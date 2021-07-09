8 модных трендов прошлого, которые нежданно-негаданно ворвались в сегодняшний день

Модные тенденции имеют свойство возвращаться. Дизайнеры черпают вдохновение в прошлых десятилетиях и интерпретируют тренды тех времен на новый лад. Мода сегодняшнего дня вобрала в себя отличительные черты других эпох, и такое разнообразие придется по душе каждому.

Мы в AdMe.ru изучили главные тенденции нынешних времен, которые пришли к нам из прошлых десятилетий.

Высокое каре

Во времена «ревущих 20-х» женщины массово обрезали длинные волосы. Самой популярной была стрижка длиной до мочки уха. Прическа могла быть с челкой или без, гладкой или с завитками. Как и 100 лет назад, такое высокое каре снова в моде во всевозможных вариациях.

Воротник «пилигрим»

Одним из главных трендов 2021 года является романтичный крупный воротник, который называют «пилигрим». Таким аксессуаром украшали наряд в начале ХХ века, также он был в моде в 80-х годах. Сейчас воротник необязательно носить только с выходными платьями, его можно смело надевать поверх любимого свитера или кардигана в сочетании с джинсами.

Женственные платья с растительным и ягодным принтом

Платья и сарафаны в стиле 50-х и начала 60-х годов ныне пользуются особенной популярностью у знаменитостей, которые оказывают влияние на мир моды. Отличительные черты таких нарядов — женственный силуэт, яркий цвет или романтичный растительный принт: цветы и ягоды. Например, модель и дизайнер Харли Виера-Ньютон облюбовала вишневые узоры.

Яркий монохромный костюм

Мода 1970-х годов ассоциируется в первую очередь с обилием красок. Однотонный костюм любого яркого оттенка был must have модника или модницы той поры, особенно любили его сочетать с водолазками. В 2021 году женские брючные комплекты в духе 70-х снова на пике популярности. Особенным почетом пользуются оттенки зеленого цвета.

Объемный боб

Эксперты мира моды заявляют, что легендарная прическа Дианы Спенсер возвращается в тренды, но в новой интерпретации. Такие знаменитости, как Хейли Болдуин и Кайя Гербер, уже успели «примерить» современные версии укладок в стиле любимой британской принцессы.

Корсет

В 80-х годах с подачи певицы Мадонны корсеты стали популярны как полноценный предмет одежды, а не нижнее белье. Затем они ненадолго исчезли с радаров и вновь ворвались в гардеробы модниц в нулевые. Их было принято носить с повседневной одеждой — брюками и юбками. В 2021 году эта тенденция возвращается. Можно смело надевать романтичный корсет вместе с джинсами.

Губы с эффектом желе

Последние годы косметички модниц заполонили матовые помады. Однако такими текстурами все уже успели пресытиться, раз в 2021 году объявили возвращение в моду глянцевых блесков, и губы с так называемым эффектом желе снова на пике популярности. При этом матовые помады не переходят в разряд антитрендов, а будут равноправной альтернативой «влажным» покрытиям для губ.

Мешковатые брюки

Популярность хип-хоп-культуры в 2000-е привила молодежи любовь к свободным удобным брюкам, которые девушки часто носили с укороченными топами и футболками. Уличная мода 2021 года напоминает те времена. Мешковатые брюки во всевозможных вариациях снова популярны.