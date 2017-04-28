8 предметов из мира спорта, которые на самом деле создали дизайнеры

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То, как выглядят окружающие нас вещи, далеко не случайность. Когда-то все эти вещи — мебель, посуда, одежда, техника — были разработаны дизайнерами. Спортивные снаряды также не являются исключением. AdMe.ru решил узнать, кто именно придумал дизайн известных всем предметов из мира спорта.

Футбольный мяч

Самая известная форма футбольного мяча — вовсе не шар, как мы привыкли думать, а усеченный икосаэдр. Покрышка такого мяча сшита из 32 панелей — 20 белых шестиугольников и 12 черных многоугольников. Идея 32-панельного мяча была позаимствована у американского архитектора и дизайнера Ричарда Бакминстера Фуллера . Он искал новые способы возведения зданий, которые позволили бы сделать их наиболее близкими по форме к сфере или полусфере. Первый подобный мяч был создан компанией Adidas для чемпионата мира по футболу 1970 года.

Шахматные фигуры

1 марта 1849 года Натаниэль Кук зарегистрировал новый оригинальный дизайн шахматных фигур. 8 сентября того же года журнал The Illustrated London News опубликовал статью, в которой сообщалось, что в создании комплекта принимал участие знаменитый английский шахматист Говард Стаунтон . Новый шахматный дизайн получил его имя. Шахматный комплект дизайна «Стаунтон» является в наши дни рекомендованным для соревнований, которые проводит Международная шахматная ассоциация.

Мяч для гольфа

В 1905 году английский инженер Уильям Тейлор запатентовал мяч с необычным дизайном — его поверхность была покрыта углублениями. Тейлор обратил внимание: игроки в гольф стараются создать ямки на своих мячах, чтобы увеличить их аэродинамические свойства. Он провел испытания, определил, какая поверхность мяча даст лучшую дальность полета, и разработал мяч с равномерно распределенными углублениями. Сегодня мячи для гольфа с гладкой поверхностью практически не используются. Количество углублений выросло до 250–450, а в некоторых моделях их количество превышает 1 000.

Фигурные коньки

Прототипом современных коньков считается конструкция Джексона Хейнса 1860-х годов — толстые лезвия с круто загнутым кверху носком и без зубцов. Именно Хейнс начал прикручивать коньки непосредственно к подошве обуви — прежде коньки крепились специальными ремнями. Зубцы на носке конька изобрел шведский фигурист начала XX века Карл Ульрих Сальхов. Они были необходимы, чтобы облегчить выполнение прыжков и фигур. Затем конькобежец Николай Панин-Коломенкин усовершенствовал модель — он создал коньки с 3 стойками для увеличения прочности. Иных принципиальных новшеств с тех пор не было, небольшим изменениям подвергались лишь форма конька, конфигурация зубцов и толщина лезвия.

Роликовые коньки

В 1960-х появляются модели роликовых коньков для тренировки фигурного катания. Такие коньки однажды увидел хоккеист Скотт Олсон . Вдохновившись идеей, Скотт с братьями Бреннаном и Джимом решили сделать свои ролики. Они переработали дизайн: коньки стали цельными с полиуретановыми вставками для поддержки, были добавлены полиуретановые колеса, металлическая рама по 2 подшипника на колесо и носочный тормоз. В 1980 году братья Олсон основали компанию Rollerblade Inc., которая стала мировым лидером по производству роликовых коньков.

Теннисная ракетка

В 1874 году англичанин Уолтер Уингфилд получил патент на изобретение игры под названием «сферистика» — с этого момента начинается история большого тенниса. В 1976 инженер Говард Хед разработал ракетку Prince Classic с большим размером обода, изготовленную из алюминия. Большая площадь обода Prince Classic значительно увеличивало «игровое пятно», ракетка становилась более комфортной в игре. Современные теннисные ракетки изготовлены из графита. Первую полностью графитовую ракетку под названием Cannon в 1974 году выпустила американская компания Aldila.

Горные лыжи

Помимо тенниса Говард Хед оказал влияние на развитие горнолыжного спорта. В конце 1940-х годов он приступил к созданию нового стандарта горных лыж. Это были алюминиевые лыжи с фанерным сердечником для прочности, пластиковой ходовой поверхностью для легкого скольжения и кантами из углеродистой стали, которые врезались в снег на поворотах и позволяли быстро маневрировать. Так появились первые серийные горные лыжи HEAD «Standart» .

Кроссовки Nike

В 1985 году Тинкер Хэтфилд был принят на работу в компанию Nike в качестве дизайнера. За несколько десятилетий Хэтфилд разработал ряд моделей Nike, которые сегодня считаются классикой: Air Max 1, Air Trainer 1, Air Tech Challenge, Huarache, Air Raid. Именно Тинкеру Хэтфилду удалось уговорить Майкла Джордана заключить контракт с Nike. Итогом стал именной бренд Air Jordan, под которым сегодня производится также обувь для боксеров, профессиональных борцов и игроков в американский футбол. И да, ту самую модель Nike Mag из фильма «Назад в будущее — 2» придумал тоже Тинкер Хэтфилд.