8 запрещенных сочетаний в одежде, из-за которых весь образ станет нелепым (Никогда не надевайте коктейльное платье с сапогами)

Кажется, что для современных девушек практически не существует запретов в создании модных образов. И действительно, то, что раньше было категорическим табу, например обувь и сумка из разных материалов, сейчас на пике популярности. Но все же в погоне за свежими трендами не нужно забывать о самом главном — здравом смысле.

Мы в AdMe.ru интересуемся модными тенденциями, но понимаем, что иногда сочетать несочетаемое — это не самая лучшая идея.

1. Высокие сапоги и юбка ниже колена

Почему это неудачное сочетание?

Высокая обувь в комплекте с длинной юбкой визуально укорачивает даже длинные ноги. Если же сапоги на плоском ходу, вы будете казаться еще ниже.

Как исправить?

  • К юбке миди лучше подобрать ботильоны или туфли. Еще один вариант — кроссовки или кеды, если это, конечно, в вашем стиле.
  • Если уж очень хочется надеть высокие сапоги вместе с юбкой длиной ниже колена, стоит выбрать модель с завышенной талией.

2. Ботфорты на каблуках и вызывающая одежда с обилием декора

Почему это неудачное сочетание?

Излишний декор делает образ чересчур вызывающим и «дешевым».

Как исправить?

  • Ботфорты — это самостоятельный яркий акцент образа, и он не нуждается в других дополнениях. Если вы планируете надеть такие сапоги, одежду лучше выбирать с минимумом декоративных деталей.
  • Платья и юбки «с изюминкой», акцентирующие на себе все внимание, идеально сочетаются с простой обувью вроде классических ботильонов.

3. Юбка макси и удлиненное пальто

Почему это неудачное сочетание?

Юбка макси и удлиненное пальто в одном образе делают силуэт значительно менее гармоничным и пропорциональным.

Как исправить?

  • К длинной юбке нужна укороченная верхняя одежда. Подойдут приталенное пальто, кожаная куртка или даже парка.
  • Удлиненное пальто хорошо будет смотреться с джинсами или брюками.

4. Коктейльное платье и сапоги (ботильоны)

Почему это неудачное сочетание?

Коктейльное или вечернее платье уместны на торжественных мероприятиях. А вот сапоги или даже ботильоны — нет. Они будут отвлекать внимание от вашего наряда, да и к тому же в них точно будет жарко.

Как исправить?

Изящные лодочки — лучшая обувь для торжественных мероприятий. Подойдут и босоножки на шпильке, но в этом случае — никаких колготок.

5. Обувь на шпильках и одежда в стиле милитари

Почему это неудачное сочетание?

Если речь идет о коротком платье, то с туфлями на шпильке оно будет выглядеть довольно вульгарно. Если же это брюки — просто нелепо.

Как исправить?

Одежда в стиле милитари идеально сочетается с кедами. Неплохой вариант — грубые армейские ботинки или ботильоны на плоском ходу.

6. Длинный кардиган и пышная юбка-миди

Почему это неудачное сочетание?

Удлиненный кардиган не позволяет прорисовать четкий женственный силуэт, что очень важно, если вы планируете создать красивый лук с пышной юбкой миди.

Как исправить?

  • К юбке такого кроя лучше подобрать укороченный кардиган. Это поможет сделать акцент на талии.
  • Еще один хороший вариант — приталенный жакет, перехваченный поясом или ремешком. С юбкой-пачкой нежного оттенка или кружевной юбкой миди он будет смотреться просто умопомрачительно.

7. Брюки-кюлоты и кроссовки

Почему это неудачное сочетание?

Кюлоты «крадут» рост, а в сочетании с кроссовками визуально укорачивают даже длинные ноги, притом довольно сильно.

Как исправить?

  • Такие брюки идеально смотрятся с обувью на каблуках.
  • Если вы хотите визуально увеличить свой рост, выберите кюлоты и туфли или ботильоны светлых оттенков.

8. Высокие сапоги и короткие платья-рубашки

Почему это неудачное сочетание?

Такой лук выглядит незавершенным: в нем как будто чего-то не хватает. И это что-то — юбка.

Как исправить?

  • Платье-рубашка правильной длины выглядит намного элегантнее. Образ, где на роль первой скрипки выбрана такая вещь, смотрится весьма интересно.
  • Если у вас уже есть короткое платье-рубашка, попробуйте комбинировать его с легинсами. Такой комплект будет уместен в сочетании и с высокими сапогами, и с ботильонами.

Фото на превью modeblogg / Instagram, modeblogg / Instagram

26 На склад!
7 Комментарии
  • 9 октября 2018
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  • 20436

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