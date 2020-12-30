8 ошибок гардероба, которые на самом деле выдают неуверенность в себе

Наше внутреннее состояние выдают не только поведение, речь и очевидные сигналы тела. Одежда, которую мы носим изо дня в день, раскрывает нас перед окружающими не меньше, рассказывая о наших амбициях, роде деятельности, страхах, привычках и эмоциях. Ведь на самом деле при выборе очередной пары джинсов мало кто ориентируется на модные журналы — решение чаще всего продиктовано психологическими причинами.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили статьи и мнение разнообразных психологов и в конце концов обнаружили, что часто за определенным стилем и привычками в выборе одежды скрываются комплексы и неуверенность в себе.

Оголенность

Нет ничего плохого в желании чувствовать себя привлекательной и носить для этого открытые вещи, ведь тело — это тоже своего рода ценность, которой порой хочется похвастаться. Однако когда в гардеробе нет баланса и большой процент тела открывается одновременно и слишком часто, это явный признак того, что в глубине души вы считаете, будто это единственная ценность, которую вы можете предложить.

Несоответствие возрасту

Попытки одеваться несоответственно возрасту говорят о неприятии себя. Тинейджерская одежда в зрелом возрасте является отчаянной попыткой притормозить процесс старения и говорит об отказе от взросления. Точно так же слишком взрослая и консервативная одежда на подростке делает внешний вид несколько неуклюжим и говорит о замешательстве и беспокойстве о том, что его не будут воспринимать всерьез.

Рабочая одежда

О проблеме с самоидентификацией и отсутствии стремления к самовыражению также говорит зацикленность на одном комплекте одежды. Например, когда человек практически всегда ходит в рабочей одежде, которая не слишком подходит для остальных сфер его жизни. Чаще всего так бывает в среде трудоголиков с ненормированным рабочим графиком, что является признаком отсутствия баланса между семейной жизнью и работой.

Тренды

Излишняя, даже болезненная зависимость от дизайнерских новинок и трендов также указывает на серьезную проблему с самооценкой. Скорее всего, наличием всех этих модных вещей вы просто хотите продемонстрировать окружающим свою состоятельность и вызвать уважение, которого вам не хватает для адекватной самооценки. Еще хуже, когда стиль полностью копируется с кого-то другого, без собственной индивидуальности.

Простота и небрежность

Отсутствие аксессуаров, однообразие и небрежность говорят о том, что вы, скорее всего, даже не думаете о чужом внимании и впечатлении, которое производите, потому что вами руководят рутина и скука. Некоторые исследования делают особенный акцент на джинсы — при всей своей простоте они довольно прихотливы и редко садятся идеально. Поэтому приверженность этому элементу одежды вкупе с неряшливостью может говорить о том, что женщина потеряла интерес к своей внешности и даже может находиться в подавленном состоянии.

Оверсайз

Стиль оверсайз в свое время развязал руки многим, однако и в его мире есть свои законы, которые учитываются модниками и игнорируются людьми, которые лишь прикрывают мешковатой одеждой собственные комплексы. Например, желание спрятаться от чужих глаз вынуждает девушек слишком часто прибегать к помощи просторной одежды, которая в конце концов полностью вытесняет приталенные и элегантные вещи из гардероба.

Логомания

Излишнее количество логотипов на вашей одежде также говорит о том, что вы усердно пытаетесь произвести впечатление и вызвать восхищение. Красивая сумочка или даже элемент одежды с логотипами известного бренда сами по себе не несут никакого негатива. Но если вы покрыты ими с головы до пят, то это уже похоже на откровенное выпячивание вашей финансовой состоятельности. Особенно тревожно, если вещи при этом еще и куплены на деньги, которых у вас нет, то есть в кредит или в долг.

Монохромность

Отсутствие сочетания разных цветов и преобладание в гардеробе темных и серых оттенков говорит о том, что вы максимально хотите слиться с толпой и превратиться в невидимку. Ведь учеными давно доказано, что яркие цвета невольно притягивают взгляды. Значит, даже если вы знаете, что красный цвет положительно влияет на образ человека, но не используете это, вы явно намеренно не желаете привлекать внимание.