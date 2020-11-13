8 особенностей китайских квартир, при виде которых хочется расцеловать свое уютное жилище

Китай всегда был для нас далеким и довольно непривычным государством. Здесь можно каждый день буквально натыкаться на что-то странное даже в обычной квартире. Ведь в Стране восходящего солнца и среднестатистическая ванная похожа на гигиеническую комнату в больнице, и по полу босиком не пробежаться, а любимый кухонный девайс китайцы и вовсе готовы возить с собой через моря и океаны.

Мы в AdMe.ru пообщались с девушкой, переехавшей в Китай, и разузнали, что же такое необычное есть в жилищах этой страны, чему любой приличный европеец точно удивится. А то и вздрогнет.

Никакой ванны и привычного для нас душа

В Китае любителей понежиться в ванне может поджидать неприятный сюрприз: этот привычный нам предмет здесь чаще всего встречается лишь в отелях высокого класса. Обычные же квартиры оснащены только довольно-таки спартанским душем, представляющим собой крепящийся к стене шланг и сток в полу.

И устроить посиделки на кухне тоже не получится

В отличие от наших кухонь, где люди собираются за завтраками, ужинами и даже принимают гостей, в Китае эта комната выполняет только свою прямую функцию — в ней готовят. Поэтому кухня здесь в большинстве своем довольно небольшое рабочее помещение, где нет места обеденному столу (он зачастую размещается в общей гостиной).

На полу по всей квартире — только плитка

Если мы считаем плиточный пол решением скорее для ванной и кухни, то в Китае именно он положен во всех комнатах квартиры. И, конечно же, это холодно: без тапочек или хотя бы носков ходить по такому полу неприятно. Правда, в современных домах с этим справляются, устанавливая во время строительства батареи прямо в пол, а не на стену.

Столы и техника могут быть прикрыты чем-то нарядным

Привычка заботливо укутывать бытовую технику и прочие поверхности, иногда встречающаяся у нашего старшего поколения, не обошла стороной и Китай. Всевозможные накидки и чехлы для стиральных машин, отопительных батарей, телевизоров и чего угодно можно с легкостью найти в домах и любых интернет-магазинах.

Минус духовка, плюс один непривычный девайс

Совершенно обычные для нас духовые шкафы вы вряд ли встретите в китайском жилище. А вот что точно есть в каждом доме — это рисоварка: похожий на мультиварку прибор, предназначенный для приготовления риса. Причем жители Китая так любят этот девайс, что часто берут его с собой, когда едут за границу, например на длительную учебу.

Свое распределение пространства

Жители Китая вряд ли сделают выбор в пользу большого помещения в квартире, которое станет спальней для нескольких человек. На такой же площади здесь скорее разместят множество маленьких, но отдельных для каждого члена семьи комнат.

Бойлер не роскошь, а необходимость

Привычная для нас горячая вода, текущая прямо из крана, вполне может удивить коренного китайца. Ведь в этой стране система водоснабжения нецентрализированная, и потому водонагревательный бойлер нужно обязательно приобретать для каждой квартиры.

И прикипать душой к жилищу точно не стоит

Проживая в Китае, вы вряд ли сможете передать с любовью обустроенную квартиру детям и тем более внукам. Согласно законодательству, в этой стране вся собственность принадлежит государству, а граждане могут владеть жильем только 70 лет. Еще неизвестно, что же будет по истечении этого срока (данное правило установили менее 70 лет назад), но, вероятно, к этому времени от самого дома уже ничего останется. В Китае очень активно новое сменяет все старое, в том числе жилье. Сегодня здесь довольно распространена практика сносить дома 20—30-летней давности, заново отстраивая на их месте более современные и, скорее всего, тоже недолговечные.