крокодиловой кожи. Обувь выпустили в непривычном для этой модели цвете и на довольно высоком каблуке, что тоже нетипично. Думается, этим дизайнеры хотели отдать дань уважения Мэрилин, которую сложно было представить без красной помады и туфель на каблуке.

Туфли «BB» от Manolo Blahnik

Маноло Бланик называл Брижит Бардо своей величайшей вдохновительницей. В честь легендарной актрисы дизайнер создал коллекцию туфель «BB». Они стали классикой, ведь, как говорит сам Маноло, это хорошая обувь на любой случай. К слову, лодочки этой серии довольно популярны среди звезд: их нередко можно заметить на Меган Маркл и Саре Джессике Паркер.

Сумка «Del Rey» от Mulberry

Сумка Mulberry «Del Rey», названная так в честь певицы Ланы Дель Рей, дебютировала в рамках коллекции бренда осень-зима — 2012. Британский роскошный дом выбрал классический структурированный дизайн, практичный, но элегантный. Так креативный директор Mulberry Эмма Хилл отдала дань уважения ретрогламурным образам певицы. На сайте бренда так и написано: «„Del Rey“ — стиль вне времени, который сочетает в себе черты как ретро, так и современной роскоши».

Клатч «The Lauren 1980» от Bottega Veneta

Клатч Bottega Veneta назван в честь актрисы Лорен Хаттон, которая носила его в фильме 80-х годов «Американский жиголо». В 2016 году бренд отмечал свое 50-летие, и по этому случаю дизайнеры возродили некоторые старые модели и устроили показ, выпустив вещи ограниченным тиражом.

Конечно же, Лорен Хаттон участвовала в юбилейном показе, причем с тем же самым клатчем, который был в фильме и который хранился в архивах бренда с тех пор, как его отсняли. Современную версию клатча можно было купить, и он так пришелся по душе модницам, что его разобрали очень быстро.

Замшевые балетки «Audrey» от Salvatore Ferragamo

Сальваторе Феррагамо часто создавал обувь для именитых актрис, за что получил прозвище «звездный сапожник». Одной из самых примечательных его работ были балетки «Audrey», созданные в 1954 году для актрисы Одри Хепберн, с которой он познакомился и подружился во время съемок фильма «Римские каникулы». Замшевые туфли в балетном стиле с одним ремешком отражают увлечение легендарной кинодивы танцами. Туфли до сих пор находятся в каталоге бренда, их можно купить, это замечательная обувь с неподвластным времени шармом.

Сумка «Le Brigitte Bardot» от Lancel

В 2010 году парижский бренд роскошных аксессуаров Lancel выпустил сумку в честь Брижит Бардо. В своем уникальном творении дизайнеры попытались соединить женственность и свободный дух актрисы и свое превосходное мастерство. Чтобы отдать дань уважения убеждениям актрисы, которая выступает за права животных, аксессуар изготовили не из кожи, а из органического текстиля и тканей. В дизайне сумки угадываются намеки на формы актрисы.

Бонус: сумка «Lady Dior» от Dior

«Lady Dior» является, пожалуй, одной из самых популярных дизайнерских сумок. Впервые она была выпущена в 1994 году, но не имела названия. Через год первая леди Франции подарила ее принцессе Диане. Королеве сердец сумка так понравилась, что она заказала ее себе во всех вариантах. На фотографиях леди Ди так часто мелькала с этим аксессуаром, что он неизменно стал с ней ассоциироваться, а позднее и перешел в разряд культовых и легендарных. В 1996 году сумку переименовали в «Lady Dior» с разрешения принцессы.