8 ошибок, которые совершает каждый владелец малогабаритной квартиры, когда пытается превратить ее в конфетку

Чем меньше площадь жилья, тем сложнее декорировать квартиру. Любое безобидное на первый взгляд решение (например, бросить ковровую дорожку около кровати или поставить журнальный столик напротив дивана) может или превратить миниатюрную квартирку в визуально большое помещение, или же еще больше подчеркнуть скромный размер жилплощади.

AdMe.ru изучил дизайнерские советы по оформлению небольшого жилья и теперь знает, какие ошибки совершают владельцы малогабаритных квартир.

1. Ковер маленького размера

Маленький ковер визуально уменьшает помещение, а большой увеличивает. Например, если на паласе помещается лишь один столик, значит, его площадь слишком мала. Если на ковер можно поставить и стол, и краешек дивана, и передние ножки кресла, это большой размер. Помимо визуального расширения пространства в маленькой квартире ковры могут разделять помещение на зоны. Например, если вы не хотите ставить ширмы или высокие шкафчики посередине комнаты, чтобы отделить место для сна от рабочего пространства или зоны отдыха, можете попробовать сделать это с помощью ковра.

2. Недостаточное освещение

Одного источника света или даже двух (как правило, это люстра в середине потолка и боковые небольшие светильники, объединенные в группу) для маленькой квартиры не хватит. Чтобы помещение казалось больше, нужно подсветить каждый темный уголок, а для этого нужно точечное освещение. К тому же свет необходимо выставлять с учетом своих потребностей. Если в правом углу комнаты вы собираетесь шить, в левом — рисовать, а посередине — читать книгу, вам понадобится как минимум 3 источника света. Продумывать такие вещи лучше на этапе планирования ремонта, поскольку в маленькую квартиру не стоит помещать напольные или настольные лампы: они загромождают пространство, которого и так не хватает. Идеальным вариантом будут настенные или потолочные светильники.

3. Горизонтальная организация пространства

Чем меньше помещение, тем более «вертикально» следует мыслить. В комнате может быть только парочка громоздких, горизонтально ориентированных вещей (например, диван или кровать), но не более — остальную мебель стоит выбирать вертикальной, вытянутой формы. Скажем, вместо коротких занавесок предпочтение нужно отдать длинным, которые достают до самого пола. Имеет смысл обратить внимание и на цвет штор: дизайнеры предлагают выбирать оттенок в тон стенам. Смысл в том, чтобы занавески и стены сливались и выглядели как одно целое. Предполагается, что это будет смотреться более дорого и изысканно.

То же самое с домашними растениями: от плоских и квадратных горшков стоит отказаться в пользу высоких.

4. Мебель из «тяжелых» материалов

Ничто так не увеличивает пространство, как мебель из стекла или любого другого прозрачного материала. Также можно посмотреть в сторону светоотражающих поверхностей, которые будут создавать иллюзию наличия большого количества зеркал, что тоже сыграет вам на руку. Такой же эффект имеют открытые полки. Правда, работает это только в том случае, если между предметами на полках есть пустые места. Если пустот не будет, пропадет и ощущение воздушности. А между темными и светлыми материалами предпочтение стоит отдать последним.

5. Стены и потолок выкрашены в один цвет

Не бойтесь экспериментировать с цветом и паттернами. Отличный вариант для малогабаритной квартиры — это вертикальные полосы, которые зрительно увеличивают высоту стен. Кстати, такой же эффект будет, если вы покрасите потолок чуть светлее того тона, в который окрашены стены. Если хотите использовать темные акценты, постарайтесь сделать так, чтобы они появлялись только у самого пола. Или по крайней мере ниже уровня глаз.

6. Мебель без ножек

Мебель на высоких ножках создает эффект парения, поскольку вы можете видеть пол и вам кажется, что мебель вовсе не стоит на нем. Из-за этого создается впечатление, будто комната имеет больший размер, чем на самом деле.

7. Маленькие зеркала

Если у вас, например, прихожая имеет вид узкого коридора, можно повесить на одной из стен большое зеркало — помещение мигом преобразится и будет казаться больше. При выборе зеркала в основную комнату нужно помнить о простом правиле: вешать его стоит на той стене, которая противоположна окну. Это делается, чтобы оно в том числе отражало свет, а света больше всего дают окна. Когда выбираете размер, не бойтесь отдавать предпочтение зеркалам во всю стену. Перед ними можно поставить небольшой комод или кресло — тогда появится такой эффект, будто бы за этой мебелью находится вход в какую-то другую комнату. К тому же это смотрится необычно и очень стильно.

8. Телевизор установлен на уровне глаз или ниже

Когда речь идет об однокомнатной квартире, телевизор стоит устанавливать значительно выше уровня глаз. В идеале его лучше повесить на стену. Здесь имеет место манипуляция: чтобы смотреть что-то, вам придется немного запрокинуть голову — из-за этого будет казаться, что стены квартиры выше, чем в действительности. К тому же под телевизором останется довольно много места, чтобы что-то там разместить.