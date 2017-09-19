8 способов исправить недостатки фигуры с помощью рисунка на одежде

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Одежда с рисунком делает образ более динамичным и позволяет скинуть несколько годков. Но это если правильно подойти к выбору таких вещей, в обратном же случае есть риск превратиться в нечто пестрое и безвкусное. AdMe.ru расскажет сегодня о популярных принтах и основных правилах их выбора в соответствии с типом фигуры. Читайте и не забывайте, что даже самый удачно подобранный наряд — это всего лишь дополнение к нашему настроению, улыбке и блеску в глазах.

Горошек

Выбирая платье или другой цельный наряд с таким принтом, нужно помнить, что чем объемнее фигура, тем мельче должен быть рисунок. А вот отдельный верх или низ в крупный горох — отличное решение, когда нужно визуально увеличить какую-нибудь часть тела. Юбка с крупными горошинами подойдет девушкам с фигурой «перевернутый треугольник», а блузка в сочетании с однотонным низом идеально замаскирует недостатки фигуры «груша». Самодостаточный сам по себе, этот принт не требует дополнения, поэтому в комплекте с ним не должно быть громоздких аксессуаров или ярких предметов одежды.

Клетка

Тут действует то же правило, что и с горохом: чем крупнее фигура, тем мельче должна быть клетка. Крупную прямую клетку, да еще и контрастной расцветки могут позволить себе только девушки невысокого роста и субтильного телосложения, ведь такой принт сделает фигуру громоздкой. Беспроигрышной является крупная диагональная клетка, которая скрывает как лишние килограммы, так и их отсутствие. Лучше всего такой принт смотрится на платье или юбке, а вот брюки могут сделать ноги визуально кривыми. Чтобы не выглядеть школьницей, носите одежду в клетку с женственной обувью. И не бойтесь дополнить образ чем-нибудь смелым, например курткой-косухой, как это сделала очаровательная Джессика Альба.

Прямая полоска

Вертикальные линии визуально добавляют несколько сантиметров роста, а горизонтальные увеличивают силуэт по ширине. Поэтому если нужно «удлинить» ноги — полосатые брюки вам в помощь. А когда бедрам или груди не хватает объема — выбирайте соответственно низ или верх с горизонтальной полоской. Чем сильнее вы хотите подчеркнуть грудь или бедра, тем шире должны быть горизонтальные полосы на топе или юбке. Надевая вещи в вертикальную полоску, чтобы не смотреться как матрас, выбирайте разные по толщине линии. Важно при носке этого принта: вещи не должны быть впритык или слишком свободными, потому что это испортит впечатление даже от самой идеальной фигуры.

Косая полоска

Пожалуй, один из самых лестных для любой фигуры принтов, и поэтому мы вынесли его в отдельный раздел. Этот рисунок стройнит и добавляет соблазнительных изгибов, что не всегда делает прямая линия. А узкая косая полоска еще и вытягивает силуэт, делая его более стройным. Одежда с таким принтом — палочка-выручалочка для девушек с фигурой «прямоугольник». Обладательницы фигуры «яблоко» скроют недостатки телосложения при помощи юбки с диагональными полосками, которые расходятся вправо и влево от талии вниз. Контрастные широкие диагональные полосы могут слегка увеличить силуэт в ширину, что следует учитывать обладательницам аппетитных форм, которым лучше избегать резкой разницы в цвете между линиями.

Пейсли

Пейсли (турецкий огурец) — один из самых популярных растительных принтов: яркий, но сложный рисунок. Чем его больше в наряде, тем тяжелее воспринимается образ. Поэтому выбирайте платья средней длины, а еще лучше пусть с таким принтом будет только верх или низ наряда. Крупные контрастные узоры подходят девушкам с безупречной фигурой и ростом выше среднего, потому что такой принт не только подчеркивает все недостатки, но и делает фигуру приземистой. Светлый, почти сливающийся с тканью рисунок подходит всем без исключения. Пейсли — это обязывающий принт, который на коктейльной вечеринке сделает даже самый скромный образ торжественным. А вот в офисе он будет смотреться неуместно и безвкусно.

Цветы

Тут большую роль играет рост: чем выше девушка, тем крупнее и ярче должны быть цветы. Рисунок в мелкий цветочек идет невысоким миниатюрным девушкам. Пышнотелым красавицам лучше выбирать рисунок среднего размера, потому что крупный рисунок сделает фигуру громоздкой, а мелкий будет смотреться несуразно. Проблемные зоны фигуры хорошо маскируются, если цветы будут располагаться рядом (например, на блузке при массивных бедрах), отвлекая таким образом внимание от них. И еще один момент: чем ярче и крупнее принт, тем проще должен быть фасон наряда.

Омбре

Тут все просто: участок с самым концентрированным цветом должен приходиться на проблемную зону. Эффект омбре немного увеличивает рост и благодаря плавному переходу цвета делает образ более женственным. Девушкам с фигурой «прямоугольник» или «яблоко» следует выбирать наряды, у которых темная часть соответствует талии. При выраженных плечах и груди концентрация цвета должна быть сосредоточена в верхней части, при широких бедрах темный участок должен быть внизу.

Анималистические принты

Леопард, зебра, змея и другие имитации звериного окраса на ткани следует носить, ориентируясь всего на одно правило: чем меньше, тем лучше. Поэтому особенно в повседневной жизни лучше отказаться от тотал-луков в таком стиле, разбавляя животный принт однотонной тканью. Часть тела, на которую надета вещь с анималистическим рисунком, должна быть идеальной, потому что все внимание окружающих будет приковано к ней. Девушки на фотографиях наглядно демонстрируют, как не надо и как надо носить анималистический принт.