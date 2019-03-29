8 знаменитых брендов, которые были созданы российскими эмигрантами

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Бренды, которые стали культовыми, не могут иметь национальной принадлежности — они становятся мировым достоянием. Тем не менее истории их создателей бывают такими интересными, что о них сложно не рассказать. А главный секрет тех людей, о которых пойдет речь в статье, в их общей черте: все они эмигранты с российскими корнями. В конце читателей ждет бонус: вы увидите, как выглядят самые крутые автомобили в мире, над которыми трудились дизайнеры из России.

AdMe.ru узнал истории знаменитых брендов, корни которых идут из Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Chanel No. 5

Создателем легендарных Chanel No. 5 является Эрнест Эдуардович Бо, который родился в 1881 году в Москве. Его отец был французским парфюмером, работавшим на крупнейшую российскую косметическую компанию — Alphonse Rallet & Co. После военной службы в конце 1919 года Эрнест решает уехать во Францию и устраивается в фирму Chiris, в которой большинство работников были эмигрантами из России и бывшими сотрудниками Alphonse Rallet & Co. Но Эрнест быстро понимает, что его возможности в данной компании ограниченны и здесь нет простора для самовыражения. Поэтому уже в 1920 году он принимает решение покинуть Chiris и просит помощи у влиятельных знакомых с реализацией его талантов. И князь Дмитрий Павлович знакомит своего друга с Коко Шанель. По заказу знаменитого кутюрье Эрнест представляет несколько вариантов парфюмерии на выбор, и Коко Шанель отдает предпочтение флакону с номером 5. Когда парфюмер поинтересовался, как будет называться аромат, Шанель ответила: «Я всегда запускаю свою коллекцию в 5-й день 5-го месяца, и число 5, кажется, приносит мне удачу, поэтому я назову его „№ 5“». В 1921 году были изготовлены первые 100 флаконов Chanel No. 5 и все до единого отправлены в качестве рождественского подарка знаменитостям и законодателям моды того времени. Успех был ошеломительным и остается таким до сих пор.

Max Factor

Макс Фактор, настоящее имя которого Максимилиан Факторович, родился в Лодзи в семье рабочего. Мальчик с ранних лет отличался трудолюбием: в 7 лет устроился в театр и продавал конфеты, в 8 помогал аптекарю, в 9 был подмастерьем изготовителя париков, а в 13 стал учеником знаменитого берлинского парикмахера. В 14 лет он уехал в Москву и поступил на службу в Большой театр в качестве помощника гримера. Этот опыт очень поможет Максимилиану в будущем. В 20 лет, после обязательной службы в армии, Макс Фактор открывает в Рязани свой первый магазин. Почти всю продукцию он делал сам: румяна, парфюм, парики и кремы. Однажды в городе остановилась театральная труппа, и благодаря ей о косметическом магазине и талантливом продавце узнали все в округе. Позднее Максимилиан решается покорить крупный город и переезжает в Санкт-Петербург, устраивается в Оперный театр на должность костюмера и гримера. Актеры, с которыми работал Макс Фактор, играли перед Николаем II, и вскоре все влиятельные люди знали имя талантливого гримера. В дальнейшем он проработал несколько лет специалистом по косметике при дворе русского царя, а в 1904 году эмигрировал в США и основал компанию Max Factor. В 1914 году он создает новый тональный крем для киноактеров, который произвел настоящую революцию в мире косметики. А в 1928 году Макс Фактор получил «Оскар» за вклад в развитие кинематографа.

Metro-Goldwyn-Mayer

Рычащая голова льва в заставке стала одним из самых узнаваемых брендов во всем мире. Основателем Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) был владелец крупной сети кинотеатров Маркус Лов, но из-за чрезмерной занятости он доверил управление кинокомпанией и поставил в качестве вице-президента Луиса Барта Майера. И не прогадал. Луис (настоящее имя — Лазарь Меир) родился в Минске, но вся семья эмигрировала в США. После иммиграции настали тяжелые времена, и Луису пришлось бросить школу в возрасте 12 лет, чтобы прокормить семью. Вместе с отцом он собирает металлолом, а в свободное время ходит в Йоркский театр на водевиль. Так он влюбился в развлекательное искусство. После многих лет тяжелой работы на совершенно разных поприщах жизнь свела его с Маркусом Ловом, благодаря которому он и стал руководителем MGM. Луис сделал из Metro-Goldwyn-Mayer самую престижную киностудию, на которую работали лучшие писатели, режиссеры и звезды Голливуда. Майер стал первым человеком в американской истории, который зарплата которого составила $ 1 млн.

Checker Motors Corporation

Морис Маркин родился в Смоленске и работал на швейной фабрике. Благодаря его трудолюбию в 19 лет Мориса повысили до руководителя, но он решает эмигрировать в США. На остров Эллис он прибыл без денег и не зная языка. Маркин даже не мог заплатить за въезд в страну. Помог ему дворник, который работал в эмиграционном лагере, одолжив требовавшиеся $ 25. Маркин жил в Чикаго у своего дяди и продолжал упорно трудиться. Он накопил достаточную сумму, чтобы перевезти в США своих 7 братьев и 2 сестер. Затем открыл фабрику по производству брюк во время Первой мировой войны, а в 1921 году занялся автомобильным бизнесом. Его новая деятельность привела к созданию знаменитого кузова «чекер». Этот автомобиль полюбился за вместительность чикагским гангстерам, а в дальнейшем по той же причине машина стала популярным «желтым такси» и символом Америки.

Levi Strauss & Co.

Джейкоб Дэвис (настоящее имя — Якоб Йофис) родился в Риге, в молодости эмигрировал в Нью-Йорк, затем жил в Сан-Франциско и в Канаде, занимался различными видами бизнеса и в 1869 году открыл портняжную мастерскую в Рино (штат Невада). В 1869 году Джейкоб Дэвис покупал материалы для своих заказов у Ливая Страусса, который занимался необычным на тот момент делом — производством джинсовой ткани. Однажды Джейкобу поступил заказ — сделать прочные штаны для дровосека, и именно в этот момент мастеру пришло в голову закрепить карманы медными заклепками. Его изобретение стало пользоваться спросом, тогда он решил запатентовать его, но у него не было $ 68 для оплаты патента, поэтому Джейкоб обратился к своему поставщику Ливаю Страуссу за помощью. Уже через неделю они получили патент, и так началось многолетнее сотрудничество. Дэвис до конца жизни проработал в фирме и к 1870 году заработал свой первый миллион, стал почетным гражданином Сан-Франциско и спонсором многих университетов.

Timberland

Основателем бренда, который полюбился знаменитостям, был эмигрант из Одессы Натан Шварц. Натан родился в 1902 году в семье бедных сапожников. Перед Первой мировой войной семья иммигрировала в США, где Шварц продолжил обучение на обувного мастера. К 1952 году он скопил необходимую сумму, чтобы выкупить 50 % акций небольшой обувной фабрики Abington Shoe Company, которую в дальнейшем переименует в Timberland. Главной целью Шварца было придумать уникальную технологию, которая бы сделала обувь прочной и непромокаемой. А еще стать миллионером. И благодаря его упорному труду все желания сбылись. Чтобы продемонстрировать высокое качество своей продукции, Шварц придумал шуточный слоган: «Если вы любите Timberland, то относитесь к ним как можно хуже».

Lime Crime

Doe Deere (настоящее имя — Ксения Воротова) родом из Ижевска, переехала с мамой в Нью-Йорк и работала визажистом-фрилансером. Но девушке очень не хватало необычных оттенков для работы, поэтому она решила создать то, что ей хотелось бы видеть на полках в магазинах самой. И в 2008 году мир узнал о новом косметическом бренде Lime Crime, продукты которого обрели бешеную популярность и не имеют аналогов у других марок.

Google

Сергей Брин — предприниматель, ученый в области вычислительной техники, миллиардер, а также разработчик и основатель поисковой системы Google. Сергей родился в Москве в семье математиков, которые эмигрировали в США в 1979 году. Он решил пойти по стопам своего деда и отца. После окончания университета в Мэриленде и получения степени бакалавра Сергей поступил в Стэнфорд для получения докторской степени в области информатики. Там он встретил Ларри Пейджа, и вместе они создали веб-поисковик, которым сейчас пользуется весь мир.

Бонус: как выглядят автомобили, над которыми работали российские дизайнеры

Выпускника Московского политехнического университета Эрнеста Царукяна заметили ведущие автомобильные производители Европы, и компания Audi была первой, кто предложил ему сотрудничество. После он работал на должности штатного дизайнера в Volkswagen, а затем перешел в BMW. Но настоящий успех ждал Эрнеста, когда его пригласили в Lamborghini для разработки дизайна модели Aventador.

К разработке модели Huracan приложил руку другой российский дизайнер — Александр Селипанов. Александр родился в Москве, а в 2005 году уехал учиться в Калифорнию на факультет автомобильного дизайна. После обучения работал с Volkswagen, а затем ушел в Lamborghini.

Также Александр Селипанов работал на Bugatti и создал нашумевший суперконцепт Vision Gran Turismo, на базе которого был выпущен серийный автомобиль Bugatti Chiron.

А как вы думаете, сможет ли кто-нибудь повторить успех этих знаменитых брендов?