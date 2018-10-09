8 запрещенных сочетаний в одежде, из-за которых весь образ станет нелепым (Никогда не надевайте коктейльное платье с сапогами)
Кажется, что для современных девушек практически не существует запретов в создании модных образов. И действительно, то, что раньше было категорическим табу, например обувь и сумка из разных материалов, сейчас на пике популярности. Но все же в погоне за свежими трендами не нужно забывать о самом главном — здравом смысле.
Мы в AdMe.ru интересуемся модными тенденциями, но понимаем, что иногда сочетать несочетаемое — это не самая лучшая идея.
1. Высокие сапоги и юбка ниже колена
Почему это неудачное сочетание?
Высокая обувь в комплекте с длинной юбкой визуально укорачивает даже длинные ноги. Если же сапоги на плоском ходу, вы будете казаться еще ниже.
Как исправить?
- К юбке миди лучше подобрать ботильоны или туфли. Еще один вариант — кроссовки или кеды, если это, конечно, в вашем стиле.
- Если уж очень хочется надеть высокие сапоги вместе с юбкой длиной ниже колена, стоит выбрать модель с завышенной талией.
2. Ботфорты на каблуках и вызывающая одежда с обилием декора
Почему это неудачное сочетание?
Излишний декор делает образ чересчур вызывающим и «дешевым».
Как исправить?
- Ботфорты — это самостоятельный яркий акцент образа, и он не нуждается в других дополнениях. Если вы планируете надеть такие сапоги, одежду лучше выбирать с минимумом декоративных деталей.
- Платья и юбки «с изюминкой», акцентирующие на себе все внимание, идеально сочетаются с простой обувью вроде классических ботильонов.
3. Юбка макси и удлиненное пальто
Почему это неудачное сочетание?
Юбка макси и удлиненное пальто в одном образе делают силуэт значительно менее гармоничным и пропорциональным.
Как исправить?
- К длинной юбке нужна укороченная верхняя одежда. Подойдут приталенное пальто, кожаная куртка или даже парка.
- Удлиненное пальто хорошо будет смотреться с джинсами или брюками.
4. Коктейльное платье и сапоги (ботильоны)
Почему это неудачное сочетание?
Коктейльное или вечернее платье уместны на торжественных мероприятиях. А вот сапоги или даже ботильоны — нет. Они будут отвлекать внимание от вашего наряда, да и к тому же в них точно будет жарко.
Как исправить?
Изящные лодочки — лучшая обувь для торжественных мероприятий. Подойдут и босоножки на шпильке, но в этом случае — никаких колготок.
5. Обувь на шпильках и одежда в стиле милитари
Почему это неудачное сочетание?
Если речь идет о коротком платье, то с туфлями на шпильке оно будет выглядеть довольно вульгарно. Если же это брюки — просто нелепо.
Как исправить?
Одежда в стиле милитари идеально сочетается с кедами. Неплохой вариант — грубые армейские ботинки или ботильоны на плоском ходу.
6. Длинный кардиган и пышная юбка-миди
Почему это неудачное сочетание?
Удлиненный кардиган не позволяет прорисовать четкий женственный силуэт, что очень важно, если вы планируете создать красивый лук с пышной юбкой миди.
Как исправить?
- К юбке такого кроя лучше подобрать укороченный кардиган. Это поможет сделать акцент на талии.
- Еще один хороший вариант — приталенный жакет, перехваченный поясом или ремешком. С юбкой-пачкой нежного оттенка или кружевной юбкой миди он будет смотреться просто умопомрачительно.
7. Брюки-кюлоты и кроссовки
Почему это неудачное сочетание?
Кюлоты «крадут» рост, а в сочетании с кроссовками визуально укорачивают даже длинные ноги, притом довольно сильно.
Как исправить?
- Такие брюки идеально смотрятся с обувью на каблуках.
- Если вы хотите визуально увеличить свой рост, выберите кюлоты и туфли или ботильоны светлых оттенков.
8. Высокие сапоги и короткие платья-рубашки
Почему это неудачное сочетание?
Такой лук выглядит незавершенным: в нем как будто чего-то не хватает. И это что-то — юбка.
Как исправить?
- Платье-рубашка правильной длины выглядит намного элегантнее. Образ, где на роль первой скрипки выбрана такая вещь, смотрится весьма интересно.
- Если у вас уже есть короткое платье-рубашка, попробуйте комбинировать его с легинсами. Такой комплект будет уместен в сочетании и с высокими сапогами, и с ботильонами.
Фото на превью modeblogg / Instagram, modeblogg / Instagram