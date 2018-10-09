8 запрещенных сочетаний в одежде, из-за которых весь образ станет нелепым (Никогда не надевайте коктейльное платье с сапогами)

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Кажется, что для современных девушек практически не существует запретов в создании модных образов. И действительно, то, что раньше было категорическим табу, например обувь и сумка из разных материалов, сейчас на пике популярности. Но все же в погоне за свежими трендами не нужно забывать о самом главном — здравом смысле.

Мы в AdMe.ru интересуемся модными тенденциями, но понимаем, что иногда сочетать несочетаемое — это не самая лучшая идея.

1. Высокие сапоги и юбка ниже колена

Почему это неудачное сочетание? Высокая обувь в комплекте с длинной юбкой визуально укорачивает даже длинные ноги. Если же сапоги на плоском ходу, вы будете казаться еще ниже. Как исправить? К юбке миди лучше подобрать ботильоны или туфли. Еще один вариант — кроссовки или кеды, если это, конечно, в вашем стиле.

Если уж очень хочется надеть высокие сапоги вместе с юбкой длиной ниже колена, стоит выбрать модель с завышенной талией.

2. Ботфорты на каблуках и вызывающая одежда с обилием декора

Почему это неудачное сочетание? Излишний декор делает образ чересчур вызывающим и «дешевым». Как исправить? Ботфорты — это самостоятельный яркий акцент образа, и он не нуждается в других дополнениях. Если вы планируете надеть такие сапоги, одежду лучше выбирать с минимумом декоративных деталей.

Платья и юбки «с изюминкой», акцентирующие на себе все внимание, идеально сочетаются с простой обувью вроде классических ботильонов.

3. Юбка макси и удлиненное пальто

Почему это неудачное сочетание? Юбка макси и удлиненное пальто в одном образе делают силуэт значительно менее гармоничным и пропорциональным. Как исправить? К длинной юбке нужна укороченная верхняя одежда. Подойдут приталенное пальто, кожаная куртка или даже парка.

Удлиненное пальто хорошо будет смотреться с джинсами или брюками.

4. Коктейльное платье и сапоги (ботильоны)

Почему это неудачное сочетание? Коктейльное или вечернее платье уместны на торжественных мероприятиях. А вот сапоги или даже ботильоны — нет. Они будут отвлекать внимание от вашего наряда, да и к тому же в них точно будет жарко. Как исправить? Изящные лодочки — лучшая обувь для торжественных мероприятий. Подойдут и босоножки на шпильке, но в этом случае — никаких колготок.

5. Обувь на шпильках и одежда в стиле милитари

Почему это неудачное сочетание? Если речь идет о коротком платье, то с туфлями на шпильке оно будет выглядеть довольно вульгарно. Если же это брюки — просто нелепо. Как исправить? Одежда в стиле милитари идеально сочетается с кедами. Неплохой вариант — грубые армейские ботинки или ботильоны на плоском ходу.

6. Длинный кардиган и пышная юбка-миди

Почему это неудачное сочетание? Удлиненный кардиган не позволяет прорисовать четкий женственный силуэт, что очень важно, если вы планируете создать красивый лук с пышной юбкой миди. Как исправить? К юбке такого кроя лучше подобрать укороченный кардиган. Это поможет сделать акцент на талии.

Еще один хороший вариант — приталенный жакет, перехваченный поясом или ремешком. С юбкой-пачкой нежного оттенка или кружевной юбкой миди он будет смотреться просто умопомрачительно.

7. Брюки-кюлоты и кроссовки

Почему это неудачное сочетание? Кюлоты «крадут» рост, а в сочетании с кроссовками визуально укорачивают даже длинные ноги, притом довольно сильно. Как исправить? Такие брюки идеально смотрятся с обувью на каблуках.

Если вы хотите визуально увеличить свой рост, выберите кюлоты и туфли или ботильоны светлых оттенков.

8. Высокие сапоги и короткие платья-рубашки