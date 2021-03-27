8 неказистых деталей интерьера, которые лучше убрать с глаз долой

Каждый из нас старается создать в своем гнездышке комфорт, уют и красоту. Кто-то предпочитает придерживаться минималистичного дизайна, кто-то обожает яркие акценты и обилие мелких деталей, а кому-то по душе наполнять пространство вокруг себя любимыми вещами, не заботясь о выдержанности стиля. И это прекрасно, ведь все мы разные. Но все же есть вещи, которые многие из нас предпочли бы убрать с глаз долой. Но не получается: они жизненно необходимы в квартире.

Мы в AdMe.ru поставили перед собой задачу найти несколько способов превратить неприглядные детали нашего жилища в стильные и колоритные.

Электрощиток

В некоторых квартирах эта коробка незаметно расположена в удобном месте, и тогда думать, как ее спрятать, нет необходимости. Но случается, что автоматы-выключатели находятся там, где за них обязательно зацепится взгляд. Так как доступ к ним необходим, мы предлагаем замаскировать коробку. К примеру, можно спрятать ее в навесной шкафчик — получится не только красиво, но и функционально.

Газовая колонка

Это устройство помогает экономить на коммунальных платежах за горячую воду. Но выглядит колонка не всегда эстетично и чаще всего выбивается из интерьера комнаты (обычно такие приборы устанавливаются на кухне или в ванной). Спасти положение помогут, например, перфорированные панели, которыми можно закрыть переднюю часть колонки. Ну а самый простой способ вписать ее в интерьер — оформить колонку и стену в единой цветовой гамме. Трубы сверху и снизу можно закрыть шкафчиками в цвет гарнитура. Важно помнить, что колонка должна быть хорошо вентилируема и ни в коем случае не следует самостоятельно перемещать ее или разбирать.

Wi-Fi-роутер

В интерьере, выполненном, к примеру, в стиле хай-тек, роутеры и подобные ему аксессуары не будут выглядеть лишними или неуместными. Но если ваша квартира — образец винтажного стиля или яркого бохо, то идея замаскировать источник интернета будет весьма кстати. Роутер можно спрятать в декоративную коробку с тонкими стенками, проделав в ней отверстия для проводов. А если он висит на стене, то неплохим решением будет ящичек с фигурной перфорацией.

Радиатор отопления

С этим предметом нужно быть особенно внимательными: закрыть его плотным материалом не получится, близко к радиатору лучше вообще ничего не ставить, ведь он является основным источником тепла в квартире и вдобавок может повредить вещи, чувствительные к высоким температурам. Но выход все же есть: можно закрыть батарею решетчатой панелью или декоративным экраном с отверстиями. Особенно выигрышно это будет смотреться на тех радиаторах, которые расположены под подоконниками.

Трубы

С сантехническими коммуникациями дело обстоит проще. Спрятать трубы на кухне или в ванной можно несколькими способами. Самый простой и бюджетный — покрасить их в тон стены. Также можно скрыть водопровод за фальшстеной или перегородкой из металлических профилей (главное, не забыть оставить люки для того, чтобы обеспечить доступ к трубам в случае необходимости). И, конечно, их можно поместить в настенный шкаф, если размер позволяет.

Провода

Сложно даже представить квартиру, где никаких проводов не видно. Электроника так прочно вошла в наш обиход, что иногда мы совсем перестаем замечать электрошнуры. Но, конечно, далеко не во всех случаях. Чтобы улучшить облик комнаты, кабели можно поместить в плинтус, а если они поднимаются вдоль двери — в наличники со специальными выемками. А спрятать розетки вместе с торчащими из них проводами поможет обычная пластиковая коробочка, цветная или однотонная — на ваш вкус.

Кондиционер

Далеко не всякий кондиционер украсит интерьер квартиры. Спрятать этот прибор можно, поместив его, например, в соразмерный шкафчик с откидывающейся дверцей. Это может быть как отдельный элемент, так и часть пристенной мебели. Еще один вариант — закрыть кондиционер с передней стороны решетчатой панелью. Она не помешает циркуляции воздуха и улучшит внешний вид комнаты.

Лоток для животных

Казалось бы, куда его ни поставь — везде попадается если не под ноги, то на глаза и хозяевам, и гостям. Мы предлагаем попробовать поместить кошачий туалет в большой пластиковый контейнер или замаскировать внутри мебели. Только обязательно нужно позаботиться о том, чтобы животному был обеспечен легкий доступ внутрь. Такое решение защитит квартиру от лишней грязи, а питомцу предоставит уединение.