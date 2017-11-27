8 привычек, которые делают женский образ скучным

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Никто не хочет выглядеть скучно, но порой в поисках комфорта и надежности мы приходим к простому спокойному образу, который не привлекает внимания. Если хоть одно утверждение вам подходит, значит, вы можете сделать свой образ ярче.

1. Ваш гардероб похож на зебру — преобладают черные и белые цвета

Конечно, никто не отменяет классику — черное маленькое платье с жемчужным ожерельем или черные классические брюки со строгой белой блузкой. Они обязательно должны быть в вашем гардеробе, но должны быть и яркие вещи, отражающие вашу индивидуальность. Попробуйте сочные цвета, смелые сочетания. Кстати, черный и серый идеально сочетаются с любым цветом!

2. Сумка, обувь и ремень всегда одного цвета

Это уже давно не золотое правило, а стереотип для ленивых. Да, нам проще не задумываться, а выбрать надежный вариант. Но однообразие всегда скучно. Для уверенности можно использовать принт шарфа в качестве подсказки по цветам.

3. Никаких украшений из-за страха выглядеть нелепо

Слишком мало — скучно, слишком много — вульгарно. И чтобы не рисковать выглядеть безвкусно, мы часто опять выбираем надежное «скучно». Есть простое решение, совет большинства стилистов: украшений должно быть не больше трех. А дальше дайте дорогу вашей фантазии.

4. Всегда застегнуты на все пуговицы

Есть образы, в которых это смотрится хорошо, но в основном верхняя пуговица рубашки просто не создана быть застегнутой! Исключение — если вы надеваете галстук.

5. Никакой многослойности в одежде

Накинуть пиджак на платье, добавить пышный шарф или шаль, камисоль под блузку, короткий яркий свитер на рубашку — легкие способы добавить образу индивидуальности.

6. Каблуки под платье, кеды под джинсы

Почему не попробовать наоборот? Платье с кедами может смотреться очень дерзко, а обтягивающие джинсы, свободная рубашка и высокие каблуки — это необыкновенно сексуально, по мнению большинства мужчин.

7. Только одноцветная одежда без принта

Принт привлекает внимание, выполняет функцию аксессуара и делает образ интереснее. Главное правило — только одна деталь гардероба должна быть с принтом, тогда образ будет стильным, а не вульгарным.

8. Самая частая прическа — собранные в хвост волосы

Это практично, быстро и... скучно. Изменить прическу — самый простой и одновременно самый сложный шаг в изменении образа. Нам часто тяжело решиться из-за страха неудачи или боязни «потерять себя». Просто нужно помнить 3 вещи: волосы быстро отрастают, скучная и банальная прическа вряд ли привлечет внимание, и, самое главное, смена образа приводит к позитивным переменам в жизни! Ради этого можно рискнуть стать неотразимой.