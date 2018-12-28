Как изменится макияж в 2019 году (Похоже, визажисты прислушались к мнению мужчин)

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Кажется, уже все модницы нашли свою идеальную красную помаду, научились делать контуринг не хуже Ким Кардашьян и могут нарисовать несколько видов стрелок, не глядя в зеркало. Но в 2019 году эти навыки не пригодятся, ведь им на смену пришли совсем другие тенденции, о которых вы узнаете, заглянув в статью. Спойлер: изменения коснулись и праздничного макияжа.

AdMe.ru узнал, какие правила визажисты диктуют в новом году и что придется пересмотреть в своем образе девушкам, которые привыкли следить за модой.

1. Румянец вместо контуринга

Уже не первый год визажисты призывают отказаться от контуринга в повседневной жизни, вот и в 2019-м нас ждет очередная попытка свержения этой популярной тенденции. Привычную коррекцию призван заменить румянец, который должен занимать почти всю площадь щек.

2. Макияж без макияжа

Следующие изменения коснутся текстур — в новом году плотные тональные средства сменят полупрозрачные. Девиз 2019 года: «Больше естественных лиц!», и это не может не радовать. Незаметный макияж требует хорошей, здоровой кожи, поэтому на первый план выходит косметика по уходу, а не декоративная. А для того, чтобы сделать глаза выразительнее, визажисты используют маленькую хитрость: подбирают консилер на 3 оттенка темнее кожи и наносят на веко вместо теней.

3. Никакого увеличения губ

Настоящая революция ждет в 2019 году форму губ. Визажисты пытаются донести идею о том, что в естественности нет ничего плохого и не нужно пытаться изменить свои природные данные косметикой либо в кабинете косметолога. Поэтому главная задача в наступающем году — перестать выходить за контур своих губ и делать омбре в желании добиться эффекта «Анджелина Джоли».

4. Легкое сияние кожи

Также в 2018 году был замечен перебор с использованием хайлайтера. Девушки создавали модные блики на лице, да так, что их сверкание можно было увидеть чуть ли не из космоса. Главный тренд наступающего года обещает исправить эту ситуацию и поставить в приоритет «чистое» лицо с естественным и здоровым сиянием.

5. Матовые яркие тени против влажного эффекта

Несмотря на все предыдущие правила, это не значит, что макияж будет скучным. Помните, что обычно рекомендуют выделять что-то одно: глаза или губы? И в 2019-м это будут глаза. Новым трендом становятся яркие матовые тени на «чистом» лице.

6. Небрежный макияж вместо «инстаграмного»

Больше не нужно выводить аккуратные графичные линии и вырисовывать черты лица — в моде эффект вчерашнего макияжа. Наверное, таким образом визажисты хотят подарить модницам больше свободного времени, а также чувство уверенности в себе не только с «нарисованным» лицом.

7. Коричневая помада против всех

Коричневая помада, которая была популярна в 90-х, возродилась и потеснила винные, нюдовые и розовые оттенки. Здесь, как и в случае с красными помадами, придется поискать цвет, который подойдет именно вам.

8. Возвращение подводки нижнего века

Многие помнят времена, когда на косметическом рынке были только черные, коричневые и серые подводки для глаз. Но вот уже несколько лет в коллекциях разных брендов можно найти все оттенки радуги, а белый или бежевый карандаш для слизистой глаза появился почти в каждой косметичке. Но в 2019-м возвращается давно забытый тренд — подводка нижнего века черным или коричневым карандашом.

Бонус: праздничный макияж — 2019

В праздничном макияже тоже важно соблюдать правила «чистого» лица, но с блестящими губами: глиттер, фольга, металлическая помада и все, что только способно сделать губы заметными и искрящимися. Конечно, насколько удобен такой макияж — сложный вопрос, зато образ точно получится эффектным.

Какая тенденция понравилась вам больше всего, а что показалось странным?