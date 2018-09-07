8 предметов одежды, которые будут смотреться намного лучше в мусорном ведре, чем на вас

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Возможно, эта статья сильно ранит вашего внутреннего барахольщика, но моральный долг обязывает нас ее опубликовать. Однажды вы точно скажете спасибо за освободившиеся полки в шкафу, на которые так приятно складывать новые вещи. А пока ознакомьтесь с этим списком совершенно бесполезных предметов одежды, от которых давно пора избавиться.

Половина редакции AdMe.ru уже провела чистку в своих шкафах.

1. Подарки близких, которые вам не нравятся

Как бы сильно вы ни любили маму, подругу, бабушку или свекровь, вы не обязаны любить все, что они вам подарили. Если преподнесенный от чистого сердца шарф делает цвет вашего лица болезненным, а подаренное на день рождения платье больше похоже на униформу девушки легкого поведения, не нужно их носить и портить себе настроение и имидж. Главное — с улыбкой принять подарок, а что вы будете делать с ним дальше — совсем другая история, которая никак не характеризует ваше отношение к дарителю. Вы можете с чистой совестью продать, отдать на благотворительность или даже выбросить неподходящую вещь.

2. Очень торжественные наряды

Покупая праздничные, яркие платья, юбки или костюмы, нужно отдавать себе отчет в том, что эту вещь вы вряд ли наденете еще раз. Поэтому, если вы не готовы купить вещь на один вечер, подумайте о том, чтобы взять что-нибудь подходящее в аренду или подобрать наряд попроще, который можно будет использовать неоднократно. А те праздничные платья с ярким дизайном, оборками и стразами, которые однажды уже сделали вас звездой вечеринки, имеет смысл выставить на продажу на сайтах, где люди покупают подержанные вещи, или просто выбросить — особенно если вещь пострадала в танце или от шального бокала вина.

3. Белое нижнее белье

Белое нижнее белье — парадоксальная вещь. С одной стороны, трусы и лифчики белого цвета есть у каждой первой женщины, с другой — это абсолютно бессмысленный предмет гардероба. Почему? Тому есть несколько причин. Белые вещи быстро теряют свежий вид и приобретают серый или желтый оттенок. Кроме того, белые трусы и лифчики очень заметны под любой светлой и темной одеждой. Если вы не хотите демонстрировать миру все, что находится у вас под платьем, выбирайте телесное и бежевое нижнее белье, оттенок которого примерно совпадает с цветом вашей кожи.

4. Испорченная недавняя покупка

Не спорим: больно прощаться с вещами, которые только что появились у вас в гардеробе. Но жизнь порой преподносит сюрпризы в виде только что окрашенных лавочек в парке, торчащих гвоздей, неустойчивых чашек с кофе и шкодливых детей. Если вещь невозможно восстановить, лучшим выходом будет смириться, выбросить обновку и впредь быть внимательнее.

5. Одежда, не вызывающая приятных эмоций

Специалист по маркетингу Аластер Томбс (Alastair Tombs) из бизнес-школы Квинслендского университета уверяет, что связанные с одеждой негативные эмоции могут пробуждать в нас неприятные ощущения, когда мы снова ее надеваем. Такого же мнения придерживается стилист Анналиса Армитэйдж (Annalisa Armitage). Она считает, что важно избавляться от вещей, которые напоминают о грустных моментах. По словам Анналисы, когда женщина открывает шкаф и видит одежду, в которой она пережила травматичные или досадные события, это отрицательно влияет на ее настроение.

6. Одежда «для дачи»

У большинства есть полка в шкафу, на которой хранятся вещи с катышками, дырками, пятнами, растянутыми коленями, линялые и застиранные. Какими бы «грязными» делами вы ни планировали заняться, не стоит забывать о самоуважении и надевать что попало. Мы советуем составить 2 комплекта из отложенной одежды, которые хорошо сидят на вас и не имеют видимых дефектов, а остальное отправить в мусоропровод и больше ничего не откладывать.

7. Поддельные бренды

Мы не состоим в полиции нравов, поэтому не будем затрагивать моральную сторону покупки поддельных вещей. Мы лишь хотим рассказать о том, как подобная одежда способна повлиять на психологический портрет и поведение их владельца. Группа ученых из университетов США выяснила, что ношение подделок оказывает губительное влияние на наше самовосприятие. Создавая ложный образ себя, мы оказываемся более склонными к мошенническим действиям и мелким обманам. Кроме того, мы становимся более циничными и меньше доверяем людям.

8. Старая бижутерия

Даже классические ювелирные украшения иногда не выдерживают испытание временем и выходят из моды. Что уж говорить о бижутерии, которая обычно создается с учетом последних трендов, а они меняются со скоростью света. Мы советуем вам время от времени бросать критический взгляд на свои украшения и оценивать, можно ли их еще носить без ущерба имиджу. Если кольца и серьги недвусмысленно намекают на то, что им давно пора на покой, лучше отдать эти сокровища детям для игр.