8 ошибок, которые превращают ваше жилище в убежище Плюшкина

0 0 0 0

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мы постоянно обрастаем новыми вещами. Однако необходимо помнить, что раз в год нужно проводить ревизию дома, чтобы он не стал хранилищем ненужного хлама. Но просто выкидывать отслужившую свое одежду и технику не стоит, особенно если эти вещи еще могут кому-то пригодиться. Кстати, вид навязчивого поведения, заключающийся в собирании и хранении ненужных вещей, носит название силлогомания.

Мы в AdMe.ru решили совместить приятное с полезным и собрали для вас не только перечень того, чему стоит покинуть ваше жилище, но и места, где вашим вещам дадут вторую жизнь, что, согласитесь, точно добавит вам плюсиков в карму. А в бонусе каждый узнает себя.

Вы храните пустые банки, коробки, пакеты и контейнеры

Если вы храните упаковку от техники, то проверьте, не истек ли срок гарантии. Если да, то хранить ее больше нет смысла. Упаковку можно сдать в ближайший пункт приема макулатуры. Кстати, туда же можно отнести и старые ненужные документы. Пластиковую тару (пакеты, ненужные контейнеры для еды и так далее) и пустые стеклянные бутылки и банки отнесите в специальные пункты приема. Куда отдать: Макулатура.

Пластик, стекло.

Вы храните косметические средства, которыми не пользуетесь или пользуетесь очень долго

Косметика, которая пролежала у вас на полке больше года, может принести больше вреда, чем пользы. И даже если срок годности в норме, это не распространяется на уже открытую упаковку. Как правило, в таком случае срок эксплуатации не должен превышать 18 месяцев. Но крем от солнца нельзя использовать на следующий сезон (то есть максимум его жизни — 3 месяца с момента открытия). Также стоит избавиться от: Засохшего лака.

Ненужных пробников духов.

Расчесок, отслуживших свое, и резинок, потерявших форму.

Средств для депиляции и солнцезащитного крема.

Средств от насекомых. Куда отдать: Такие магазины, как MAC, Kiehlʼs, Origins и LUSH, имеют специальные пункты приема пустой упаковки собственного производства. Тюбики должны быть пустыми и чистыми.

Вы храните книги, которые не читаете

Если у вас есть ненужные книги, которые достались вам по наследству, то, прежде чем избавиться от них, проверьте, не раритет ли это. Для начала посмотрите на год издания. Все книги до 1935 года считаются антиквариатом. Оцените внешний вид: нет ли сильной деформации, заломов. Также найдите информацию об издательстве, ведь чем меньше времени оно существовало, тем дороже будет книга. Проверьте, есть ли она и какова ее стоимость на букинистических сайтах. Если же ваши книги точно не раритет, но выглядят хорошо, а вам уже не приносят радости, то не выкидывайте их, а лучше дайте им второй шанс. Куда отдать: Если вы готовы отдать книги бесплатно, то уточните в ближайшей библиотеке, готовы ли там взять их у вас. Если нет, то пожертвуйте через сайт «Собиратор».

Продайте на букинистических сайтах вроде Alib.ru и Libex.ru.

Для книг в совсем уж плохом состоянии подойдет карта Recyclemap с фильтром «бумага».

Вы храните ненужную электронику, компакт-диски и кассеты

Не храните дома старые CD- и DVD-диски и всевозможные кассеты. Просто оцифруйте нужную информацию с этих носителей и храните на своем ПК. Если у вас есть старая ненужная техника, мы тоже рекомендуем от нее избавиться. Это же касается и неактуальных зарядных устройств, севших батареек. Куда отдать: Использованные батарейки можно сдать на переработку в любом магазине «Вкусвилл».

Старые диски, зарядные устройства и прочее можно сдать в ближайшем пункте приема отходов или в «Сфере Экологии».

Отслужившую свое, но рабочую технику можно обменять по программе trade-in («меняем старое на новое»), которая действует во многих магазинах электроники.

Диски с играми, фильмами и музыкой в хорошем состоянии можно попробовать продать на «Авито».

Вы храните одежду, обувь и аксессуары, которые не носите больше года

Если в вашем гардеробе есть вещи, которые уже год, а то и больше, не вызывали у вас желания надеть их, то вряд ли вам стоит и дальше забивать ими шкаф. То же самое касается и вещей не по размеру (ах, эта заветная полочка «вдруг похудею»). Проверьте полки с аксессуарами: шляпы, перчатки, платки, ремни, кошельки, рюкзаки и сумки тоже нуждаются в ревизии. Перетряхните обувь и проверьте бижутерию. Все, что потеряло актуальность, заслуживает второй жизни, а не медленного умирания в закромах вашего гардероба. Куда отдать: Если вещи в хорошем состоянии, продайте или обменяйте их на сайтах типа «Авито» или «Из рук в руки».

Сдайте в магазин H&M, где около касс есть специальные ящики для ненужной одежды с дефектами.

Одежду и обувь можно отдать на благотворительность в «Лавку радостей», «Свалку», «Собиратор», «Добрые вещи».

Поучаствуйте в дресс-кроссинге «Мне не подошло» или фримаркете. Участники данных мероприятий приносят вещи (и не только одежду) в хорошем состоянии на обмен.

Отдайте в Благотворительный фонд «Второе дыхание». Это проект, куда можно принести вещи в абсолютно любом состоянии. Дальше их сортируют на 3 типа: теплые и функциональные идут в центры социального обслуживания и благотворительные организации, вещи в плохом состоянии идут на переработку, а вещи в очень хорошем состоянии от известных фирм идут в секонд-хенды.

Просматривайте сайт организации «Красный Крест», где регулярно обновляются данные об актуальных потребностях незащищенного населения.

Вы храните продукты, которые не едите

Речь идет не о просроченных продуктах (надеемся, у вас таковых не имеется), но все же крупы, подсолнечное масло, муку и специи нужно проверять раз в полгода, чтобы убедиться, что все сроки годности актуальны. Это же касается и соусов, кетчупа и горчицы, которые уютно примостились на дверце холодильника. Помните, что в открытом виде хранить такие продукты долго нельзя, даже если официальный срок годности еще не вышел. Проверьте морозилку. Если продукт уже невозможно идентифицировать, стоит выбросить его. Кстати, если вы поместите около холодильника маркер, то им будет удобно писать дату заморозки того или иного продукта прямо на упаковке. Куда отдать: Если у вас есть пригодные для употребления продукты, которые вы бы хотели отдать на благотворительность, то обратитесь в государственные пункты социальной помощи.

Отдайте в благотворительную организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы». Сотрудники фонда передадут продукты нуждающимся бездомным, пенсионерам и инвалидам.

Вы храните старую бытовую технику, мебель, домашний текстиль и посуду

Вы храните гаджеты, вещи и игрушки, которые уже не по возрасту вашим детям

Одежда, игрушки, обувь и все сопутствующее, из чего ваше любимое чадо выросло, не стоит держать дома, если вы не планируете пополнения в семействе в ближайшее время. А детям заодно можно рассказать о пользе благотворительности. Куда отдать: Магазин «Мамантин» с удовольствием выкупит у вас ненужные вещи, игрушки, обувь, коляски, ходунки.

Бесплатно можно отдать на сервисах «Дети Mail.ru», Baby.ru.

В благотворительный проект «Добрый ящик».

Бонус: а у вас есть такой член семьи?