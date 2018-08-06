8 ошибок в прическе, которые добавят возраста даже обладательницам шикарных волос

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Прическа — важнейшая составляющая образа любой девушки. Ухоженные волосы могут выгодно подчеркнуть достоинства лица и сгладить недостатки, а вот неправильно подобранная стрижка или цвет волос могут испортить даже самую яркую внешность и подчеркнуть совсем не то, что хотелось бы.

AdMe.ru собрал примеры типичных ошибок в выборе прически, которые добавляют возраста, и советы о том, как их исправить.

1. Слишком темные волосы

Во-первых, темный цвет плохо скрывает отросшие корни. Во-вторых, если у вас светлая кожа, темные волосы только подчеркнут все ее недостатки. Отличной альтернативой однотонному черному окрашиванию станет сложное окрашивание в цвета теплых оттенков со светлыми бликами: это сделает волосы более объемными, а лицо — более молодым и свежим.

2. Окрашивание в холодные оттенки блонда

Светловолосым девушкам с кожей теплого цвета противопоказаны холодные оттенки вроде пепельного или платинового блонда и даже обычного русого: они подчеркивают лицо совсем в невыгодном свете и делают его слишком блеклым. Лучше выбрать теплые оттенки, гармонирующие с кожей, например медовый, карамельный или пшеничный.

3. Прически-«шапочки»

«Жесткие, неподвижные волосы выглядят слишком чопорно и неестественно, а это кому угодно добавит возраста», — отмечает стилиcт из Лос-Анджелеса Чарльз Дужич (Charles Dujic). Помимо этого, прически «волосок к волоску» смотрятся старомодно и неактуально. Поэтому не усердствуйте с лаком для волос и откажитесь от средств для укладки сильной фиксации.

4. Волосы, зачесанные назад

Полностью открывая лоб, вы тем самым привлекаете лишнее внимание к линии роста волос, которая с возрастом становится менее выраженной, и подчеркиваете недостатки кожи. Чтобы избежать этого эффекта, остановите свой выбор на стрижках, при которых волосы обрамляют лицо, или стрижках с челкой, которая поможет скрыть недостатки.

5. Длинные волосы без объема

С возрастом волосяные фолликулы работают менее активно, а сальные железы производят меньше кожного секрета, вследствие чего волосы становятся более тонкими и ломкими и теряют объем. Если вы столкнулись с такой проблемой, стоит выбрать более короткую стрижку. Стричься «под мальчика» вовсе не обязательно: длина должна быть такой, чтобы она позволяла сохранять объем.

6. Один и тот же цвет волос в разном возрасте

С возрастом волосы и кожа теряют пигмент, поэтому цвет, который был вам очень к лицу в 20 и 30 лет, в 40–50 лет может выглядеть на вас уже не так хорошо. Вместо того чтобы краситься в тот цвет, к которому вы привыкли в молодости, посоветуйтесь с парикмахером, чтобы он помог подобрать оттенок, который подходит вам именно сейчас.

7. Прямой пробор

С возрастом выработка коллагена замедляется. Кроме того, подкожный слой на лице распределяется неравномерно, концентрируясь в области подбородка. Из-за этого лицо кажется более вытянутым. Прямой пробор лишь подчеркивает эту особенность. Вместо него попробуйте сделать боковой пробор: он позволит сбалансировать пропорции лица, а также сделает прическу визуально более объемной.

8. Старомодные прически

Эта ошибка довольно очевидна, но многие по-прежнему продолжают ее совершать. «Возрастные» прически вроде перманентной завивки на коротких волосах, окрашивания в цвета «бургунди» и «баклажан» или локоны-букли делают вас старше, поэтому о них нужно забыть и оставить там, где им самое место, — в прошлом.