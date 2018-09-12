8 способов всегда выглядеть стильно, даже если вы не уверены в безупречности своего вкуса

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Нет ничего зазорного в том, что не каждой женщине от природы достается идеальное чувство стиля. Благо изменить такое положение дел вполне реально. Достаточно следовать нескольким рекомендациям в подборе гардероба, чтобы прослыть девушкой с хорошим вкусом. Даже если вы настолько самокритичны, что сами в этом сомневаетесь.

AdMe.ru нашел несколько советов по созданию образов для тех, чье чувство стиля иногда небезупречно.

1. Сформируйте свой базовый гардероб

Базовый гардероб составляют вещи, которые с легкостью можно сочетать друг с другом. Такая одежда отличается нейтральным цветом, качеством тканей, отсутствием лишних элементов и деталей, лаконичностью. Базовый гардероб должен учитывать образ жизни, климатические условия, особенности внешности. Это значит, что у каждой девушки он будет разным. В этот список можно включить следующие более или менее универсальные вещи. Майки с коротким рукавом белого и черного цвета.

Идеально сидящие на вас джинсы прямого кроя.

Туфли-лодочки бежевого цвета. Как вариант — черного или серого.

Классическая светлая рубашка (помним: никаких украшений типа рюшей).

Маленькое черное платье.

Юбка-карандаш. Не стоит думать, что она подходит лишь офисным работникам, — эта вещь отлично будет смотреться и с «расслабленным» свитером oversize.

Классические брюки оптимального для вашей фигуры фасона.

Водолазка или свитер с высокой горловиной.

Светлый джемпер.

Бежевый тренч.

Кашемировое пальто.

2. Выбирайте что-то одно

Хорошо

Хуже

Если вы боитесь совершить ошибку в стиле, отправляясь на важное мероприятие, попробуйте следовать правилам: Если объемные рукава, значит, гладкая прическа.

Короткое платье — закрытое декольте.

«Говорящий» наряд — «молчаливая» обувь. Лучше выбирать что-то одно, ведь в женщине всегда должна оставаться загадка.

3. Исключите из своего гардероба подделки брендовых вещей

Кажется, про это и говорить не стоит: подделки брендовых вещей — огромная ошибка стиля. Пожалуй, ничто не выдает отсутствие вкуса так, как наличие такой вещи в гардеробе модницы. Так что если вы грешным делом не удержались и приобрели, например, сумочку якобы Gucci, то незамедлительно избавьтесь от этой сомнительной вещицы. Пусть ваши вещи будут без кричащих логотипов, из маленьких, никому не известных магазинчиков — это лишь добавит очков вашему уникальному образу.

4. Выбирайте черный total look

Разумеется, мы не призываем вас везде и всюду ходить только в черном. Но ведь самый большой враг хорошего вкуса — это неумение сочетать цвета. Так что, если не знаете, что надеть, надевайте черное. Тем более что здесь есть большое поле для творчества и экспериментов с текстурами и длиной. Если же такой наряд кажется вам слишком мрачным, просто добавьте один элемент другого оттенка, например сумочку или туфли.

5. Отдайте предпочтение одежде универсальных силуэтов

Правильно оценить свою фигуру и подобрать вещи, которые помогут скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства, могут, увы, не все. Если вам также это трудно дается, выбирайте вещи универсальных силуэтов. Суть в том, чтобы стремиться к эталонным формам «песочные часы». В этом вам помогут такие вещи: Платья А-силуэта.

Приталенные жакеты, платья.

Юбки плиссе.

Отсутствие крупных принтов.

Платья и юбки длиной до колена.

6. Присмотритесь к костюмным комбинациям

Простой вариант, когда не знаете, что надеть, — это достать из шкафа костюм. Выбор их сегодня просто огромен. И если вы думаете, что костюмы подходят лишь для унылого офисного дресс-кода, советуем вам пересмотреть свои взгляды.

Кстати, по «костюмному» принципу стоит начать подбирать и весь ваш гардероб: тщательно продумывайте, что будете носить с этими чудесными джинсами, которые вы вот-вот купите. Так у вас будут наборы вещей, которые сочетаются друг с другом. О секрете капсульного гардероба мы писали здесь.

7. Не увлекайтесь массивными аксессуарами

Достаточно умело подобранных аксессуаров, чтобы простоватый образ заиграл. Но даже самый продуманный лук может оказаться испорченным множеством ярких, массивных, не сочетающихся друг с другом украшений. Чтобы не рисковать, лучше отдать предпочтение тонким цепочкам, небольшим серьгам, «односложным» браслетам.

8. И главное: расширяйте свой кругозор

Хорошее чувство стиля можно воспитать. Возьмите за правило регулярно просматривать фото икон стиля, внимательно разглядывать их одежду и аксессуары. Когда идете по улице, отмечайте, как одеты другие женщины. Анализируйте, запоминайте понравившиеся образы.