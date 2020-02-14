8 простых и недорогих трюков, которые помогут сделать дом уютным (Даже если это съемная квартира)

8 2 16 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многим из нас хочется жить в просторном и уютном доме, но далеко не все готовы начать эпопею под названием «ремонт» и выделить на это необходимый бюджет. Часто мы откладываем свое желание на потом, но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Так почему бы не начать превращать свой дом в уютное гнездо шаг за шагом, не вкладывая при этом много средств прямо сейчас?

Мы в AdMe.ru искренне считаем, что среда формирует человека и что даже со скромным бюджетом можно обустроить красивый и уютный дом. В том числе если это ваша съемная квартира. Обязательно прочитайте статью до конца: мы нашли героинь, которые поделились опытом своих переделок и с удовольствием о них рассказали.

1. Избавляемся от всех ненужных вещей

Представим, что в вашей квартире давно не было ремонта: на полу лежит бабушкин ковер в цветочек; на потолке висит люстра, которую дедушка когда-то привез из Чехословакии; на стене картины из перехода и парочка вышивок; немного продавленный, но все еще удобный диван серо-буро-малинового цвета и два кресла; на окне висят старые унылые занавески, а единственной мало-мальски симпатичной вещью является... нет, не телевизор, а тумба, на которой он стоит. Примерно в таких интерьерах живет множество людей, и, увы, абсолютное большинство съемного жилья выглядит подобным образом. Но, поверьте, с этим можно кое-что сделать без применения особых усилий. И к концу статьи вы лично в этом убедитесь.

Первым делом необходимо навести порядок в доме и избавиться от всего ненужного. Абсолютно все, чем вы не пользуетесь, а также те вещи, которые вас раздражают и не нравятся, отдаем на переработку, раздаем, продаем и выбрасываем. Подробнее о том, как эффективно навести порядок, можно прочитать здесь и здесь. Если это съемная квартира, то попробуйте обсудить ваше желание преобразить квартиру с хозяевами жилья: возможно, вам повезет и они разрешат избавиться от ненужного хлама или заберут его. Помните наш комплимент тумбе? Не торопитесь выбрасывать ее на помойку: чуть ниже мы расскажем, как она может пригодиться. С мебелью тоже не стоит горячиться и избавляться от нее, если нет средств на новую. С ковром чуть сложнее: тот, что в цветочек, слишком аляпистый и неактуальный, а вот ковер в восточном стиле вполне бы подошел — взгляните на фото снизу и сравните.

И еще небольшое дополнение, которое касается порядка в доме. Очень часто ощущение захламленности возникает из-за обилия деталей и мелких вещей: все это можно разложить в коробки, продумать системы хранения и спрятать вещи с глаз долой. Если квартира съемная, а владельцы не хотят забирать свои вещи, то попробуйте спрятать лишнее под кроватью, за диваном, сложить на полки в прихожей или просто убрать в шкаф.

2. Делаем ставку на светлые или однотонные стены

Светлые стены — это отличный фон для вашего интерьера. Наверное, вы замечали, что во многих красивых интерьерах стены окрашены в белый или молочный цвет. Вы можете выбрать и другие, более яркие цвета, но при этом важно уметь хорошо их сочетать (об этом скажем еще чуть ниже). В комнатах с белыми стенами легко менять акценты при помощи картин, постеров, текстиля и прочих деталей. Светлые стены можно увидеть и в большинстве квартир с популярным скандинавским дизайном. Это как чистый лист, с которого проще всего начать путь к новому, стильному интерьеру. Пожалуй, это самый трудный и энергозатратный этап из всех, но он того стоит: позовите друзей и покрасьте стены вместе, на самом деле это не так сложно и долго, как может показаться.

Согласитесь, этот интерьер выглядит куда уютнее того, что мы показали на самом первом снимке в статье. Кстати, если вы обустраиваете спальню, но хотите сэкономить на покупке кровати, то обратите внимание на трюк с кроватью из палет: покупаем хороший матрас, красивое белье и подушки, добавляем деталей — и ваша уютнейшая спальня готова!

3. Определяемся с цветами, развиваем «насмотренность»

Светлые стены — это хорошо, но теперь необходимо определиться с тем, как мы будем оживлять наш интерьер. Чтобы не получился винегрет, необходимо заранее хотя бы примерно определиться с цветовой палитрой и акцентами. Вам поможет наша шпаргалка по сочетанию цветов. А кроме этого, советуем вам развивать «насмотренность»: запоминать и подмечать понравившиеся детали в других интерьерах, сохранять картинки, анализировать. В этом вам помогут Instagram и Pinterest.

К примеру, в этом интерьере сделан акцент на винтаж: подобную люстру и мебель можно найти даже на барахолках. Хозяйка выбрала для этой комнаты теплые оранжевые тона, деревянные фактуры и разбавила их акцентной зеленой мебелью и светло-розовыми занавесками. Все цвета сочетаются, интерьер не выглядит скучным или унылым, а ведь здесь светлые стены, пол и потолок.

А в этом интерьере решили добавить акцентную стену и ретросервант в стиле 60-х. Обратите внимание, как желтый цвет удачно «связал» между собой прикроватный столик, подушки и орнамент на стене.

4. Переделываем старую мебель

Как вы уже заметили, старую мебель можно гармонично вписать в современный интерьер. Но даже если она не в лучшем состоянии, иногда достаточно всего лишь немного подремонтировать ее, чтобы подарить вторую жизнь.

Именно так поступили Дарья и ее муж: старый комод отмыли, починили, покрасили, наклеили внутри обои и установили стеклянные полки — да, пришлось повозиться, но результат того стоил. Шкафы из IKEA можно увидеть чуть ли не в каждом доме, а вот такого шкафа, возможно, больше нет и не будет ни у кого. Даже если вы покрасите старый деревянный стул обычной краской, может получиться стильная деталь интерьера, которая прослужит вам еще не один год.

5. Работаем с текстилем

Текстиль — это важнейший атрибут любого интерьера. Вернемся к нашей типичной квартире с первого снимка: представьте, если бы в этой комнате не было ковра, висели однотонные занавески в пол, вся мебель была бы укрыта однотонными пледами и яркими подушками. Даже если нет возможности поклеить обои другого цвета, именно текстиль поможет обновить интерьер, сделав его практически неузнаваемым. И снова советуем определиться с цветовой палитрой, выбрать хорошо сочетающиеся между собой оттенки и только потом отправляться в магазин.

Текстиль и правда творит чудеса, с его помощью, например, легко замаскировать дефекты. Взгляните на интерьер выше: здесь постелили сразу два ковра и пол практически не видно, и быть может, он уже изрядно потерся. То же самое можно сказать и про кровать: возможно, это всего лишь старый потертый диван, но он так красиво задекорирован, что хочется поселиться в этой комнате прямо сейчас. Для съемных квартир текстиль становится настоящей палочкой-выручалочкой, ведь при переезде не составит большого труда забрать с собой шторы, чехлы для подушек и покрывала.

6. Добавляем освещение

Единственная люстра в центре комнаты не добавит уюта, а вот зональное освещение может преобразить комнату буквально на глазах. Купите торшеры, лампы, свечи с красивыми подсвечниками или даже гирлянды — они красиво смотрятся не только под Новый год. Свет можно использовать и для создания акцентов, например можно подсветить картину или любую другую настенную композицию.

7. Добавляем растения и цветы

Свежие цветы и растения в горшках оживят любой интерьер. Вдохновиться можно блогом urbanjungleblog, а потом не откладывая в долгий ящик изучить здесь и здесь список неприхотливых растений и смело отправляться в магазин. Не забудьте, что кашпо должно соответствовать единой цветовой гамме: неудачные горшки могут сильно подпортить интерьер.

8. Добавляем декор

Вот мы и добрались до последнего этапа нашего преображения. Декор поможет отразить интересы хозяев, придать интерьеру уникальности, да и попросту сделать его уютнее. Здесь все зависит от ваших вкусов и предпочтений. Конечно же, для этого идеально подходят всевозможные постеры, рисунки, картины, фотографии. А если вставить их в рамки, то можно не только повесить на стену, но и установить прямо на пол, на тумбы или комоды. Точно так же и с книгами: можно собирать целые стопки и использовать их в качестве подставок для мелкого декора или мелочей.

Интересные безделушки для дома можно найти где угодно, и иногда буквально за копейки: попробуйте сходить на барахолку и отыскать там свое сокровище. Покупайте красивую посуду и пользуйтесь ей регулярно, а не только по праздникам. Можно также сделать красивые вещи своими руками, например смастерить подсвечник из обычной стеклянной бутылки, купить сухоцветы и вставить их в небольшую фамильную вазу.

А теперь посмотрим на реальные переделки

Конечно же, все перечисленные советы кажутся легкоосуществимыми в просторной и чистой квартире без лишнего хлама. Поэтому мы решили найти двух героинь, которые своими руками устроили классные и эффектные переделки у себя дома с минимальными затратами. Эти девушки постарались на славу, поэтому результат вышел таким впечатляющим. Как бы то ни было, эти примеры как нельзя лучше иллюстрируют: минимум вещей, симпатичные детали и хорошее чувство вкуса (которое можно натренировать) способны творить чудеса.

1. Квартира Карины

Привет читателям AdMe.ru! Меня зовут Карина. Недавно мы сделали ремонт в своей квартире, и я шутливо называю его «Покрасить все что можно».

На кухне покрасили и стену, и плитку. Покраска плитки прошло легко и просто: я ее вымыла, обезжирила, немного пошкурила и покрасила акриловой эмалью для радиаторов в два слоя. Плитку нужно было прогрунтовать, но я забыла это сделать, и несмотря на это краска до сих пор держится вполне неплохо. Рисунок над обеденным столом тоже сделала сама — широкими мазками кистью и валиком.

Весь декор мы с мужем делали самостоятельно. Ремонт был очень бюджетным, на материалы для кухни и прихожей потратили около 10 тыс. рублей.

2. Квартира Евгении

Меня зовут Евгения, и я тоже расскажу историю своей переделки. Квартира мне досталась в наследство от бабушки, и было решено сдавать жилплощадь в аренду. 5 лет я снимала жилье, и я знаю, как неприятно, когда хозяева будто на склад свозят старую мебель и сдают жилье в обшарпанном виде, поэтому было решено привести квартиру в порядок. Я узнала о концепции хоум-стейджинга, то есть о подготовке жилья к аренде или продаже. В нашем случае решено было оставить минимум мебели. С такими вводными идеально подходил скандинавский стиль с элементами ретро и нотками минимализма.

На ремонт всей квартиры ушло 70 тыс. рублей, из которых 22 тыс. мы заплатили за вывоз крупногабаритного мусора. Все было сделано своими руками. Стол и табуреты на кухне восстановили, плитку частично покрасили, частично сняли и поклеили обои.

В комнате оставили старый диван, просто декорировали его пледом и подушками. Стол и стулья старые, советские. Заменили подоконники, пустые стены оформили постерами и дали возможность арендаторам разместить телевизор и прочие мелочи. Сами стены шпаклевали для устранения явных неровностей и красили белой моющейся краской. Потолки белили, они идеальные. Пол также покрашен краской, его легко мыть. Двери, батареи, окна — все обновлено разными подходящими для таких целей красками. Я не запрещаю дополнять комнаты мебелью.

На первом фото хозяйка квартиры — Евгения.

Мой подход дал отличный результат: квартира сдана за максимальную цену в рекордный срок молодой паре. Вот уже год там до сих пор белые полы и стены. Жильцы решили поменять мой диван и телевизор, а также заменили стол в гостиной.