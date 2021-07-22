8 привычных нам вещей, которые во многих домах скоро днем с огнем будет не сыскать

Первый домашний холодильник был изобретен в 1913 году. И, конечно, он сильно отличался от привычного нам сейчас устройства: с того года и до наших дней постепенно появлялись более современные и удобные модели. Вот так и все постоянно меняется, уступая место новому, и особенно это касается всяких штуковин для улучшения нашей жизни.

Мы в AdMe.ru решили узнать, какие привычные вещи могут пропасть из наших квартир, ведь их вполне могут вытеснить их современные аналоги. А в бонусе вас будет ждать заметка о том, какую раздражающую привычку лучше оставить в прошлом.

1. Холодильник

Встраиваемые выдвижные холодильники начинают потихоньку вытеснять обычные, к которым мы так привыкли. Те, у кого небольшие семья и кухня, могут выбрать выдвижные холодильные ящики — они устанавливаются под столешницу и занимают совсем немного места. Что здорово: такую современную технику можно совершенно незаметно интегрировать в свой дизайн — просто подобрать подходящий фасад и сделать холодильник совсем незаметным на кухне.

2. Лампа

Лампы, имитирующие закат, рассвет и даже радугу, набирают популярность не только в соцсетях, но и просто у людей, которые хотят сделать свой дом уютнее. Эти лампы больше похожи на проекторы, а некоторые модели способны превратить стены в произведения искусства. Конечно, у них нет никаких преимуществ для здоровья, по сравнению, например, с лампами для светотерапии, они просто делают жилище ярким.

3. Мыльница

Большой популярностью пользуются и сенсорные дозаторы. В отличие от обычных они более гигиеничные и удобные: не придется до них даже дотрагиваться, а значит, и так часто мыть. Но что самое приятное — в некоторых моделях мыло сначала проходит через вспениватель и, поднеся к нему ладонь, вы получите не просто каплю жидкости, а пенное облачко.

4. Растения как очиститель воздуха

Часто для очистки воздуха в доме используют растения. Но, как оказалось, комнатные цветы почти никак этому не способствуют. Зато есть проверенные устройства — специальные очистители воздуха. Говорят, это одна из тех вещей, без которых мы как будто бы можем обойтись, но стоит ее купить и все, не понимаем, как обходились без нее раньше. Эти устройства способны убрать из воздуха аллергены и даже запахи, а благодаря этому и улучшить качество сна. Главное, перед покупкой учитывать тип фильтра и производимый устройством шум.

5. Скучные кашпо для растений

Времена однообразных кашпо «как у всех» проходят. Теперь, когда спрос на растения стал запредельно высок и многие используют их для украшения интерьера, люди все чаще подбирают для своих зеленых красавцев и подходящий оригинальный горшок. В современных квартирах обычные пластиковые кашпо встречаются уже не так часто.

6. Одеяло

Вы наверняка замечали, что под тяжелым, например ватным, одеялом спится лучше, нежели под обычным. На эту тему было даже проведено исследование, и оно показало, что тяжелые одеяла действительно улучшают качество сна и даже могут помочь при бессоннице. Они вызывают чувство защищенности: кажется, что тебя запеленали или обнимают. Неудивительно, что спрос на утяжеленные одеяла — а теперь продаются и такие — растет. При выборе этого предмета не лишним будет проконсультироваться со своим врачом, особенно это касается пожилых людей.

7. Коврик для ванной

Различные тканевые коврики для ванной — это прошлый век. Сейчас появились коврики с эффектом памяти, которые не скользят по полу, не покрываются плесенью, отлично впитывают воду и очень приятны для ног. Судя по всему, стоять на таком — все равно что стоять на облачке.

8. Выключатели

Освещение, которое можно контролировать голосом, через приложение, которому можно задать расписание, уже давно не фантастика, а реальность. На умную технику спрос растет, и особенно это касается более молодого поколения, которое продвинуто в области технологий. Что и говорить, это удобно: включать и выключать свет не вставая с кровати.

Бонус: посуда «для праздника и гостей»

У многих из нас был или даже есть до сих пор тот самый сервиз или набор чашек, который стоит где-нибудь в шкафу и ждет своего звездного часа. Согласитесь, это раздражает: чудесная посуда просто стоит без дела, а ведь куда приятнее было бы из нее пить и есть, а не только смотреть. Но, кажется, привычка покупать хорошие вещи и держать их до случая уходит в прошлое, по крайней мере, в современных квартирах уже почти не встретишь серванта с посудой.