8 требований к прическе, которым даже признанные красавицы давно помахали ручкой. А мы чем хуже?
Современные тренды беспощадно разрушают каноны красоты, которые женщины всего мира соблюдали десятилетиями. Раньше считалось, что взрослые дамы должны носить только короткие стрижки, обладательницам рыжих волос не стоит краситься красной помадой, а седина — это то, чего нужно стыдиться.
Мы в AdMe.ru решили вспомнить модные правила, касающиеся причесок и укладок, которые сегодня уже неактуальны.
1. Длинные волосы — только для молодых
Длинные волосы не делают женщину старше. Да, действительно, с возрастом волосы становятся более тонкими. Поэтому нужно просто поддерживать объем прически. Стилисты советуют укладывать волосы, разделив пряди на ряды. Также можно попробовать сделать пробор сбоку: так лицо будет более открытым, а вид — свежим.
2. Рыжим не идет красная помада
Так сложилось, что девушки с рыжим цветом волос подходят к выбору губной помады с особой тщательностью. Раньше они чаще всего останавливались на нейтральных оттенках, дабы не создавать цветовой диссонанс в образе. Сегодня же рыжеволосые девушки смело выбирают яркие помады и выглядят сногсшибательно.
Секрет правильного сочетания рыжих волос и красной помады прост: оттенок губ должен быть более насыщенным, чем цвет волос, а макияж глаз и цвет румян лучше выбрать в более спокойной гамме.
3. Челка должна быть прямой
Прошли те времена, когда челка обязательно была прямой. Сегодня достаточно нанести на влажную челку лосьон, уложить ее набок и дать ей самостоятельно высохнуть. Так получится изгиб, который естественно обрамит лицо.
4. Нельзя ходить с мокрыми волосами
Советы сначала хорошенько высушить волосы, прежде чем выходить на улицу, уже неактуальны. Стилисты утверждают, что мокрые волосы укладывать гораздо проще. К тому же они потрясающе блестят. Специальные средства для укладки помогут сохранить эффект мокрых волос на более длительный срок.
5. На торжественном мероприятии прическа обязательна
Сегодня распущенные и уложенные пряди уместны практически на любом празднике. С помощью утюжка можно сделать волны, а можно просто выпрямить волосы: и то и другое уместно на вечеринке или торжественном мероприятии. Распущенные волосы добавят непринужденности вечернему образу, а легкая укладка придаст изысканности дневному.
6. Нельзя делать яркое окрашивание, если работаешь в офисе
Пожалуй, в большинстве случаев волосы, окрашенные в яркие цвета, действительно остаются за пределами офисного дресс-кода. Однако число компаний, не запрещающих своим сотрудникам экспериментировать с цветом волос, растет.
Что касается более спокойных, пепельных оттенков, то они уже успели стать нормой и выглядят уместно в рабочем пространстве.
7. Седина старит
В 2020 году седина всколыхнула мир моды. Теперь, пока одни продолжают ее скрывать, другие с гордостью демонстрируют седые волоски. Стилисты прогнозируют дальнейший рост популярности этого тренда. Женщины все чаще сохраняют седину, а если таких волос пока нет, пытаются седину имитировать.
8. Отросшие корни — повод записаться на очередное окрашивание
Качество волос важнее их цвета. Стилисты давно поняли это и активно используют щадящее окрашивание и такие техники, как «глубокий корень». Сдвигать время обновления цвета для того, чтобы дать волосам восстановиться, можно и даже нужно. А оттеночные шампуни и бальзамы помогут дольше сохранить цвет и обеспечат волосам необходимый уход.
Как вы относитесь к подобным трендам? Смело пробуете новое или до последнего держитесь за старые правила?