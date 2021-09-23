8 деталей, из-за которых дорогая одежда смотрится так, будто она стоит 3 копейки

Ставшую знаменитой фразу «Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи» приписывают разным знаменитым людям: и драматургу Бернарду Шоу, и французскому модельеру Мадлен Вионне. Она описывает ложную экономию, поскольку дешевые вещи быстро выходят из строя и требуют замены. Но даже такая тактика работает далеко не всегда. И получается весьма неприятная ситуация: покупаешь дорогую одежду, а какая-то незначительная деталь в ней уничтожает весь шик. Итог: деньги на ветер, а выглядим мы отнюдь не презентабельно.

Мы в AdMe.ru не хотим попасть в такую ситуацию, поэтому прошлись по пунктам, которые могут выдавать дешевизну одежды, и взяли их себе на заметку.

Эластичные ремни

Ремни на талии могут выглядеть элегантно, если они тонкие, кожаные и минималистичные. Выбор ремня сопровождается определенным сводом негласных правил, и для большинства образов — будь то платье, джинсы или жакет — подойдет вариант толщиной от 1 до 5 см. Но широкий эластичный пояс — полная противоположность тому, что можно назвать дорогим аксессуаром. Он не просто смотрится дешево, но еще и совершенно непрактичен: через какое-то время он может растянуться и будет смотреться неаккуратно. Любители моды напоминают, что широкие поясные ремни были крайне популярны в 2006 году, но, к счастью, в последнее десятилетие от них отказались.

Большие пластиковые пуговицы

Многие эксперты говорят, что крупные низкокачественные пуговицы из недорогого пластика способны даже самую модную одежду превратить в невзрачную тряпку. Однажды я заменила пуговицы на юбке с Amazon, и многие люди начали спрашивать меня, не юбка ли это от Chanel. Секрет был в том, что я заменила простые бежевые пластиковые пуговицы на жемчужные в золотой металлической оправе. © Rachel L. Kennedy / thekennedycurate.com

Небрежные этикетки

Производители одежды часто используют этикетки как способ показать отношение компании к окружающей среде и покупателям. На них может быть изображен логотип или слоган компании. А некоторые бренды добавляют на свои лейблы забавные шутки или пожелания. Поэтому небрежные этикетки сразу выдают дешевизну самой одежды: слишком большая или выполненная из низкосортного материала, этикетка может выпирать из-под одежды или потрескаться со временем, что не прибавит образу аккуратности.

Хлипкие молнии

Сабина Джейкобс, эксперт по аутентификации предметов роскоши, говорит: «Застежки-молнии — отличный показатель того, является ли предмет одежды подделкой, или же это настоящая брендовая вещь. Например, молнии на оригинальных изделиях будут брендированными (на молниях бренда Balenciaga будет изображена буква „B“, на Dior — надпись „DIOR“, а на Gucci — „GUCCI“ на задней части застежек) и качественными — закрываются и открываются такие застежки плавно, а не рывками».

Прорези на груди блузки между пуговицами

Если вы надели блузку и видите, что на груди она топорщится и открывает взгляду то, чего видно быть не должно, — значит, есть 2 варианта. Первый — вы просто взяли не свой размер, а второй — нарушение технологии пошива. Производители просто сэкономили на материале, да еще неправильно пришили пуговицы.

Карманы, которые просвечивают из-под ткани

В современном мире производители стараются экономить на всем. И теперь, даже если вы найдете одежду из 100% шерсти, шелка или хлопка, ткань может быть низкого качества. А значит, она тонкая и прозрачная. Карманы, просвечивающие из-под одежды, могут выдавать дешевизну ткани.

Несовпадение узоров по швам

В одежде высокого качества узор — клетка или полосы — должен совпадать на швах. Но если все производители начнут кроить одежду таким образом, им придется потратить километры «лишней» ткани, что скажется на ее цене. Так что в целях экономии одежду кроят как придется, а нам в этом ходить.

Швы, не соответствующие цвету сумки

Качество кожаной сумки можно определить по цвету нитки, которой сшиты детали. В книге «Техника контроля качества: отдел раскроя кожаных изделий» есть четкий пункт: придать элегантности продукту может одинаковый цвет всех компонентов. Производители недорогих аксессуаров не обращают внимания на такие «мелочи», в итоге продукт выглядит непрезентабельно.