8 типичных ошибок в оформлении интерьера, которые совершают неопытные хозяева

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Создание собственного уютного гнездышка — просто идеальный шанс воплотить все свои дизайнерские мечты... чтобы потом долгие годы страдать из-за их непрактичности. В такую ловушку могут попасть не только молодые хозяева, но и те, кто решил поэкспериментировать с трендами и придать старой квартире более современный вид.

Редакция AdMe.ru собрала несколько советов от интернет-журнала Westwing, посвященного дизайну интерьера, чтобы вам не пришлось проклинать день, когда вы затеяли ремонт.

Ошибка № 1: Микроволновка над плитой

Даже если подобное решение было принято в целях экономии пространства, его плюсы весьма сомнительны: внешний вид печи будет безнадежно испорчен брызгами готовящихся блюд. Пожалуй, единственным объектом, который рационально разместить над плитой, будет вытяжка. Не стоит пренебрегать этим функциональным прибором ни ради дизайнерских решений, ни ради экономии места.

Ошибка № 2: Отсутствие фартука

Здорово, если вы последовали совету из предыдущего пункта и установили вытяжку, но стоит иметь в виду, что даже самая мощная из них не избавит рабочую поверхность от загрязнения. Причем очистить столешницу от пятен — это еще полбеды. А вот очистить незащищенную стену за ней иногда просто невозможно. В идеале фартук должен проходить вдоль всей рабочей столешницы, в зоне плиты и кухонной раковины.

Ошибка № 3: Исключительно холодные тона

Оттенки синего, голубого, лилового или лазурного сейчас очень популярны, потому что раньше нечасто применялись в интерьере. Их можно использовать даже в большом количестве (например в основном цвете стен или мебели), но необходимо разбавлять теплыми тонами древесины, земли, зелени и солнца. Иначе вы рискуете создать весьма неуютное жилое пространство.

Ошибка № 4: Пренебрежение фактурой

Выбирая мебель для небольших помещений, следует обращать особое внимание на ее элементы и габариты. Узкие ножки, стекло, прозрачный пластик добавят ощущение воздуха, а любая приподнятая над полом мебель делает комнату визуально менее загроможденной. Если вы планируете интерьер маленькой квартиры с нуля, хорошим решением станет стеклянная перегородка вместо одной из стен, например между кухней и гостиной.

Ошибка № 5: Плита у окна

Варочная поверхность у самого окна гарантирует вам вечно заляпанные жиром или запотевающие стекла. Плиту лучше расположить в углу, а у окна поместить раковину: пейзаж за окном скрасит ежедневное нудное мытье посуды. Приоконную зону также хорошо использовать для создания настроения на кухне: цветы, кулинарные книги, декор — выберите свой вариант поддержания атмосферы.

Ошибка № 6: Не считать телевизор частью интерьера

Странно, что, приобретая широкоформатный телевизор, многие думают только о размере картинки, но не о том, как логично вписать такое габаритное приобретение в квартиру. Черная рама телевизора — классика, так что самое простое решение — разместить его на темном фоне. Если вы не любитель темных стен, таким фоном вполне может выступить графитовый или серый шкаф. Даже если он сильно расходится с телевизором по оттенку, между полками темный экран будет смотреться все же более органично, чем на стене. Оптимальным решением станет покупка телевизора с цветной или деревянной рамой в тон интерьеру.

Ошибка № 7: Непрактичное освещение на кухне

Стильная декорированная люстра, безусловно, создает акцент в интерьере, особенно когда она приспущена с потолка и находится на уровне других вещей в комнате. Но это на 100 % провальное решение для кухни, если только ежедневное смывание капель жира и воды с плафонов не входит в список ваших любимых занятий. Также не советуем вам пренебрегать качественным освещением рабочей столешницы: при недостатке света вы не только рискуете пропустить пятна на ее поверхности, но и сослужить плохую службу собственному зрению, мышцам шеи и спины. Подсветку можно вмонтировать в мебель или разместить на стенах несколько бра.

Ошибка № 8: Темный домашний офис

Светло-серый и цвет слоновой кости — самые удачные оттенки, когда речь идет об организации домашнего офиса или кабинета. Эти цвета визуально расширяют пространство и отражают естественный свет из окон. Чтобы работа на дому не казалась скучной, создайте яркие цветовые акценты с помощью украшений, органайзеров или канцелярских принадлежностей.